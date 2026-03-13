Спилберг стал самым богатым, о Голдберг снимут фильм — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Allen J. Schaben/Getty Images

Стивена Спилберга признали самой богатой знаменитостью в мире

Американское деловое издание Forbes составило список самых богатых знаменитостей в мире. Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял американский режиссёр Стивен Спилберг: при этом за год его капитал вырос с 5,3 до 7,1 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, основу финансовой империи режиссёра составляют не только гонорары за фильмы. Спилберг — сооснователь студии DreamWorks, а ещё он продолжает получать отчисления с каждого билета, проданного в тематических парках развлечений Universal. Аттракционы и зоны, посвящённые его культовым картинам — «Челюсти», «Парк Юрского периода» и приключениям Индианы Джонса, даже спустя десятилетия после премьер, приносят создателю значительную прибыль, сообщается на сайте Forbes.

Вторую строчку рейтинга занял создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас с состоянием 5,2 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров легенда баскетбола Майкл Джордан, на его счету 4,3 миллиарда долларов. Далее расположились основатель рестлинг-промоушена WWE Винс Макмэн (3,6 миллиарда) и телеведущая Опра Уинфри (3,2 миллиарда).

Как ранее писал «Рамблер», в начале февраля Спилберг получил первую в своей жизни статуэтку «Грэмми» за продюсирование музыкальной картины «Музыка Джона Уильямса». Тем самым режиссёр вошел в список ЭГОТ как обладатель четырёх самых престижных наград — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». На его счету 13 премий «Эмми» и три «Оскара». А в 2022 году Спилберг получил «Тони» за продюсирование мюзикла «Странная петля».

Сказка «Царевна лягушка 2» стала самым кассовым фильмом в России в прошедший уик-энд

© Наше Кино Продакшн

Вторая часть сказки «Царевна лягушка» режиссёра Александра Амирова стала самым кассовым фильмом прошедшего уик-энда (5–8 марта). Как сообщает портал kinobusiness.com, за четыре дня картина собрала в России и странах СНГ более 152 миллионов рублей. По сюжету приближающуюся свадьбу Ивана и Василисы срывают тёмные силы, которые похищают невесту. Иван вместе с сестрой Варей отправляются на её поиски. В картине снялись Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Дарья Блохина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Светлана Пермякова, Ян Цапник.

Ещё одна российская сказка — «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна по мотивам известной сказки Александра Пушкина — заняла вторую строчку рейтинга. Лента собрала 143,5 миллиона рублей. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев.

Третье место заняла комедия «Новая тёща» от режиссёров Аскара Узабаева и Михаила Погосова с Гариком Харламовым в главной роли. Картина о новых злоключениях Виктора Суслова, который снова оказывается в центре семейных разборок, заработала 140 миллионов рублей. В картине также снялись Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец и другие.

Про Вупи Голдберг снимут фильм

© Michael Loccisano/Getty Images

Режиссёр Гита Гандбхир, известная по триллеру «Идеальная соседка», приступила к работе над документальным фильмом о легендарной американской актрисе Вупи Голдберг. Как сообщает американское издание Variety, лента будет опираться на автобиографию актрисы «По кусочкам: моя мать, мой брат и я» («Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me”), которая была издана в 2024 году.

Зрителям покажут путь Голдберг к славе — от комедийной актрисы в провинциальном театре до знаменитости мирового масштаба. Фильм расскажет о 30-летнем творческом союзе актрисы с продюсером Томом Леонардисом. А ещё заглянет в личную жизнь звезды: зрители увидят, как она проводит время с семьёй и недавно родившимся правнуком. В центре внимания также будет подготовка к перезапуску бродвейского спектакля «Монологи Вупи» 1984 года, с которого начался взлёт артистки. Премьера спектакля намечена на конец лета в Линкольн-центре.

