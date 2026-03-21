Названы киноновинки марта, которые понравятся взрослым и детям

Весной хочется проводить на улице как можно больше времени. Но даже в хорошую погоду бывает полезно сменить активность и отправиться в кино всей семьёй. Тем более что март радует сразу несколькими громкими премьерами: в прокате продолжения любимых сказок про Царевну-лягушку и домовенка Кузю, трогательная история про ветеринара, который понимает язык животных, и фантастическое приключение с собакой-космонавтом. «Рамблер» рассказывает, какие фильмы стоит посмотреть в этом месяце, чтобы и дети остались довольны, и взрослым не было скучно.

Кадр из фильма «Царевна-лягушка-2»

«Царевна-лягушка-2»

Страна: Россия.

Жанр: семейный, приключения, фэнтези.

Премьера: 5 марта.

Возрастной ценз: (6+)

Иван-царевич и Василиса наконец-то готовятся к долгожданной свадьбе, но во время церемонии могущественная ведьма Морена похищает невесту и переносит ее в Тмутараканское царство. Чтобы спасти возлюбленную, Ивану вместе с сестрой Варей и верными друзьями предстоит отправиться в путешествие, полное опасности и неожиданных чудес.

Режиссёр Александр Амиров делает ставку на ироничное переосмысление сказочного канона, мастерски жонглируя мотивами русского фольклора и сегодняшними реалиями. Сценарий изобилует отсылками к голливудским блокбастерам — от «Шрека» до «Мстителей», — что придаёт повествованию дополнительную игровую динамику и обаяние. Создатели фильма намеренно уходят от психологической глубины в пользу зрелищности: ключевую роль здесь играют визуальные трансформации героев и изобретательная работа художников по костюмам.

По сравнению с первой частью, вышедшей в 2025 году, актёрский состав претерпел небольшие изменения. Главные роли вновь исполнили Валентина Ляпина (Василиса), Александр Метелкин (Иван), Никита Кологривый (Кощей), Алиса Руденко (Варя) и Роман Курцын (Лягуш). К съёмкам также присоединились Ян Цапник (Царь) и Дарья Блохина (Морена).

«Домовенок Кузя — 2»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, семейный, фэнтези.

Премьера: 19 марта.

Возрастной ценз: (6+)

Прошло несколько лет с тех пор, как Кузя счастливо обосновался в городской квартире с Наташей и её семьёй. Даже Баба-яга остепенилась, перебралась к людям и теперь пытается быть полезной для людей. Идиллия рушится с появлением в доме девочки-домовёнка Тихони. Она является хранительницей волшебной иглы, которую желает заполучить Кощей Бессмертный. Героям сказки вновь нужно объединиться, чтобы защитить мир от зла.

Картина режиссёра Виктора Лакисова говорит с основной аудиторией — юными зрителями — о важных вещах на простом языке: друзья познаются в беде, а доверять первому встречному опасно. Главных героев вновь озвучили звёзды комедийного жанра: Сергей Бурунов (Кузя) и Гарик Харламов (Нафаня), а их компанию пополнила Полина Гагарина, подарившая свой голос новой героине — Тихоне. В роли сказочных злодеев — Иван Охлобыстин (Кощей) и Екатерина Стулова (Баба-яга), а София Петрова вернулась к образу повзрослевшей Наташи.

«Доктор Гаф»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, фэнтези, семейный.

Премьера: 19 марта.

Возрастной ценз: (12+)

12-летняя Марина сбегает из дома, чтобы спасти свою собаку Тайю — единственного настоящего друга, который уже две недели отказывается от еды. В поисках помощи девочка приходит к угрюмому ветеринару Гафу, обладающему удивительным даром: он умеет разговаривать с животными. Доктору удаётся вылечить Тайю, но той же ночью собаку похищают вместе с другими обитателями приюта Гафа. Выясняется, что это дело рук компании, использующей бездомных животных для нелегальных экспериментов. Ветеринару и его юной спутнице предстоит отправиться на рискованные поиски.

Режиссёром фильма выступил Михаил Расходников. Главную роль — ветеринара с большим сердцем — сыграл Сергей Гармаш. В фильме также снялись Алиса Руденко, Ирина Розанова и Ольга Медынич. Картина примечательна большим количеством животных-актёров — от собак и кошек до удава и верблюда. Фильм учит зрителей ответственности за тех, кто слабее, и напоминает, что иногда самый угрюмый человек способен на настоящий подвиг ради спасения друзей.

«Космическая собака Лида»

Страна: Россия.

Жанр: фантастика, приключения.

Премьера: 26 марта.

Возрастной ценз: (16+)

Действие разворачивается в 2000 году. 30-летний Игорь живёт с мамой, отчимом и побывавшей в космосе собакой Лидой, которую мальчику подарил отец-космонавт. Однажды ночью подросток сбегает из дома и с помощью своего четвероногого друга встречает самого себя из будущего. Сорокалетний Игорь приносит страшную весть: через три дня их отец погибнет при взрыве ракеты на старте, и эта трагедия навсегда сломает жизнь мальчика. За короткий срок героям необходимо добраться до Байконура и предотвратить катастрофу.

Режиссёром картины выступил Евгений Сангаджиев, для которого этот проект стал полнометражным дебютом в семейной фантастике. Роли юного и взрослого Игоря исполнили Данила Харенко и Евгений Ткачук. В фильме также задействованы Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Евгений Стычкин и Александра Бортич. Главную собачью роль сыграла бордер-колли по кличке Шаня. Создатели наполнили фильм атмосферой рубежа тысячелетий: в нем прозвучат песни Дельфина, Bad Balance, Аллы Пугачёвой, Децла и других.

Богатыри, Чебурашка, Буратино и другие: главные премьеры января