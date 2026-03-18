Фильм «К себе нежно» с Кариной Разумовской — сюжет, предыстория, плюсы и минусы

В российском прокате идёт мелодраматическая комедия «К себе нежно» с Кариной Разумовской и Артёмом Ткаченко. Это экранизация одноимённого бестселлера белорусского психолога и журналистки Ольги Примаченко, вышедшего в 2020 году. «Рамблер» рассказывает, чем хороша эта картина и почему от неё не стоит ждать просветления.

Каков сюжет фильма

40-летняя Надя (Карина Разумовская) переживает не лучший, как ей видится, период жизни. Два года назад от неё ушёл муж Борис (Артём Ткаченко): прямо во время отпуска собрал вещи и отправился жить свою жизнь, даже толком ничего не объяснив. С тех пор семья находится в подвешенном состоянии. Надя и её 12-летняя дочь Оливия (Алиса Конашенкова) продолжают мирно общаться с Борисом. До официального развода дело не дошло, но в своей голове главная героиня никак не может произнести определение «бывший муж». Она продолжает жить с дочерью в квартире экс-свекрови (Людмила Артемьева) и боится идти в отпуск.

Оливия тоже стала для Нади источником беспокойства. Девочке не нравится её модное имя, и она предпочитает, чтобы её называли Олей. Но это меньшее из зол: гораздо серьёзнее, с точки зрения Нади, то, что дочь не хочет ходить в художественную школу, хотя делает успехи в рисовании. Правда, картины у девочки сплошь экзистенциальные: то «Бобёр-паникёр» с бобром в ежовых рукавицах, то «Похороны мечты», то чёрная река под названием Энтропия. Последний термин Наде непонятен, но вежливая учительница объясняет, что это хаос и неопределённость.

Нервозность Надежды в реальности перетекает в её сны: например, ей снится курорт по системе «всё включено», где на шведском столе соседствуют салат с неизвестностью, соус на основе тревоги и зависть с кислинкой. Женщина пытается спастись в работе — она успешный хирург-отоларинголог. Но Надина начальница и по совместительству подруга Даша (Ольга Медынич) под угрозой увольнения отправляет главную героиню в отпуск с напутствием если и звонить ей, то только из тёплой ванной.

Бесценные дни отдыха главная героиня принимается тратить на решение очередной проблемы: экс-супруг три дня не выходит на связь. Надежда кидается на поиски пропавшего и неожиданно для себя знакомится с его новой девушкой Витой (Пелагея Невзорова). Вита сильно отличается от собранной в кулак Нади, чья ролевая модель — солдат Джейн из одноимённого фильма с Деми Мур. Нынешняя пассия почти бывшего мужа предпочитает как можно меньше переживать: не читает переписку в смартфоне партнёра, а стресс снимает массажем и медитацией в чистом поле. Глядя на Виту, а также на остальных людей из своего окружения — от Оливии до экс-свекрови — главная героиня начинает постигать уроки нежности к себе.

Что легло в основу фильма и кто над ним работал

«К себе нежно» — экранизация одноимённого бестселлера в жанре «помоги себе сам», написанного белорусской журналисткой и психологом Ольгой Примаченко. Впервые эта книга была опубликована в России издательством «Бомбора» в 2020 году и быстро стала популярной. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте издательства «Эксмо» («Бомбора» — его дочерний проект), общий тираж бумажных, аудио- и электронных версий «К себе нежно» превысил три миллиона экземпляров.

За адаптацию нехудожественного произведения в художественный фильм взялась сценаристка Дарья Грацевич, ранее работавшая над сценариями комедий «Холоп» и «Холоп 2» и сериалов «Измены» и «Чёрное облако». Режиссёром картины стал Иван Китаев, в послужном списке которого значатся многосерийные проекты «Универ», «Бывшие» и «Опасная близость».

Что удалось создателям картины и в чём её минусы

Одна из главных удач экранизации — хорошо выстроенная история. Переносить на экран бессюжетное нехудожественное произведение так, чтобы сюжет не выглядел хаотичным или натянутым, — задача сложная, но создателям вполне достойно удалось справиться с ней.

