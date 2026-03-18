«Я тебя заруиню»: 22 фразы из фильма «Джентльмены удачи» на языке зумеров

В этом году исполняется 55 лет легендарной советской комедии «Джентльмены удачи». Фильм про заведующего детсадом, внедрившегося в банду воров-рецидивистов, вышел на экраны 13 декабря 1971 года и мгновенно завоевал любовь зрителей. За всё время проката в СССР фильм посмотрели более 65 миллионов человек, следует из данных «Кинопоиска».

По посещаемости картина занимает 12-е место среди советских фильмов за всю историю кинопроката, отмечается на сайте «Культура.РФ». Многие фразы и выражения главных героев практически сразу разошлись на цитаты, которые до сих пор употребляет старшее поколение. Автор «Рамблера» представил, как бы звучали некоторые фразы сегодня, и перевёл их на язык 20-летних.

Культовые фразы на языке зумеров

Евгений Иванович Трошкин

«Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк!» — «Я тут главный краш, я в лайфстайле разбираюсь!»

Трошкин учит тюремный сленг

Обычный язык — Тюремный сленг — Зумерский сленг

Убегать. — Канать. Обрываться. — Ливнуть.

Говорить неправду. — Фуфло толкать. — Гнать фейк.

Пивная. — Тошниловка. — Крафтовое место, барчик.

Ограбление. — Гоп-стоп. — Скам.

Нехороший человек. — Редиска. — Крип, токсик, ред флаг.

Трошкин в роли Доцента

«Пасть порву, моргалы выколю!» — «Я тебя заруиню и минус вайб!»

«Сколько я зарезал... сколько перерезал... сколько душ я загубил!» — «Сколько я заагрил… сколько я захейтил… сколько человек я кикнул!»

«Так это в Турции, там тепло» — «Ну, сорян, это Турция, там вайбово».

«С сегодняшнего дня не играть! Не пить! Не воровать! Без меня» — «С сегодняшнего дня не агримся, не скамим, не чекаем, не руиним! Без меня!»

«Вежливость — лучшее оружие вора» — «База: хайп на вежливости — топ стратегия для любого скамера».

«Украл, выпил — в тюрьму! Украл, выпил — в тюрьму!

Романтика?!» — «Заскамил, словил вайб — и ты в АФК (пошло из компьютерных игр: офлайн, не в игре или тебя убили в игре). Заскамил, словил вайб — и ты в АФК. Изи катка, да? Чиназес!»

Фёдор Петрович Ермаков, Косой

«Всё. Кина не будет. Электричество кончилось!» — «Всё, флекса не будет, хайп прошёл. Полный АФК».

«Лошадью ходи, век воли не видать!» — «Коня двигай, бро, иначе слив катки».

«Кто ж его посадит? Он же памятник!» — «Ты чё, это же мемный персонаж, его кикать нельзя, база».

«Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!» — «Залутаю тачку с музлом, прикид с блёстками — и буду чилить в Ялте».

«Сан Саныч! А Гаврила Петрович по фене ругается!» — «Сан Саныч! А Гаврила Петрович снова токсит и кринжует!»

«Карту купи, лапоть!» — «Гугл Карты открой, нуб!»

«Девушка, а девушка, а как вас зовут? — Таня. — А меня Федя. — Ну и дура» — «Тян, хай, как звать? — Таня. — А я Федя. — Ну ты и паль, штрих».

Василий Алибабаевич, Алибаба

«Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!» — «Еда на столе, всем ПП (правильное питание), го хавать!»

«Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мёртвый будешь!» — «Эй, чечик, не иди туда, иди сюда. А то снег в голову прилетит, и ты сразу в АФК уйдёшь навсегда».

Посмотреть фильм «Джентельмены удачи» и другие советские комедии можно в онлайн-кинотеатрах.

Интересные факты о фильме

Режиссёром картины многие ошибочно считают Георгия Данелию, хотя «Джентльменов удачи» снял Александр Серый. Как поясняет «Российская газета», Данелия и Серый дружили ещё со времен учёбы на Высших курсах сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, но Серый не успел их окончить — он попал в тюрьму на восемь лет за то, что приревновал невесту и избил соперника. Освободившись досрочно через четыре года, Серый остался без работы. Чтобы помочь другу, Данелия предложил ему снять комедию, а сам вместе с Викторией Токаревой выступил сценаристом.

Тюремный опыт пригодился — именно благодаря ему в фильме появилась вся блатная речь. Плакаты в камере: «На свободу — с чистой совестью», «Запомни сам, скажи другому, что честный труд — дорога к дому» и знаменитый воровской жаргон, например, «Пасть порву, моргала выколю!», «Твоё место рядом с парашей» и так далее.

Изначально фильм назывался «Рецидивист»: по сюжету сотрудник милиции должен был перевоспитывать шайку мошенников. Но, как сообщала Виктория Токарева в интервью «Литературной газете», милицейскому начальству идея не понравилась. И главного героя превратили в заведующего детским садом.

Также цензура потребовала максимально вычистить блатной жаргон, чтобы не было пропаганды. Как рассказывалось в документальном фильме «Тайны кино: Джентльмены удачи», тогда сценаристы придумали квазиблатные слова: так появились знаменитые «редиска», «сосиска», «Навуходоносор».

Роль заведующего детсадом Евгения Ивановича Трошкина, который вживается в образ предводителя шайки воров Доцента, изначально писали под Евгения Леонова, говорится на сайте «Мосфильма». А вот его подчинённых должны были играть Андрей Миронов, Ролан Быков, Юрий Никулин и Савелий Крамаров. Но Миронов, Быков и Никулин отказались из-за занятости, в итоге остался только Крамаров. На роль Хмыря пробовались Лев Дуров, Рудольф Рудин и Виктор Сергачев, но утвердили Георгия Вицина с припиской «поработать над гримом».

По данным «Российской газеты», Евгений Леонов серьёзно готовился к роли и даже несколько раз приезжал в Бутырскую тюрьму. Общаться с заключёнными ему не разрешили, поэтому актёр подглядывал за ними в глазок двери камеры и всё записывал в блокнот.

Съёмки картины проходили в двух основных локациях: в Москве и в Самарканде. В Самарканде — в колонии строгого режима — снимались все тюремные сцены, а начальная сцена с раскопками была снята недалеко от города. Остальные действия разворачивались в столице: на Проспекте Вернадского, в Воротниковском и Старопименском переулках, на площади Красных Ворот. А заброшенный дом, где скрываются Трошкин и компания, находился в Серебряном Бору.

Помимо СССР, фильм также показывали в Германии, Польше, Венгрии, Финляндии и Аргентине. Как отмечается на Кинопоиске, всего картина заработала в международном прокате больше 10 миллионов долларов. По данным портала IMDb, комедия имеет 8,3 балла из 10 в международном рейтинге и 14 тысяч положительных оценок.

