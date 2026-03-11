Пересильд в роли Гурченко и другие кинозвёзды, сыгравшие кинозвёзд

Недавно американское отраслевое издание Deadline сообщило, что актриса Лили Коллинз сыграет Одри Хепбёрн в фильме о создании знаменитой кинокартины «Завтрак у Тиффани». Исполнительница также выступит продюсером проекта. «Рамблер» вспомнил, какие ещё известные актёры и актрисы играли в байопиках своих выдающихся коллег.

© Endemol Entertainment, Robert Greenwald Productions; Jurow-Shepherd

Лав Хьюитт и Одри Хепбёрн

Дженнифер Лав Хьюитт в роли Одри Хепбёрн

Звезда молодёжного хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» сыграла легенду Голливуда в телефильме Стивена Робмена «История Одри Хепбёрн» (2000). Картина рассказывает историю жизни великой актрисы: от детства в оккупированной Голландии до роли в «Завтраке у Тиффани» и деятельности в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ. В фильме также показаны непростые отношения Хепбёрн с её мужем, актёром и режиссёром Мелом Феррером и роман с коллегой по цеху Уильямом Холденом.

Продюсер картины Кимберли Рубин в интервью The Washington Post объяснила выбор Лав Хьюитт на эту роль тем, что очарование исполнительницы было похоже на очарование Одри Хепбёрн. Сама актриса, которой на момент съёмок исполнился всего 21 год, сначала боялась браться за задачу воплотить образ Хепбёрн на экране, поскольку кинодива была кумиром Дженнифер.

Отзывы об актёрской игре Лав Хьюитт в этой картине были смешанными. Например, автор Variety Фил Галло отметил «экранную зрелость» актрисы, но счёл, что ей не всегда удаётся передать очарование и красоту Одри. Кинообозреватель Entertainment Weekly Кен Такер похвалил актрису за смелость взяться за эту роль и выразил мнение, что у Дженнифер превосходно получилось передать нарочитую скромность голливудской кинодивы. В то же время автор газеты Baltimore Sun Дэвид Зуравик отметил, что у Лав Хьюитт отсутствует физическая грация, воплощением которой была Хепбёрн.

Посмотреть биографические картины о выдающихся актрисах и актёрах можно в онлайн-кинотеатрах.

Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро

© Weinstein Company, The, BBC Films, Lipsync Productions; Photoplay

В основу фильма Саймона Кёртиса «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) легли воспоминания сценариста и продюсера Колина Кларка о неделе, когда он сопровождал Мэрилин Монро в Лондоне на съёмках фильма «Принц и танцовщица» в 1957 году. По сюжету Кларк, тогда молодой ассистент режиссёра, становится свидетелем ссор Мэрилин и её партнера по фильму Лоуренса Оливье, переживаний актрисы из-за новой пьесы её мужа, драматурга Артура Миллера, гуляет с ней по лондонским достопримечательностям и поддерживает, когда кинодива теряет ребёнка.

В интервью журналу Vogue Уильямс рассказывала, что на протяжении шести месяцев читала дневники и письма Мэрилин, пересматривала её фильмы и слушала записи её голоса. Ради этой роли актрисе пришлось набрать вес и с помощью хореографа научиться имитировать походку Монро.

Критики высоко оценили старания Уильямс. Например, обозреватель The Huffington Post Регина Уайнрайх сочла, что движения и голос актрисы в роли Мэрилин вызывают в памяти «сдержанные, магнетические выступления самой Монро». Журналист Vogue Адам Грин отметил: Уильямс удалось оживить на экране образ Монро с невероятной деликатностью и точностью, «не прибегая к подражанию или клише». Автор газеты Miami Herald Рене Родригес написал, что одно из главных удовольствий фильма — наблюдать, как исполнительница «с одинаковым мастерством воплощает в жизнь как внутренних демонов Монро, так и её очарование кинозвезды».

За эту роль Мишель Уильямс получила «Золотой глобус» и была номинирована на «Оскар».

Ана де Армас в роли Мэрилин Монро

© Plan B Entertainment; Ashton Productions, The Mirisch Corporation

Легендарную кинодиву сыграла и голливудская актриса кубинского происхождения Ана де Армас в фильме Эндрю Доминика «Блондинка» (2022). Картина, снятая по одноимённому роману Джойс Кэрол Оутс, не претендует на историческую достоверность: это художественная интерпретация жизни и карьеры Мэрилин Монро.

В ленте показаны детство Нормы Джин (таково было настоящее имя Мэрилин) с психически неуравновешенной матерью, первые кинопробы, закончившиеся насилием, тяжёлые моменты в браке со спортсменом Джо ДиМаджио, отношения с американским президентом Джоном Фицджеральдом Кеннеди, пагубная зависимость от алкоголя.