Героиня получает уроки умения прислушиваться к себе через людей в собственном окружении, и эти люди — как Надины близкие, так и новые знакомые — появляются в сюжете органично. Например, отправившись на поиски экс-мужа, она встречается с Витой. Когда та случайно оставляет в её машине свою собаку Дантеса, Надя вынуждена ухаживать за псом. Так она оказывается в ветеринарной клинике «Лапкин доктор», где сталкивается с ветврачом Славой (Леонид Бичевин), который тоже преподнесёт женщине урок нежности и внимательности к себе.

Визуально фильм снят в традициях хороших западных комедий. В кадре много солнца и света: и на столичных улицах, по которым ходит Надежда, и в предзакатном поле, куда выбегает помедитировать разволновавшаяся Вита, и в одном из тревожных Надиных снов, где связанную по рукам и ногам главную героиню спихивает в бассейн приморского отеля симпатичный тренер (Владислав Ценёв), предварительно напомнив, что всплыть в таком состоянии может только полностью расслабленный человек. У Нади образцово-показательная квартира, работает героиня в хорошо оборудованной частной клинике, а одна из душеспасительных бесед с подругой Дашей проходит во дворе Дашиного дома с панорамными окнами, уютной иллюминацией и костровой чашей.

Юмор в картине тоже присутствует. На оклик матери «Оливка» дочь Оля-Оливия парирует: «Оливкой с тётей Дашей просекко будешь закусывать, а я Оля». Имя мопса Виты Дантеса становится поводом для шуток про плохое отношение к Пушкину, а сама Вита выведена комичным антиподом Нади: пока главная героиня переживает, что мужа могла сбить машина или разбить инсульт, эта парящая в облаках дева рассуждает, что любому человеку нужно личное пространство, и отправляется на тайский массаж.

Главный минус фильма — то, как через историю главной героини создатели стараются донести, что надо бережно относиться к себе. Авторы попытались сделать из Нади замученную жизнью женщину, которой нужно научиться расслабляться, позволять себе в сложных ситуациях не давать миру бой, а плыть по течению и заниматься своими делами, а не решать чужие проблемы. Но им так и не удалось объяснить зрителю, чем же так ужасна жизнь героини и почему Надя так заморачивается, — ведь если более детально посмотреть на обстоятельства её жизни, то выясняется, что все проблемы только в её голове.

Муж уходит от неё и находит новую женщину, но находит, как подчёркивается в фильме, спустя год после расставания. То есть главная героиня общается не с разлучницей, а с преемницей, и это смягчает ситуацию с разрушенными браком. К тому же на вакантные Надины сердце и руку быстро начинает претендовать симпатичный врач Славик.

Дочь — славная девочка, которая не хочет учиться в художественной школе, а не проблемный неуправляемый подросток с приводами в детскую комнату милиции. Босс Нади — добрая понимающая женщина, готовая отправить подругу в отпуск, а не требовательная стерва или токсичный мужлан. И даже когда бывшая свекровь сообщает главной героине, что продаёт ради собственных нужд квартиру, где обитают Надя и Оля, экс-супруг обещает снять для них жильё.

Терзания Надежды по поводу самоидентификации и поисков себя были бы понятны публике в тучные нулевые с их всеобщим благополучием, но не в ревущие двадцатые, когда рядовой зритель и рад бы расслабиться, но весь окружающий мир то и дело заставляет его надеть латы и опустить забрало.

Стоит ли смотреть

«К себе нежно» хорошо подходит тем, кто хочет посмотреть в меру смешное и немного драматичное кино с симпатичной героиней. Но от уроков нежности к себе, которые показаны в этой картине, не стоит ждать чего-то нового: в основном это уже известные советы вроде «принять ванну», «заняться спортом» или «побыть наедине с природой».

Этот фильм — типичная таблетка на час, как и многие книги и фильмы из серии «помоги себе сам». При просмотре он способен полностью захватить публику, после выхода из кинозала зритель наверняка почувствует, что его отпустила невыносимая тяжесть бытия, но это чувство облегчения вряд ли продлится больше часа.

