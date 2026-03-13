«Крик»: эти шесть киноляпов в культовом ужастике не замечали 20 лет

В конце февраля в мировой прокат вышла седьмая часть культовой хоррор-франшизы «Крик». По данным Кинопоиска, пока картина заработала 118 миллионов долларов: но это не окончательные цифры, фильм продолжают показывать, в том числе и в России. Правда, отзывы со стороны критиков и стороны зрителей противоречивые: на крупнейшей в мире интернет-базе фильмов IMDb «Крик 7» имеет оценку 5,9 балла из 10 (по результатам 25 тысяч оценок зрителей).

Первая часть франшизы про психопатов в чёрном балахоне и маске с призрачным лицом, которые убивали своих друзей, вышла на экраны двадцать лет назад — в 1996 году. Согласно сайту IMDb его рейтинг 7,4 балла из 10 (на основе 442 тысяч отзывов). По данным Box Office Mojo, в мировом прокате при бюджете всего в 14 миллионов долларов картина заработала больше 173 миллионов и получила несколько престижных наград. Но не обошлось в ужастике без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел «Крик» и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильме

Как пишет портал Кино Mail.ru, cценарий фильма «Крик» написал молодой сценарист Кевин Уильямсон под впечатлением от реальной истории маньяка Дэнни Роллинга по прозвищу Гейнсвиллский Потрошитель, убившего пять студентов во Флориде в 1990 году. Сценарий вызвал интерес сразу у нескольких крупных студий, включая Paramount и Universal, но в итоге права на него за 400 тысяч долларов приобрела Dimension Films. Режиссёром выступил Уэс Крэйвен.

Рабочее название картины было «Очень страшное кино» (Scary Movie). Но продюсер Боб Вайнштейн посчитал его слишком несерьёзным — зрители могли подумать, что это чистая комедия. Он предложил название «Крик» (Scream) в честь песни Майкла Джексона. А название «Очень страшное кино» в итоге использовали для пародийной франшизы (с 2000 по 2013 год вышло пять частей), пишет портал Film.ru.

На главную роль Сидни Прескотт сперва утвердили Дрю Бэрримор. Но из-за плотного съёмочного графика она согласилась сыграть только эпизодическую роль Кейси Бейкер, которую убивают в самом начале фильма. Также на главную роль пробовались Риз Уизерспун, Мелисса Джоан Харт, Холли Мари Комбс и Молли Рингуолд. В итоге Крэйвен случайно увидел в сериале «Пять причин» юную Нив Кэмпбелл и решил, что она идеально подходит на роль «невинной» Сидни, пишет The Hollywood Reporter.

Дрю Бэрримор

Кортни Кокс, известная по роли Моники в «Друзьях», сама добивалась роли стервозной репортёрши Гейл Уизерс. Продюсеры сначала отказывались — они не верили, что «милая девушка» сможет сыграть стерву. Как пишет американский журнал People, Кокс пришлось буквально осаждать студию, пока её не утвердили. А вот Мэттью Лиллард, сыгравший одного из психопатов-убийц Стью, попал в фильм случайно: он просто пришёл проводить свою девушку на прослушивание в другое место в том же здании. Директор по кастингу заметила его в коридоре и предложила попробоваться.

Как сообщает американское издание The Hollywood Reporter, знаменитую маску с призрачным лицом нашёл в маленьком магазинчике в Калифорнии один из членов съёмочной группы, когда искал реквизит для съёмок. Находка оказалась настолько удачной, что съёмочной команде пришлось выкупить права у компании Fun World, которая занималась производством масок.

Голос убийцы во всех телефонных разговорах принадлежит актёру озвучания Роджеру Л. Джексону. Как пишет американское издание Vulture, он реально звонил актёрам по сотовому телефону, чтобы их реакция была максимально естественной и испуганной. Однажды местная полиция даже позвонила съёмочной группе, думая, что настоящий маньяк угрожает кому-то по телефону.

