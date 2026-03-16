Шутка над Шаламе и мем с ДиКаприо: самые яркие моменты «Оскара»-2026

15 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Позолоченную статуэтку за лучший фильм получила «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, а сам кинематографист был признан лучшим режиссёром. Премия за лучшую женскую роль досталась актрисе «Хамнета» Джесси Бакли, а звания лучшего актёра был удостоен Майкл Б. Джордан из «Грешников». «Рамблер» рассказывает о самых ярких моментах церемонии.

Шутка над Тимоти Шаламе

За три недели до вручения кинонаграды на YouTube-канале британского издания The Guardian вышло интервью «оскаровского» номинанта Тимоти Шаламе и актёра Мэтью Макконахи. В этом разговоре Шаламе, выдвинутый на премию за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный», заявил: он не хочет работать в балете, опере или любой другой индустрии, жизнь которой надо поддерживать, даже если никому до неё нет дела.

Высказывание стало поводом для шутки ведущего церемонии, комика Конана О’Брайена. Во время своего вступительного монолога О’Брайен подчеркнул, что в этот вечер меры безопасности чрезвычайно строги. «Мне сказали, что есть опасения по поводу нападений со стороны как оперного, так и балетного сообщества», — добавил он в то время, как камеры показывали сидевшего в зале Шаламе и его подругу Кайли Дженнер. Комик отметил, что представители этих сообществ просто злятся, что актёр не добавил в этот список джаз.

Шутка над Леонардо Ди Каприо

Ещё одним героем шуток ведущего стал Леонардо Ди Каприо, также номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль («Битва за битвой»). О’Брайен назвал актёра «королём мемов» и заявил, что стоит сделать ещё один мем с Лео. Камера в этот момент показала Ди Каприо, а в кадре появилась надпись: «То чувство, когда ты на это не соглашался». Леонардо в ответ сделал растерянное лицо.

Благодарственная речь Эми Мэдиган

Одной из главных неожиданностей церемонии стала победа 75-летней актрисы Эми Мэдиган в номинации «Лучшая актриса второго плана». В конкурентках у исполнительницы значились Тияна Тейлор («Битва за битвой»), Вунми Мосаку, («Грешники»), Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг (обе — «Сентиментальная ценность»). Но члены Американской киноакадемии сочли, что награды достойна именно исполнительница эксцентричной тёти Глэдис в хорроре Зака Креггера «Орудия».

Мэдиган была номинирована на позолоченную статуэтку во второй раз за свою карьеру. Впервые актриса выдвигалась на награду в 1986 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Дважды в жизни», но в итоге не получила её. Таким образом, она установила рекорд по самому длинному перерыву между первой номинацией и первой победой на «Оскаре» — 40 лет.

Когда вручавшая награду Зои Салдана объявила имя актрисы, зал приветствовал Мэдиган стоячей овацией. В благодарственной речи Эми призналась, что накануне принимала душ, брила ноги и придумывала, что сказать. А затем подумала, что она будет в брюках и ей не надо беспокоиться по поводу своих ног.

Исполнительница также заявила, что ей советовали «не упоминать всех этих имён, потому что никто и понятия не имеет, кто эти люди». Тем не менее она поблагодарила режиссёра Зака Креггера, свою дочь Лилли и её мужа Шона, а также своего супруга, актёра Эда Харриса.

Неявка Шона Пенна за «Оскаром»

65-летний актёр был удостоен награды за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой». Это третий «Оскар» в карьере Пенна. Ранее исполнитель дважды получал премию за лучшие мужские роли: в 2004 году за «Таинственную реку», а в 2009-м — за «Харви Милка».

За третьей позолоченной статуэткой Пенн не явился. Впрочем, это не стало сюрпризом: актёр уже много лет избегает крупных светских мероприятий. К тому же в 2024 году он раскритиковал Американскую киноакадемию за ограничение форм культурного самовыражения.

