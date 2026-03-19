Адам Сэндлер возглавил рейтинг Forbes

Американское издание Forbes составило ежегодный список самых высокооплачиваемых актёров мира. Первое место в рейтинге занял 59-летний Адам Сэндлер. Как сообщает издание, его доход за год составил 48 миллионов долларов.

Успех комика объясняется участием в двух громких проектах, считает издание. Это сиквел культовой спортивной комедии «Счастливчик Гилмор — 2», где Сэндлер выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером. А также фильм Netflix «Джей Келли», где его коллегой по съёмочной площадке стал Джордж Клуни.

На второй строчке расположился Том Круз с доходом 46 миллионов долларов, чему способствовал ожидаемый блокбастер «Миссия невыполнима: Финальная расплата». В первую пятёрку также вошли Марк Уолберг с 44 миллионами долларов, Скарлетт Йоханссон (43 миллиона) и Брэд Питт (41 миллион).

В топ-10 попали Дензел Вашингтон (38 миллионов), Джек Блэк и Джейсон Момоа (по 28 миллионов) и Дэниел Крейг (27 миллионов). Замкнула десятку 22-летняя Милли Бобби Браун, заработавшая в прошлом году 26 миллионов долларов. При этом звезда сериала «Очень странные дела» стала самой молодой актрисой в истории подобных рейтингов Forbes, пишет издание.

Слава Копейкин сыграет молодого Басту

Российский актёр Слава Копейкин, получивший известность благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023), сыграет рэпера Басту в фильме о его жизни. Об этом в своих соцсетях сообщил сам Василий Вакуленко (Баста).

Картина под названием «Баста. Начало игры» уже запущена в производство. По словам Вакуленко, Копейкин сыграет его 20-летнюю версию. Певец отметил профессиональный подход актёра, который внимательно изучает его поведение и манеры, чтобы максимально точно воспроизвести образ на экране. Баста также появится в некоторых эпизодах ленты.

Как сообщает ТАСС, режиссёром и сценаристом проекта выступит Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Роль Юли, девушки Басты, досталась Ксении Трейстер («Этерна»). Образ Богдана Титомира воплотит Даниил Воробьев («Чёрная весна»), а отца главного героя сыграет Александр Яценко («Аритмия»). Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Баста начал карьеру в конце 1990-х, став одним из вокалистов ростовской группы «Каста». В начале 2000-х он стал выступать самостоятельно, в 2006-м вышел альбом «Баста 1», который принёс певцу популярность. В том же году артист основал лейбл Gazgolder. Сегодня Баста является одним из самых популярных и влиятельных рэп-исполнителей мира.

Сарик Андреасян снимает фильм о Романе Костомарове

В Сочи стартовали съёмки спортивной драмы «Костомаров», основанной на реальных событиях из жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинокомпания братьев Андреасян». Режиссёром проекта выступил Сарик Андреасян, который также стал одним из продюсеров вместе с Гевондом Андреасяном и самим Костомаровым.

Как пишет издание РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора «Атмосфера кино», главную роль в картине исполнит Кирилл Зайцев. Образ супруги фигуриста Оксаны Домниной примерит Анна Снаткина. По сообщению издания, выбор локации не случаен: именно в Сочи в августе 2023 года Костомаров впервые вышел на лёд после тяжёлой болезни.

В Telegram-канале Андреасян подчеркнул, что стремится рассказать историю честно, сделав акцент на драме преодоления, любви и возвращения к жизни. Сам спортсмен, слова которого приводит РБК Life, добавил, что для него фильм — не только о спорте, но и о семье, больнице и втором рождении.

Напомним, в январе 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с тяжёлой пневмонией. Из-за развившихся сепсиса и гангрены врачи были вынуждены ампутировать ему обе стопы и кисти рук. Спортсмен провёл 175 дней в больнице, перенёс кому, менингит и два инсульта. Костомарову установили протезы, он сумел вернуться на лёд и участвует в ледовых шоу.

Съёмки продолжения «Горничной» начнутся осенью

Режиссёр Пол Фейг раскрыл подробности о продолжении нашумевшего триллера «Горничная». Как пишет американское издание Deadline, на красной дорожке церемонии «Оскар» постановщик заявил, что съёмки стартуют уже осенью этого года.

По словам Фейга, сценарий будущего фильма полностью готов и сейчас находится на стадии доработки. Главная роль Милли Кэллоуэй — горничной с непростым прошлым — вновь достанется Сидни Суини. Вторая картина, основой для которой послужил роман Фриды Макфадден «Тайна служанки», расскажет о смертельном заговоре. Героиню пытается втянуть в опасную интригу её работодательница. Компанию Суини на съёмочной площадке составит итальянский актёр Микеле Морроне, уже знакомый зрителям по другому проекту Фейга — ленте «Ещё одна простая просьба» (2025).

Первый фильм «Горничная» про домработницу, которая открывает страшные тайны своих нанимателей, вышел в мировой прокат в декабре прошлого года. При бюджете в 35 миллионов долларов он собрал внушительную сумму — 374 миллиона долларов, по данным «Кинопоиска».

Гитара Дэвида Гилмора ушла с молотка за рекордную сумму

Культовая гитара Fender Stratocaster, принадлежавшая участнику группы Pink Floyd Дэвиду Гилмору, была продана на аукционе Christie’s за баснословную сумму. Как сообщает американское издание Rolling Stone, инструмент приобрели за 14,6 миллиона долларов спустя всего 21 минуту после начала торгов. Имя нового владельца не разглашается.

Стоимость гитары значительно превысила прогнозы экспертов, которые оценивали лот в 2–3 миллиона долларов. Благодаря этой сделке инструмент Гилмора стал самым дорогим в истории, побив предыдущий рекорд гитары Курта Кобейна, которая была продана в 2020 году за 6 миллионов долларов.

На инструменте Гилмор записывал партии для целой плеяды знаковых альбомов Pink Floyd, включая «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here», «Animals» и «The Wall». Именно на ней он сыграл легендарные соло для песен «Money», «Shine on You Crazy Diamond» и «Comfortably Numb». По словам Гилмора, которые приводит издание, он решил расстаться с гитарой ради благотворительности, отметив, что у него осталось несколько её качественных копий.

