Драмеди с Ходченковой и концерт Niletto: куда сходить в Москве 14–15 марта

Яркая драматическая комедия со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым «Жемчуг», выставка «Под маской» в Музее русского импрессионизма, концерт Niletto в ЦСКА Арене и фестиваль джаза в Доме музыки. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Кадр из фильма «Жемчуг»

Что посмотреть

Драмеди «Жемчуг»

В российский прокат выходит драматическая комедия «Жемчуг» со Светланой Ходченковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. По сюжету сотрудник металлургической компании Роман (Евгений Цыганов) и его жена Елена (Светлана Ходченкова) решают удочерить 11-летнюю Марту из приюта в Ханты-Мансийске. Пара надеется, что ещё один ребёнок укрепит их брак, но девочка с непростым характером только обостряет конфликты. Отчаявшись, семья отправляется в Индию, где всегда мечтала побывать Марта.

Режиссёром яркого необычного фильма выступила Тина Баркалая («Сказки Гофмана»). Роли также исполнили Ирина Пегова, Сергей Гилев, Эра Зиганшина и другие.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно на сайте.

Фильм «Марсупилами. Пушистый круиз»

Ещё одна новинка проката — приключенческий фильм для всей семьи про популярного героя бельгийских комиксов «Марсупилами. Пушистый круиз». Служащий зоопарка Дэвид соглашается перевезти таинственный груз на круизном лайнере. Он приглашает в тур бывшую жену и сына, чтобы наладить отношения. Но когда Дэвид случайно открывает посылку, из неё выпрыгивает детеныш Марсупилами — рыжий пушистый зверёк с длинным хвостом.

Оказывается, на зверька охотятся браконьеры по всему миру, ведь, по легендам, Марсупилами — это ключ к тайнам вечной молодости. Поездка превращается в хаос. Теперь семье нужно не только найти общий язык друг с другом, но и спасти нового друга от бандитов.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно по ссылке.

Спектакль «Король Лир» в Театре Российской армии

15 марта в Театре Российской армии состоится спектакль по мотивам знаменитого произведения Уильяма Шекспира «Король Лир». В центре сюжета — властный правитель Лир, который разделил королевство между старшими дочерьми, а младшую выгнал из дома за неугодные слова. В итоге старшие дочери выгнали самого Лира из дворца, и он нашёл пристанище у младшей.

Режиссёр Андрей Бадулин подарил пьесе о власти, предательстве и прозрении современное прочтение. Художник Мария Вольская создала стильные костюмы, совместив средневековье и современность. Декорации и свет погружают в мрачную атмосферу Британии, которая не очень изменилась даже по прошествии нескольких тысячелетий.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Выставка «Под маской» в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма проходит масштабная выставка «Под маской», посвящённая карнавалам и маскарадной культуре XIX–XX веков. Экспозиция охватывает целое столетие — от масштабных балов в эпоху правления Николая I до массовых праздничных гуляний в парках в 1930-х годах.

На выставке представлены 139 работ — картины, графика и скульптуры — известных художников из 67 музеев и частных коллекций со всей России. Также здесь есть предметы декоративно-прикладного искусства — веера, статуэтки, реальные маски, кокошники. Зрители могут увидеть сценки-зарисовки балов, уличных гуляний и домашних праздников в работах Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Абрама Архипова и других мастеров. Атмосферу дополняют тканевые занавесы, музыка светских балов, ожившие архивные фотоснимки маскарадов.

Посмотреть выставку можно до 24 мая. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Что послушать

Концерт Niletto в ЦСКА Арене

14 марта в ЦСКА Арене выступит один из самых популярных артистов современности — Niletto (Данил Прытков). Его карьера началась с шоу талантов: в 2018 году певец принимал участие в шоу «Новая звезда», но не смог дойти до финала. Через год артист «засветился» в первом сезоне шоу «Песни» на ТНТ, но прошёл всего пять туров. А уже во втором сезоне Niletto попал в команду Тимати. В 2019 году артист записал свой первый успешный видеоклип на песню «Любимка», которая сразу стала хитом. Сегодня на счету певца семь альбомов и более 50 синглов.

В ЦСКА Арене Niletto представит новое шоу. Зрители услышат ту самую «Любимку», а также другие популярные композиции — «Добрая лунная», «Краш», «Если тебе будет грустно», «Еду я на Родину» и другие. Представит певец и новые синглы.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Фестиваль «Триумф джаза» в Доме музыки

С 13 по 15 марта в Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдёт 26-й масштабный музыкальный фестиваль «Триумф джаза». Его создателем является народный артист России Игорь Бутман. Зрителей ждут грандиозные музыкальные представления со звёздами зарубежного и российского джаза.

Откроют программу 13 марта Московский джазовый оркестр и Московский симфонический оркестр Ивана Рудина, а также австралийская певица Фантине. Они исполнят композиции из репертуара оркестров: «Образы» Мусоргского и Бородина, фрагменты «Кармен» Бизе и рахманиновский «Вокализ».

14 марта состоится гала-концерт с участием квартета легендарного австралийского мультиинструменталиста Джеймса Моррисона (труба, тромбон, саксофон, фортепиано). 15 марта на сцену выйдут Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр с российскими и мировыми хитами. Также в этот вечер выступит квартет из США — Mark Gross and Ark Ovrutski Quartet.

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Где погулять

Экскурсия по посёлку Переделкино

14 марта москвичей и гостей столицы приглашают на экскурсию по писательскому городку Переделкино и его окрестностям. Вместе с экскурсоводом участники пройдут по аллеям посёлка, увидят типовые дачи 1930-х годов, где когда-то жили известные писатели — Чуковский, Пастернак, Солженицын и другие. Гид расскажет, чем каждый дом, несмотря на свою похожесть, отличался друг от друга и какие постройки хранят секреты. Особое внимание уделит архитектурным контрастам: неоклассическому Дому творчества, стилизованному под дворянскую усадьбу, и недавно отреставрированному модернистскому клубу.

Также участники узнают, почему Переделкино называют городом писателей, какие условия предоставлялись авторам для творчества, как менялся быт литераторов от сталинских времён до наших дней и что говорили классики о своих дачах при заселении. Заглянут гости в дом-музей Бориса Пастернака — единственное место в России, где сохранилась подлинная обстановка, окружавшая поэта при жизни.

Длительность экскурсии — 4 часа. Узнать подробности и забронировать место можно на сайте проекта «Москва глазами инженера».