Гораздо интереснее была реакция на неявку вручавшего награду актёра Кирана Калкина. Исполнитель пошутил: «Шон Пенн не смог присутствовать сегодня вечером. Или не захотел. Поэтому я приму награду от его имени». Год назад сам Калкин получил «Оскара» за лучшую второстепенную мужскую роль в фильме «Настоящая боль».

Совместный выход Анны Винтур и Энн Хэтэуэй

Экс — главный редактор американского Vogue, сейчас занимающая должность редакционного директора глобального Vogue и директора по контенту глобального издательства Condé Nast Анна Винтур и кинозвезда Энн Хэтэуэй вручали премию за лучший дизайн костюмов. Винтур, предположительно, была прообразом Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada», а Хэтэуэй сыграла в этой картине главную роль.

Во время вручения награды Анна старалась соответствовать холодной и высокомерной героине Пристли. Вопрос Хэтэуэй, нравится ли Винтур её платье, экс — главный редактор проигнорировала. Она надела солнцезащитные очки и произнесла фразу: «Вот и номинанты». Награду в этой категории получил фильм «Франкенштейн».

Музыкальный номер от команды мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Выступление певиц Ejae (настоящее имя — Ким Юн-Джин), Одри Нуны и Рэй Ами (настоящее имя — Ли Е-ын), чьими голосами поют вокалистки группы Huntrix из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов», стало ещё одним запоминающимся моментом церемонии. В основу номера легло сочетание традиционных корейских музыки и танца, сами исполнительницы удивили публику красивыми белыми нарядами, а артисты подтанцовки были одеты в золотистые костюмы.

Девушки спели заглавную композицию мультфильма Golden, которая получила «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Сам мультфильм был удостоен награды как лучший полнометражный анимационный фильм года.

Реакция Сигурни Уивер на Кейт Хадсон и куклу Грогу

Звезда франшизы «Чужой» вышла на сцену вместе с актёром Педро Паскалем для вручения премии в номинации «Лучшая работа художника-постановщика». Во время выступления Сигурни увидела куклу Грогу — малыша Йоду из сериала «Мандалорец». Кукла сидела рядом с актрисой Кейт Хадсон, которая пыталась с ней поиграть. Уивер решила повторить свою знаменитую реплику из «Чужого» и в шутку крикнула Хадсон «Отойди от него!», добавив к речи ругательство.

Два победителя в одной номинации

В этом году в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» награду получили две работы: «Вокалисты» Сэма Дэвиса и «Два человека обмениваются слюной» Натали Мустята и Александра Сингха. Перед тем как вскрыть конверт с именами победителей, вручавший награду комик Кумэйл Нанджиани предложил для экономии времени зрителей сократить некоторые полнометражные фильмы до короткометражек. Например, превратить «Вестсайдскую историю» в «Вестсайдский анекдот», «Назови меня своим именем» в «Назови меня своим никнеймом», а «Битву за битвой» — просто в «Битву».

С благодарственной речью членов команды «Два человека обмениваются слюной» произошла заминка. Кинематографисты вышли на сцену после своих коллег, работавших над «Вокалистами». Натали Мустята успела произнести слова признательности, зато Александру Сингху отключили микрофон ради экономии времени.

Выступление Эдриана Броуди

Актёр, вручавший награду в номинации «Лучшая мужская роль», решил поиронизировать над своим прошлогодним выступлением на «Оскаре». Тогда он получил премию как лучший актёр за фильм «Бруталист» и произнёс самую длинную благодарственную речь в истории церемонии — 5 минут 40 секунд.

В этот раз перед объявлением номинантов Броуди сначала притворялся, что не знает, куда деть жевательную резинку, потом долго вытаскивал листки с речью, затем просил включить ему музыку и лишь после этого назвал претендентов на награду. Премия досталась Майклу Б. Джордану, сыгравшему братьев-близнецов в «Грешниках».