Доминик позвал Ану де Армас на эту роль, увидев актрису в триллере «Кто там». Исполнительница год работала с консультантом по диалекту, который ставил ей правильное произношение.

Картина вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. После показа зрители аплодировали стоя на протяжении 14 минут. Работу Аны хвалили и её коллеги по съёмочной площадке, и критики.

Например, выступивший одним из продюсеров «Блондинки» Брэд Питт заявил, что именно выбор де Армас позволил довести до конца этот проект, который разрабатывался на протяжении десяти лет. Видевший фильм режиссёр Педро Альмодовар отметил, что Ана сыграла Мэрилин «пугающе реалистично». А кинокритик Variety Оуэн Глиберман написал, что потрясающая игра актрисы сочетает в себе блеск, воображение, откровенность и душевную боль.

За эту роль Ана де Армас была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

Николь Кидман в роли Грейс Келли

© Stone Angels, YRF Entertainment; Общественное достояние

Биографическая драма «Принцесса Монако» (2014) режиссёра Оливье Даана рассказывает о периоде жизни Грейс Келли, когда актриса и княгиня оказалась в центре политического кризиса между Монако и Францией. Это не только история о звезде, ставшей королевской особой, но и психологический портрет женщины, разрывающейся между долгом и мечтой о возвращении в Голливуд. По сюжету Грейс получает от режиссёра Альфреда Хичкока приглашение сняться в его фильме «Марни».

Премьера картины состоялась на Каннском фестивале. В ходе пресс-конференции Кидман рассказала: у неё было пять месяцев на подготовку к проекту, что позволило ей «очень осторожно вжиться в роль», писало издание IndieWire. Актриса пересмотрела все фильмы Хичкока с участием Грейс Келли, а также множество пресс-материалов о княгине Монако.

Реакция критиков была неоднозначной. Например, обозреватель Variety Скотт Фундас счёл, что Николь Кидман так и не смогла полностью вжиться в образ, принимая серию печальных поз потерянной маленькой девочки, а затем изображая пантомимную жёсткую решимость. В то же время автор The Independent Джеффри Макнаб отметил: «Кидман превосходно справляется с ролью, в которой от неё требуется в равной мере излучать гламур и страдание».

Сьюзан Сарандон в роли Бэтт Дэвис и Джессика Лэнг в роли Джоан Кроуфорд

© Fox 21 Television Studios

Сериал «Вражда» (2017) рассказывает о легендарном противостоянии двух голливудских звёзд — Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд — во время съёмок фильма «Что случилось с Бэби Джейн?». По сюжету актрисы сначала ладят друг с другом и даже объединяются против одной из исполнительниц ролей второго плана. Но затем между ними начинается острая борьба за власть на съёмочной площадке и за её пределами.

Готовясь к роли, Сьюзан Сарандон прочитала две автобиографии Бэтт Дэвис и мемуары её дочери Би Ди Хайман «Мамин хранитель», а также посмотрела все найденные ею выступления актрисы: от ток-шоу до выходов на кинофестивалях. Также она занималась с консультантом по диалекту, который помог ей освоить своеобразный акцент Дэвис. Джессика Лэнг, сначала имевшая смутное представление о биографии своей героини, прочитала много материалов о жизни Кроуфорд, а также смотрела фильмы с её участием.

Большинство критиков высоко оценило работу обеих актрис. Например, обозреватель The Guardian Бенджамин Ли назвал игру Лэнг «выходом за рамки подражания». Старший критик Salon Мелани Макфарленд отметила, что Лэнг и Сарандон потрясающе точно воплощают образы легенд, которых они играют. Обе исполнительницы были номинированы на «Эмми» и «Золотой глобус» за свои роли.

Джеймс Франко в роли Джеймса Дина

© Turner Network Television; Общественное достояние

Телефильм Марка Райделла «Джеймс Дин» (2001) рассказывает о жизни культового голливудского актёра: от детства, проведённого на ферме дяди и тёти в штате Индиана, и первых бродвейских постановок до съёмок в «К востоку от рая» и «Бунтаре без причины» и трагической гибели в 24 года. В картине затрагиваются сложные отношения Дина с отцом и драматический роман с актрисой Пьер Анджели.

Исполнитель главной роли Джеймс Франко в процессе подготовки полностью погрузился в образ жизни своего героя. Он изучал биографии, фильмы и манеру поведения Дина, общался с его друзьями, в том числе актёрами Мартином Ландау и Деннисом Хоппером, научился играть на гитаре и водить мотоцикл.

Критики позитивно оценили работу Франко. Например, обозреватель The New York Times Дэвид Томсон отметил, что никогда не ожидал увидеть кого-то, чьи движения и реакции были бы настолько похожи на Дина. Журналист Time Джеймс Понивожик счёл, что Франко невероятно точно воплощает образ угрюмого, сексуального сердцееда и ему удаётся передать не только безрассудство Джеймса Дина, но и его актёрский феномен.

