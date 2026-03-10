Okko приступил к съемкам криминальной драмы «ПЁС»

Главные роли в картине сыграют Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев.

© Okko

Кинокомпания MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино приступили к съёмкам полнометражной криминальной драмы «ПЁС». Режиссером-постановщиком проекта выступит Константин Смирнов («Волчок», «Радар», «Телохранители», «Жуки» и др), оператором-постановщиком – Иван Лебедев («Чебурашка», «Чебурашка 2», «Лед 3», «Фишер»), художником-постановщиком – Полина Соколова. Продюсерами стали Таймураз Бадзиев, Давид Цаллаев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Главные роли в фильме исполнят Сергей Гармаш и Рузиль Минекаев, а их партнерами по площадке станут Алексей Серебряков, Валерий Кухарешин, Варвара Володина, Евгений Харитонов, Иван Макаревич, Иван Мулин, Арина Нестерова, Мария Лапшина, Алексей Колубков и другие.

В центре сюжета – старик Олег Баторов (Сергей Гармаш), который тихо доживает свой век в дальневосточной глуши. Однажды к нему внезапно приезжает внучка Вера (Варвара Володина) в компании своего парня Коли (Рузиль Минекаев). Последний раз Баторов видел Веру, когда она была совсем малышкой, но он едва успевает познакомиться с ней заново ― утром следующего дня её и Колю похищают бандиты. Выясняется, что в попытках раздобыть лёгких денег Колян согласился перегнать машину с грузом запрещенных веществ, но по дороге её угнали. Бандиты решают взять Веру в заложницы, чтобы Колян возвращал долг.

© Okko

Как отметил режиссёр Константин Смирнов, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, этот проект достаточно многогранный: «Это история про невозможность уйти от себя, про прошлое, которое тебя всегда достанет. В то же время, это история про дружбу и мужество, про ценность близких и поиск Бога, даже в самые тёмные времена».

Сергей Гармаш добавил, что за несколько первых смен он убедился в профессионализме команды. «Есть достаточно твёрдая уверенность в том, что всё получится и мы не зря работаем», ― приводятся слова актёра в пресс-релизе.

Рузиль Минекаев, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, признался, что был очень рад познакомитья с Сергеем Гармашом. Он очень переживал, смогут ли они сработаться, но напрасно ― «всё просто замечательно». «Наши герои отличаются: у Сергея Леонидовича герой бывший киллер, у которого похитили внучку, и он готов убить любого, кто ее обидел, мой же герой трусливый, инфантильный. Интересный дуэт», ― рассказал Минекаев.

Когда фильм выйдет на экраны, в пресс-релизе не уточняется.

