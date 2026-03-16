«Жемчуг»: какой получилась музыкальная мелодрама с Цыгановым и Ходченковой

В российских кинотеатрах идёт музыкальная мелодрама «Жемчуг» режиссёра Тины Баркалаи. Состоятельная московская семья удочеряет девочку из детского дома в Ханты-Мансийске, которая обожает индийское кино и мечтает попасть в загадочную восточную страну. Автор «Рамблера» объясняет, как постановщица упаковывает историю в жанр музыкальной мелодрамы, но фильму всё равно не хватает красочных песен и танцев.

О чём сюжет

Москвич Роман (Евгений Цыганов) занимает высокое положение в компании «Северинтерметалл», которая помогает детскому дому в Ханты-Мансийске. Чтобы пробиться в совет директоров, по настоянию начальства сотруднику нужно взять на попечение ребёнка. Роман переживает непростой период в браке с Леной (Светлана Ходченкова). Жена весь день ходит по салонам красоты и магазинам и пытается себя развлечь, пока муж пропадает в офисе.

А ещё Лена подозревает, что супруг ей изменяет. Состоятельная пара обитает в роскошном загородном доме в Подмосковье и вместе воспитывает подростка Олега (Фёдор Кудряшов). Неожиданно для Романа Лена соглашается усыновить ребёнка, надеясь, что новый член семьи поможет спасти их брак. В Ханты-Мансийске Роман и Лена выбирают девочку Марту (Дарья Полунеева), мама которой давно умерла. Воспитывала ребёнка бабушка (Эра Зиганшина).

Школьница уверена, что её папа был индусом, а потому сходит с ума по Индии. Например, на стене в комнате детдома висит плакат из кинокартины «Танцор диско», а ещё Марта не расстаётся с куклой Митхуна Чакраборти, звезды фильма. Девочку забирают в столицу. Олег, которого никто не спрашивал, хочет ли он видеть дома сестру, не рад и всячески пытается избавиться от ещё одного ребёнка в семье.

Кто работал над фильмом

Для режиссёра Тины Баркалаи это второй фильм в карьере. В 2023-м она сняла мелодраму «Сказки Гофмана» о необычном романе забитой библиотекарши с красивыми руками Надежды и режиссёра Гарика. В дебютной работе Баркалаи главные роли исполнили Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова.

Съёмки «Жемчуга» проходили не только в России, но и в Индии. Любопытно, что отечественные кинематографисты в последние годы зачастили с поездками на восток. Роман Михайлов сделал в Индии «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птицу» и заканчивает монтировать «Песни джиннов». Баркалая тоже поддержала восточный тренд. Премьера картины состоялась на прошлогоднем фестивале «Окно в Европу» в Выборге, где музыкальная мелодрама удостоилась трёх наград: особого упоминания жюри «За соединение миров», спецприза «Окно ВКонтакте» и главного приза в программе «Выборгский счёт», в которой голосуют зрители.

Плюсы и минусы фильма

«Жемчуг» — кино контрастов, в котором зимняя Москва противопоставляется солнечной Индии. Фильм начинается как классическая семейная драма о кризисе в отношениях. Но с появлением в жизни Романа и Лены Марты мир вокруг расцветает новыми красками, повествование заполняют вставные музыкальные номера и индийские мелодии.

При этом добрую половину фильма зрители смотрят на стерильные пространства дорогого коттеджа и холодные заснеженные пейзажи из окна дома. Ходченкова и Цыганов словно бы играют Снежную королеву и её столь же безжизненного спутника, которые погрязли в рутине и совсем забыли, как радоваться проведённому вместе времени и наслаждаться приятными мелочами.

Из «Жемчуга» легко могла бы получиться социальная драма о грустных людях, которые разучились любить, душевной пустоте и сложности адаптации приёмного ребёнка в новой семье. Но Баркалая идёт совсем другим путём и реалистичную историю раскрашивает сказочными мотивами и даже элементами магического реализма.

С появлением в коттедже Марты по коридорам, гостиной и комнатам начинает бесшумно бродить лиса. Словно бы зверь присматривает за девочкой на новом месте. Но природа появления животного в доме и что может символизировать незваная гостья, так и остаётся неизвестно. Может, даже мама Марты, которую в кадре не показывают, переродилась в лису и помнит свою прошлую жизнь вместе с дочкой. Остаётся только гадать.

У «Жемчуга» весьма простой и понятный сюжет, который легко укладывается в парочку предложений. Поскольку постановщице неинтересна реалистичность, проблемы в семье решаются по щелчку пальцев, а в финале картина может впечатлить зрелищным танцевальным номером, вовлекающим всех героев. Но в фильме всё равно слишком много недосказанного — характеры персонажей прописаны одним-двумя жирными мазками, а запоминающихся эпизодов преступно мало.

Стоит ли смотреть

«Жемчуг» широкой аудитории покажется слишком неспешным фильмом. Любители авторского кинематографа могут быть недовольны слабой драматургией и отсутствием внятного посыла. Баркалая явно вдохновлялась яркими танцевальными индийскими фильмами, которые так любили советские зрители, но картина постановщицы получилась гораздо ближе к замёрзшим скандинавским драмам об омертвении чувств и неспособности нормально обсудить накопившиеся проблемы.

Картину можно посоветовать поклонникам восточной культуры и публике, которой отчаянно не хватает сказочных хеппи-эндов. «Жемчуг», пусть и на короткое время, способен подарить несколько беззаботных минут с плясками и напевами.

«Большая земля»: разбираем драму о семейном несчастье