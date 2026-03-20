Рецензия на фильм «Невеста!» о спутнице Франкенштейна: анализ сюжета и режиссёрской работы

Фильм «Невеста!» — вольная интерпретация романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» английской писательницы Мэри Шелли. Фильм стал второй режиссёрской работой актрисы Мэгги Джилленхол. Главные роли в картине исполнили оскароносные Джесси Бакли и Кристиан Бейл. Автор «Рамблера» рассказывает, какой получилась новая адаптация литературной классики.

О чём сюжет

Чикаго, 1936 год. Своенравная Ида (Бакли) проводит вечер в компании гангстеров в дорогом ресторане. Непродолжительная перепалка с одним из бандитов заканчивается для девушки смертельным падением с лестницы. В это время монстр Франкенштейна (Бейл), или просто Фрэнк, как он называет себя сам, более века влачит одинокое существование. Чудовище прибывает в город на поиски профессора Корнелии Эфрониус (Аннетт Бенинг), которая, как и его создатель, подчинила себе саму смерть и может воскрешать мёртвых. Фрэнк умоляет учёную создать ему пару. Вместе они выкапывают труп Иды и возвращают её к жизни.

Вернувшись с того света, женщина не помнит ничего, даже собственного имени. Фрэнк называет её Пенелопой, заявляя, что они давно в браке. Вместе они проводят всё свободное время, посещая кинотеатры и шумные вечеринки. На одной из них к спутнице монстра пристают двое агрессивных мужчин. Спасая возлюбленную, Фрэнк жестоко расправляется с насильниками. Словно Бонни и Клайд из одноимённого фильма Артура Пенна, пара пускается в бега, а за ними по пятам следуют детективы (Питер Сарсгаард и Пенелопа Крус).

Кто работал над фильмом

Мэри Шелли опубликовала роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» в 1818 году. Книга стала одним из основополагающих текстов научной фантастики. Своей актуальности произведение не утратило до сих пор. На прошедшей церемонии «Оскар» «Франкенштейн» Гильермо дель Торо удостоился сразу трёх наград. «Невесте!» вряд ли удастся повторить успех экранизации мексиканского постановщика. Но сам факт, что второй год кряду кинематографисты обращаются к классическому роману Шелли, во многом симптоматичен.

Если Гильермо дель Торо с большим трепетом переносил действие книги на экран, представив гуманистическую сказку о несчастном монстре, то «Невеста!» с готическим произведением не имеет практически ничего общего. Для талантливой актрисы Мэгги Джилленхол «Невеста!» стала вторым режиссёрским опытом в карьере. В 2020 году она дебютировала с картиной «Незнакомая дочь». Фильм был тепло принят критиками и зрителями и удостоился трёх номинаций на премию «Оскар». После камерной драмы о сложных взаимоотношениях внутри семьи постановщица обращается к куда более амбициозной истории.

В 1935 году состоялась премьера фильма Джеймса Уэйла «Невеста Франкенштейна», который стал вольной фантазией по мотивам романа. В книге просьба монстра создать для него пару так и осталась неосуществлённой. Поэтому ленту Джилленхол правильнее назвать скорее ремейком картины Уэйла, чем экранизацией Шелли.

В «Невесте!» приняли участие сразу три оскароносных актёра (Бакли, Бейл, Крус). На второстепенных ролях можно заметить мужа (Сарсгаард) и брата (Джейк Джилленхол) режиссёра. А композитором выступила лауреат премии «Оскар» Хильдур Гуднадоуттир. Но яркий актёрский ансамбль не помог ленте стать выдающийся.

Плюсы и минусы фильма

Главной проблемой «Невесты!» оказалась её вторичность. Картина во многом созвучна с «Бедными-несчастными» греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса — таким же постмодернистским переосмыслением классического сюжета. Но если фильм именитого грека подкупал не только выдающимися актёрскими партиями, но и чётко выверенной драматургией, то «Невесте!» приходится полагаться только на главный дуэт. Бейл и Бакли самозабвенно отдаются сложным ролям, привнося в образ воскресших мертвецов столько живой энергетики, что остальные персонажи фильма спешно меркнут в сравнении.

Вопреки своей природе Фрэнк — любящий и чуткий мужчина, который отчаянно желает лишь одного — теплоты. По ходу сюжета Ида и вовсе трансформируется от оживлённой куклы с чёрной кляксой на щеке, разодетой на манер Круэллы, в символ борьбы за женские права. Но феминистической оптики оказывается недостаточно для целостности картины. За два часа хронометража фильм не успевает даже определиться с жанром.

«Невеста!» одновременно оказывается мюзиклом, фильмом-путешествием, научно-фантастическим хоррором, хулиганской комедией в духе «Шоу ужасов Рокки Хоррора», социальной драмой и даже ромкомом. Джилленхол так и не удалось найти необходимый баланс, поэтому фильм бросает из стороны в сторону: от одной симпатичной сцены к другой, которые отказываются складываться в цельную историю.

Стоит ли смотреть

«Невеста!» — кино проблемное и неровное, которое больше походит на бесконечный парад цитат, а не самостоятельное произведение. В оригинальном романе Виктор Франкенштейн всерьёз намучился от своего монструозного создания. Иронично, что намеренно дистанцировавшейся от книги Джилленхол во многом удалось повторить судьбу её протагониста.

Пары ярких музыкальных номеров и именитых актёров в кадре может не хватить, чтобы удержать зрительское внимание на протяжении двух часов. Но поклонников творчества Бейла и Крус новая картина точно привлечёт.

