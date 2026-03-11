«Зараза»: каким получился комедийный ужастик с Лиамом Нисоном

Комедийный хоррор «Зараза» рассказывает о смертельно опасном и быстро распространяющемся вирусе из космоса. Спасать планету будут вышедший на пенсию сотрудник агентства по борьбе с биологическим терроризмом и парочка работников склада, где и был обнаружен вирус. В главных ролях — Лиам Нисон, звезда сериала «Очень странные дела Джо Кири и Джорджина Кэмпбелл. Автор «Рамблера» рассказывает, кому фильм точно понравится.

О чём сюжет

В 2007-м из контейнера с химикатами в австралийской глуши потекла странная зелёная слизь. Оказалось, что в бочке хранился смертельно опасный, адаптивный и быстро распространяющийся космический вирус с космической станции. Местные жители стали заболевать и взрываться. На место приехали специалисты по борьбе с биологическим терроризмом Роберт (Лиам Нисон) и Трини (Лесли Мэнвилл). С последствиями катастрофы удалось разобраться, злополучный контейнер с вирусом закопали глубоко под землёй на военной базе в Канзасе.

Спустя 18 лет на месте военной базы построили склад индивидуального хранения. Кажется, про бочку с заразой все забыли. Из-за высокой температуры вирус выбрался из контейнера и заполонил подвал склада. Заболели муха, олень, кот — и это только начало. Работники ночной смены на складе Трэвис (Джо Кири) и Наоми (Джорджина Кэмпбелл) решили связаться с властями.

Только вышедший на пенсию Роберт понимает, насколько ситуация опасна. Совсем рядом с хранилищем находится река Миссури. Если вирус попадёт в водоём, человечество может оказаться на грани вымирания. Мало того, на склад врываются грабители, которые моментально заражаются. Трэвису и Наоми приходится отбиваться от превратившихся в зомби байкеров и животных. Им на помощь спешит мучающийся из-за больной спины Роберт. Кажется, единственное решение, которое поможет избавиться от вируса, — взорвать склад.

Кто работал над фильмом

«Зараза» основана на одноимённом графическом романе американца Дэвида Кеппа. Для писателя в 2019 году книга стала дебютом. До этого Кепп работал в роли сценариста в Голливуде. Например, сотрудничал со Стивеном Спилбергом над картинами «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Кепп — голливудский ветеран, который пробовал себя в разных жанрах. Сценарий адаптации «Заразы» написал сам автор литературного первоисточника.

Режиссёр Джонни Кэмпбелл — опытный постановщик, но на телевидении. Британский автор ставил отдельные эпизоды сериалов «Бесстыдники», «Доктор Кто», «Мир Дикого Запада» и др. В полнометражном кино Кэмпбелл является дебютантом.

Как снят фильм

«Зараза» сделана по всем законам развлекательного кинематографа. В фильме соседствуют хоррор, фантастика, комедия, экшен и не только. Во время совместных приключений Трэвис и Наоми проникаются взаимными чувствами. «Зараза» не может похвастать оригинальным сюжетом, но авторы прекрасно знают, как не дать публике заскучать.

Картину можно описать как комедийную версию фильмов «Нечто» Джона Карпентера или «Чужой» Ридли Скотта, но по духу «Зараза» ближе к «Гремлинам», «Охотникам за привидениями» и «Зомби по имени Шон». Хотя на культовый статус в будущем работа Кэмпбелла едва ли будет претендовать.

Забавные диалоги перемежаются с перестрелками и погонями с заражёнными. Фильм Кэмпбелла напоминает классический комедийный зомби-хоррор, только природа у распространяющегося опасного вируса космическая. Зараза атакует человеческий мозг и готова захватить всю планету. Никакой предыстории вируса авторы не дают, но для развлекательного кино объяснения часто бывают лишними.

Большой плюс картины — замкнутое пространство. Если не считать короткий пролог, все основные события происходят в хранилище, где произошла утечка. Авторы умело используют гигантское складское помещение, напоминающее космический корабль из «Чужого». Наоми и Трэвиса за каждым поворотом может ожидать очередное полуразложившееся тело. «Заразу» трудно назвать напряжённым фильмом — слишком несерьёзно к собственному сюжету относятся создатели, но замкнутое пространство добавляет картине динамики.

Режиссёр любопытно подошёл к выбору исполнителей главных ролей. Джорджина Кэмпбелл прославилась ролью в «Варваре» Зака Креггера, так что прекрасно чувствует себя в ужастике. Джо Кири только что на протяжении пяти сезонов сражался со злом из параллельного мира в «Очень странных делах».

Лиам Нисон в «Заразе» играет пародию на свой классический образ последних лет. Британский актёр стал заложником роли крутого парня. В «Честном воре», «Флешбэке», «Профессионале», «Последнем наёмнике» и других схожих боевиках Нисон обязательно легко разбирается со всеми антагонистами. Недавний «Голый пистолет» доказал, что с чувством юмора у актёра полный порядок. В «Заразе» Нисон снова посмеивается над собой, в том числе намекает на преклонный для героя боевиков возраст.

Стоит ли смотреть

Фильм Кэмпбелла — весёлый и бодрый жанровый аттракцион. Никакой тонкой психологической проработки персонажей или неожиданных наблюдений о природе человека и поведении в критической ситуации искать в картине не стоит. Можно разве что заметить, что, если бы военные бережнее относились к хранению и утилизации инопланетного мусора, простым гражданам реже приходилось бы спасать Землю.

Если не ждать от фильма откровений и готовиться к простенькому юмору с кровавыми схватками с зомби, картина гарантированно порадует хотя бы отдельными эпизодами.

