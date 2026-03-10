«Большая земля»: разбираем драму о семейном несчастье

В российском прокате идёт психологическая драма «Большая земля» режиссёра Юлии Трофимовой. Главные роли в ленте исполнили Анастасия Куимова, Артём Быстров и Рузиль Минекаев. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм и почему он может понравиться поклонникам «Грозового перевала» Эмили Бронте.

© Star Media UA

О чём сюжет

Марфа (Анастасия Куимова) вместе с неунывающим сыном Тимошей (Платон Герасимов) сбегает от мужа (Евгений Харитонов) на скалистый остров. Женщина уличила супруга в измене, нанесла увечья любовнице, а после скрылась в деревянном домике на краю мира. Небольшой островок — родина Марфы: именно здесь она провела своё детство и подростковые годы (во флешбэках Марфу играет Капитолина Соболь) вместе с деспотичным отцом (Павел Майков) и сводным братом Ильёй (Рузиль Минекаев). Помимо ветхой избы, на острове красуется маяк, за которым следит старый смотритель вместе с супругой (Владислав Ветров и Евгения Дмитриева) — единственные обитатели небольшого куска суши. Но общаться с дружелюбными соседями женщина не спешит.

Возвращение в родные края оборачивается для Марфы болезненными воспоминаниями, которые не отпускают до сих пор. Следом на остров приплывает уже повзрослевший Илья (Артём Быстров). Сводные брат и сестра не виделись много лет. В детстве ребята были близки. Одноклассники за спиной шептались, что подростки даже спят вместе. Но случившееся несчастье разлучило их на долгий срок. За годы у родственников накопилось множество обид и обоюдных претензий, которые они спешат озвучить друг другу. Параллельно на остров прибывает и муж Марфы, который решительно настроен вернуть сына на большую землю. Оказавшейся вдали от цивилизации Марфе предстоит выяснить отношения с окружающими её мужчинами и заодно проработать травматичный опыт прошлого.

Кто работал над картиной

© Star Media UA

Для Юлии Трофимовой «Большая земля» стала уже второй картиной, добравшейся до экранов в этом году. В конце января состоялась премьера комедийной мелодрамы «Комментируй это» с Александром Петровым в главной роли. Трофимова прославилась во многом благодаря трогательному роману взросления «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях. Премьера фильма состоялась в рамках Берлинале 2022 года. С тех пор постановщица охотно пробует себя в разных жанрах. Но на территорию психологической драмы ступает впервые. На сегодня «Большая земля» кажется её самой серьёзной работой в карьере.

Одной из сценаристок фильма выступила Екатерина Мавроматис, а среди продюсеров можно заметить Надежду Рехтер-Гареву. С ними режиссёр уже сотрудничала во время создания сериала «Госпожа».

Съёмки фильма проходили на полуострове Брюса в Приморском крае. За демонстрацию живописных пейзажей отвечал оператор Михаил Дементьев («Чики», «Обнальщик»).

Плюсы и минусы фильма

© Star Media UA

Дальневосточные красоты оказываются не единственным плюсом фильма. Главной особенностью «Большой земли» стало её фрагментированное повествование. Сюжет порционно раскрывается через флешбэки, из которых зрители узнают о страшной семейной трагедии. Постепенно поэтическая драма о примирении с травматичным прошлым оборачивается психологическим триллером о деструктивных отношениях. В подростковом возрасте Марфа вместе с Ильёй страдали от нападений озлобленного папаши-алкаша. На фоне общей ненависти к родителю между ребятами вспыхнули нежные и одновременно запретные чувства, которые своей динамикой напоминают историю взаимоотношений Хитклифа и Кэтрин из «Грозового перевала» Бронте.

Прошлое обвилось вокруг шеи Марфы, не позволяя женщине дышать полной грудью. Некогда травмированная девушка сегодня сама срывается на сына, наносит увечья любовнице мужа и всерьёз угрожает супругу. Родительский дом лишь напоминает о страшных событиях, произошедших много лет назад. В море же неподалёку от берега кружит огромный кит, переворачивающий каждую из проплывающих мимо лодок, кроме Марфиной.

© Star Media UA

Татуировка с изображением кита была на руке деспотичного отца девушки. Поэтому морской обитатель — одновременно и метафора непрекращающегося чувства вины и прошлого, которое до сих пор не отпускает героиню. Недаром именно лодку с ней кит так и не опрокинет, словно позволяя вернуться в родительское гнездо для прощания с травматичным опытом.

Но за живописными пейзажами и символизмом картине недостаёт более ярко выраженной авторской интонации и смелых сюжетных ходов. Все перипетии и главная интрига кажутся предсказуемыми. «Большая земля» разрывается между психологическим триллером и пронзительной драмой о прощании с прошлым, но застревает ровно посередине. В финале постановщица закольцовывает композицию. Вновь на побережье небольшого островка случилась трагедия. Поэтому терапевтической ленту Трофимовой можно назвать лишь отчасти.

Стоит ли смотреть

«Большая земля» остаётся важной отечественной картиной, которая не стесняется говорить на сложные темы домашнего насилия и деструктивных отношений. Фильм поражает красочными пейзажами Приморского края, но с трудом выдерживает главную интригу. Но живописных видов, важной социальной проблематики и прекрасных актёрских работ может оказаться вполне достаточно, чтобы не выйти из зала разочарованным.

Рецензия на фильм «Король и Шут. Навсегда» — сюжет, актёры и визуальные эффекты