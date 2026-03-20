Крутой Уокер и суровый рейнджер: какими ролями запомнился Чак Норрис

20 марта 2026 года стало известно, что скончался американский актёр Чак Норрис. Об этом в соцсетях сообщила семья кинозвезды. Согласно публикации родственников, Норрис умер утром 19 марта. Ему было 86 лет. Какими работами в фильмах и сериалах запомнился Чак Норрис — в материале «Рамблера».

Полное имя актёра — Карлос Рэй Норрис. Он родился 10 марта 1940 года в городке Райан, штат Оклахома, США. Во время службы в армии Норрис начал заниматься восточными единоборствами. В 1963 году он открыл свою первую школу карате в Лос-Анджелесе, а годом позже — вторую. К 1968 году в его сеть входило 32 школы.

Увлечение боевыми искусствами во многом помогло кинокарьере Норриса. В 1968 году во время чемпионата Северной Америки по карате Норрис познакомился с Брюсом Ли, который на тот момент уже был известен в США по сериалу «Зелёный шершень». Благодаря Ли Чак дебютировал в кино: он снялся в эпизодической роли в комедийном боевике Фила Карлсона «Команда разрушителей» (1968), где Брюс ставил боевые сцены. Позднее по совету американской кинозвезды Стива Маккуина, который занимался у Норриса карате, Чак начал брать уроки актёрского мастерства.

За свою экранную карьеру актёр сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые запомнившиеся из его ролей — в подборке «Рамблера».

«Путь дракона» (1972)

Этот боевик открыл Норрису дорогу в большое кино. Чак сыграл отрицательного персонажа: наёмного убийцу, с которым главный герой в исполнении Брюса Ли сражается в финале на арене римского Колизея. Сцена их поединка стала эталонной для жанра фильмов о боевых искусствах. Брюс Ли, также выступивший режиссёром картины, лично пригласил Норриса на съёмки: по его мнению, Чак был одним из немногих, кто обладал достаточной быстротой и ловкостью, чтобы драться с Брюсом в кадре.

Изначально фильм предназначался только для азиатского рынка, но затем вышел и в США, где имел большой успех. По данным издания Variety, за первый прокат в Америке «Путь дракона» собрал 5,2 миллиона долларов при бюджете 130 тысяч долларов.

«Око за око» (1981)

В боевике Стива Карвера Норрис сыграл главную роль — полицейского Шона Кейна, который решает уйти в отставку после гибели напарника. Но убийство подруги его погибшего товарища, журналистки Линды, вынуждает Кейна начать собственное расследование. Герой выясняет, что убийство связано с гонконгскими триадами и коррупцией в полицейской среде. Теперь ему предстоит восстановить справедливость.

Этот фильм стал важной вехой в карьере Норриса, так как именно в нём актёр впервые сыграл полицейского, мстящего за смерть напарника. Это задало тон многим его последующим ролям.

«Одинокий волк Маккуэйд» (1983)

В боевике Стива Карвера Норрису досталась роль сурового рейнджера Джей Джея Маккуэйда. Преступники боятся его, а шеф полиции недоволен тем, что герой предпочитает работать в одиночку. Однажды в напарники Маккуэйду дают молодого мексиканца. В ходе расследования дела о контрабанде оружия они вступают в схватку с безжалостным торговцем оружием и чемпионом по карате.

Эта роль считается одной из лучших в карьере актёра. Например, знаменитый американский кинокритик Роджер Эберт в своей рецензии отметил, что персонаж Норриса станет будущей классикой. «Одинокий волк Маккуэйд», в котором смешались боевик и вестерн, стал источником вдохновения для знаменитого телесериала «Крутой Уокер».

«Без вести пропавшие» (1984)

В военном боевике Джозефа Зито Чак Норрис играет ветерана войны во Вьетнаме Джеймса Брэддока. Правительство хочет отправить его в составе специальной комиссии на поиски американских солдат, которые, по слухам, по-прежнему содержатся в плену у вьетнамцев. Собрав доказательства, главный герой вместе со своим старым другом начинает собственную миссию по спасению заключённых.

Этот фильм во многом закрепил за актёром образ сурового ветерана Вьетнама и стал кассовым хитом. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 2,5 миллиона долларов он собрал в американском прокате 22,8 миллиона долларов.

«Кодекс молчания» (1985)

В криминальном боевике Эндрю Дэвиса актёр исполнил роль чикагского полицейского Эдди Кьюсака. Его герой отказывается покрывать коллегу, убившего во время операции по поимке преступников случайного прохожего, и в одиночку ввязывается в войну между двумя враждующими наркокартелями. Из-за своей принципиальности Кьюсак наживает врагов не только среди бандитов, но и среди полицейских.

Кинокритики высоко оценили работу Норриса. Например, главный кинообозреватель The New York Times Винсент Кэнби в своей рецензии назвал игру актёра свежей и самобытной, отличающейся от ранних ролей Норриса. А Роджер Эберт в рецензии для Chicago Sun Times отметил, что Чак «выглядит убедительно в роли полицейского» и что он «похож на Клинта Иствуда в своём стремлении к минимальному количеству диалогов».

«Крутой Уокер: правосудие по-техасски» (1993–2001)

Роль техасского рейнджера Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер» стала одной из самых узнаваемых в фильмографии Чака Норриса. Актёру отлично удалось воплотить образ борца за справедливость и преданного друга. Его герой немногословен, отлично владеет боевыми искусствами и готов пойти на всё, чтобы наказать преступников.

Сериал выходил с 1993 по 2001 год и состоял из девяти сезонов. Позднее он лёг в основу полнометражного телефильма «Крутой Уокер: Испытание огнём» (2005), снятого братом актёра Аароном Норрисом.

«Неудержимые 2» (2012)

В боевике Сильвестра Сталлоне Норрис сыграл роль Букера — давнего знакомого главного героя Барни. Этот персонаж помогает Барни и его команде противостоять банде под предводительством злодея Вилена. Имя Букер стало данью ещё одной известной картине с участием Чака Норриса «Чёрные тигры» (1978) — в ней актёр исполнил роль командира спецподразделения Джона Т. Букера.