13 ноября Вупи Голдберг исполнилось 70 лет. Как ранее писал «Рамблер», за свою карьеру она сыграла более чем в 200 фильмах и проектах. Среди самых известных — «Привидение» (1990), в котором она сыграла медиума Оду Браун и получила за эту роль «Оскар». Также она снялась в картине «Сестричка, действуй!» (1992), «Сделано в Америке» (1993), «Богус» (1996), «Рыцарь Камелота» (1998), «Крысиные бега» (2001) и многих других.

Голдберг входит в число немногих артистов, собравших все четыре главные американские награды: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Она пишет книги, продюсирует фильмы, а в прошлом году запустила круглосуточный женский спортивный канал All Women’s Sports Network (AWSN).

Арнольд Шварценеггер снова сыграет главную роль в продолжении франшизы «Конан»

© IMAGO/Jeffrey Mayer/globallookpress.com

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер снимется в продолжении франшизы про Конана-варвара, когда-то принесшей ему славу. Об этом сообщает американское издание Deadline со ссылкой на проверенный источник. Новый фильм будет называться «Король Конан». Проект находится на стадии разработки в студии 20th Century Studios. По данным издания, сценаристом и режиссёром может выступить Кристофер Маккуорри, известный по работе над последними частями серии «Миссия невыполнима».

Во время выступления на фестивале Arnold Sports Festival в Колумбусе 78-летний Шварценеггер также подтвердил, что работает над новым фильмом о Конане. Он рассказал о сюжете: действие развернётся спустя десятилетия после событий оригинального фильма. Конан уже не молодой искатель приключений, а правитель, потерявший трон после 40 лет правления. История построена вокруг его попытки вернуть власть.

Персонаж Конана появился на страницах журнала Weird Tales ещё в 1930-х годах благодаря писателю Роберту Говарду. Первый фильм «Конан-варвар» со Шварценеггером в главной роли был выпущен в 1982 году. А спустя два года вышло продолжение — «Конан-разрушитель».

Попытку перезапустить серию о Конане в 2011 году предприняла студия Lionsgate. Главную роль в «Конане-варваре» сыграл голливудский актёр Джейсон Момоа. Но, как сообщает Deadline, картина получила смешанные отзывы и не сумела дать старт новой эпопее. Поэтому было решено вернуть на экраны Шварценеггера.

На фестивале в Колумбусе бывший губернатор Калифорнии также сообщил, что, помимо «Конана», он планирует сняться в продолжениях ещё двух франшиз: «Хищник» и «Коммандос». Работа над обоими проектами начнётся в скором времени.

Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях

© Соцсети Ларисы Долиной

Компания «Медиалогия» составила рейтинги топ-20 женщин, которые чаще всего упоминались в российских социальных сетях и в СМИ в период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Безусловным лидером по числу сообщений в социальных сетях стала Лариса Долина. За год русскоязычные пользователи оставили около 1,7 миллиона упоминаний артистки. Данные со ссылкой на результаты исследования опубликовал РБК, отметив, что такая активность связана с громким скандалом вокруг недвижимости певицы.

Второе место заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова с результатом 1,5 миллиона упоминаний. Третья строчка досталась спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко — 1,4 миллиона сообщений.

В первую десятку также вошли телеведущая и певица Ольга Бузова (1,23 миллиона упоминаний), телеведущая Ксения Собчак и глава Центробанка Эльвира Набиуллина (1,18 миллиона), глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина (1,04 миллиона), певица Надежда Кадышева (0,82 миллиона), рэп-исполнительница Инстасамка (0,81 миллиона) и вице-премьер Татьяна Голикова (0,72 миллиона).

Иначе сложился рейтинг топ-20 самых цитируемых женщин в российских СМИ. Лидером с результатом 4,11 миллиона упоминаний стала Мария Захарова. За ней следуют Эльвира Набиуллина (0,89 миллиона) и фигуристка Аделия Петросян (0,79 миллиона). Долина в список не попала вовсе. Согласно данным «Медиалогии», в оба списка кроме Захаровой и Набиуллиной вошли Матвиенко, Собчак, главред RT Маргарита Симоньян, Мизулина и Голикова.

Ещё больше полезных материалов — тут.