За эту роль исполнитель был номинирован на премию «Эмми» и удостоился «Золотого глобуса».

Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарлэнд

© BBC Films,Calamity Films,Pathé; Warner Bros. Pictures

Биографический фильм Руперта Гулда «Джуди» (2019) рассказывает о последнем годе жизни голливудской звезды Джуди Гарлэнд. Актриса, оказавшись на грани забвения в США, отправляется на гастроли в Лондон. Её стабильным выступлениям мешают зависимости и тревожность.

Гулд изначально считал Зеллвегер идеальной кандидатурой для этой роли. Во-первых, она прекрасно танцевала и пела. Во-вторых, на пике славы Рене испытывала повышенное внимание к себе и могла передать то давление, с которым сталкивалась её героиня. Готовясь к съёмкам сложных музыкальных номеров, Зеллвегер год занималась с преподавателем по вокалу, чтобы передать стиль исполнения Гарлэнд, а затем четыре месяца репетировала с музыкальным руководителем фильма Мэттом Данкли. Она сама пела композиции, звучавшие в картине.

Критики восторженно оценили эту роль. Например, кинокритик The Rolling Stone Питер Трэверс назвал её работу «игрой года», а автор Vanity Fair Зои Гаан отметила, что «трудно сказать, где заканчивается Гарлэнд и начинается Зеллвегер». Актриса получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA, а сама картина была признана одним из лучших байопиков последних лет.

Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко

© Ink Film; «Мосфильм»

В основу сериала Сергея Алдонина «Людмила Гурченко» (2015) легли три автобиографии народной артистки СССР: «Моё взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». 16-серийный проект рассказывает о судьбе всенародно любимой артистки СССР: от детства, проведённого в оккупированном немцами военном Харькове и поступления во ВГИКе, до «Карнавальной ночи» и рождения внука Марка в 1982 году.

В беседе с изданием «Теленеделя» Юлия Пересильд признавалась, что сначала отказалась от этой роли: ей казалось, что снимать кино о Гурченко не лучшая затея. «Во-первых, по определению рискованно. Во-вторых, люди, близко знавшие, окружавшие актрису, живы. И я прекрасно осознаю, что я не Люся и у нас нет никакого сходства», — поясняла она. Но затем актриса пересмотрела все фильмы, концерты и выступления Людмилы Гурченко и осознала, что фигура народной артистки в последние годы была окутана «огромным количеством домыслов, сплетен, выдумок». «И мне, честно, стало обидно за неё», — рассказала Юлия Пересильд. В разговоре с журналом Hello! актриса отметила: её также привлекло то, что продюсеры разрешили ей петь самой.

Критики положительно оценили работу Пересильд. Обозреватель «Газеты.ru» Игорь Карев писал, что артистка «хорошо передаёт темперамент Гурченко», а журналист «Российской газеты» Валерий Кичин отмечал «трепетное отношение к героине и искреннюю к ней любовь, которая сообщает любым, даже рискованным эпизодам, единственно верный угол зрения».

Мариэтта Цигаль-Полищук в роли Фаины Раневской

© Star Media; «Мосфильм»

Восьмисерийный проект Дмитрия Петруня «Раневская» (2021) — попытка разгадать феномен одной из самых ярких и харизматичных актрис советского кино. Картина охватывает период с поездки Фаины Раневской в Москву в 1915 году до съёмки телеверсии спектакля «Дальше — тишина» в 1978-м.

Мариэтта Цигаль-Полищук в интервью изданию «Ведомости. Город» рассказывала, что сначала хотела отказаться от роли. «Было страшно. И по сей день страшно. То есть это история про какое-то бесконечное внутреннее сопротивление: не надо, но сделала всё равно», — признавалась она. Актриса отмечала, что на съёмках труднее всего было играть Раневскую в молодости, зрелости и старости в один день: «Это самое сложное — скакать внутри одного съёмочного дня между возрастами».

Большинство критиков с теплотой отозвалось о работе Цигаль-Полищук. Например, автор журнала «Кинорепортёр» Инесе Понелис сочла, что «”Раневская” держится именно на игре Мариэтты, которая максимально вжилась в образ ироничной артистки с мощной харизмой». А автор Forbes Woman Софья Бронтвейн написала: актриса настолько вживается в образ Фанни Фельдман (настоящие имя и фамилия Фаины Раневской — прим. «Рамблера»), что кажется — они либо дальние родственницы, либо встречались. «Наблюдать за игрой Цигаль-Полищук — настоящее удовольствие», — отметила кинокритик.

Собрали всё самое интересное — тут.

Зарубежные актёры в российских фильмах: иностранные звёзды и их роли