© Kevin Paul/CC BY 4.0

Роджер Л. Джексон

В картине есть отсылки к другим фильмам ужасов. Например, сам режиссер Уэс Крэйвен появляется в одном из кадров в роли школьного уборщика Фредди в красно-зелёном полосатом свитере — точно таком же, как у Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов». А Линда Блэр, сыгравшая одержимую Риган в классическом фильме «Изгоняющий дьявола», — в роли репортёрши, произносящей фразу «Люди хотят знать, люди имеют право знать». Нож убийцы — точная копия ножа, которым пользовалась миссис Вурхис (мать знаменитого Джейсона) в «Пятнице 13-е», отмечается на американском профильном портале про фильмы ужасов Bloody Disgusting.

Картина имела небывалый успех. Помимо грандиозных на тот момент кассовых сборов, фильм получил три премии «Сатурн»: как лучший фильм ужасов, за лучший сценарий, а Нил Кэмпбелл стала лучшей актрисой. Также «Крик» был удостоен премии канала MTV в номинации «лучший фильм». А костюм убийцы — чёрный балахон с маской с призрачным лицом, который стали называть костюмом смерти, после выхода ужастика стал одним из самых продаваемых костюмов на Хэллоуин в Америке, сообщает американское издание CNN.

В 1997 году вышла вторая часть картины: по данным «Кинопоиска», общие сборы составили 172 миллиона долларов, а актриса Нив Кэмпбелл стала лучшей актрисой по версии премии МТV. Третья часть с тем же актёрским составом вышла в 2000 году, а в 2011-м появилась четвёртая. Ещё три фильма вышли с 2022 по 2026 год. Но пока повторить успех «Крика» 1996 года не удалось ни одной из них.

Как пишет американское издание Rolling Stone, критики и киноведы также приписывают «Крику» возрождение жанра хоррор в конце 1990-х. Фильм запустил волну «неослэшеров» (поджанр фильмов ужасов, переосмысляющий классические сюжеты 1970–1980-х годов) «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Городские легенды», «Убийства в Черри-Фолс» и других.

Посмотреть фильмы «Крик» и другие ужастики про маньяков можно в онлайн-кинотеатрах.

Киноляпы в фильме «Крик» (1996)

Свет во дворике

Когда Кейси видит своего парня Стива на веранде, убийца приказывает ей выключить свет. Девушка выключает свет, и Стив оказывается в темноте. Но за секунду до убийства Стива в кадре видно, что свет, который уже должен быть выключен, гаснет снова.

Возвращающийся нож

В первой сцене нападения Кейси выбивает из рук маньяка нож, и он начинает душить девушку голыми руками. Когда Кейси удаётся отбиться и отбросить убийцу, нож снова оказывается в его руке.

Смена рук Тейтум

Сцена в гараже Тейтум перед убийством девушки. Когда Тейтум берёт из холодильника напитки, дверь захлопывается и выключается свет. Девушка тянется к выключателю левой рукой (в правой у неё бутылки с напитками), но крупным планом зрителям показывают, что кнопку она в итоге нажимает правой рукой.

Заживающие порезы

На кухне главной героини, Билли наносит удар ножом в живот своему сообщнику Стью для алиби. Но когда Стью после этого наносит удары Билли, на светлом свитере первого нет ни порезов, ни следов крови. Как такое может быть?

Не кровавый удар

Когда Сидни в финальной схватке в костюме убийцы вонзает зонт в грудь Билли первый раз — на его теле не появляется ни раны, ни крови (кровь есть, но она натекла из раны, которую оставил герою во время перепалки Стью). Даже одежда не порвалась. Новая рана открывается лишь после второго удара Сидни, после чего Билли падает на пол.

Обувь Сидни

В той же сцене с нападением Сидни на Билли зрителям показывают, что девушка обута в чёрно-белые кеды. Но до этого Сидни была в чёрных туфлях: когда забегала в дом и когда разговаривала с убийцами на кухне. Зачем надо было их переобувать?

