Киллиан Мёрфи вернулся в «Острых козырьках». Но есть проблема

На стриминговом сервисе Netflix вышла криминальная драма «Острые козырьки: Бессмертный человек» с Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом. Это полнометражное продолжение знаменитого сериала о семействе Шелби — гангстерах, державших в страхе Бирмингем после Первой мировой.

В «Бессмертном человеке» события развиваются в 1940 году, когда Великобритания сопротивляется фашистской Германии. Томас Шелби живёт в изгнании и пишет книгу, пока в Бирмингеме бесчинствует его внебрачный сын Дюк. Однажды отцу приходится вправить мозги юноше. Автор «Рамблера» рассказывает, почему Киллиана Мёрфи в привычном образе приятно видеть на экране, но герою пора на покой.

О чём сюжет

1940 год. Великобритания продолжает сопротивляться натиску фашистской Германии, которая атакует островное государство с воздуха. Агент вражеской страны Джош Беккет (Тим Рот) организует поставку в Ливерпуль 350 миллионов фальшивых фунтов стерлингов. Поддельная валюта по плану Гитлера и окружения должна разрушить экономику Великобритании. В качестве союзника в Бирмингеме Беккет выбирает Дюка Шелби (Барри Кеоган), лидера банды «Острые козырьки». Население находится в бедственном положении, а гангстеры воруют медикаменты из больниц и оружие со складов армии.

Дюк — внебрачный сын Томаса Шелби (Киллиан Мёрфи), ветерана Первой мировой и основателя банды «Острые козырьки». Глава криминального семейства ушёл на покой, живёт в полуразрушенном поместье и неспешно пишет мемуары, до ещё одной войны ему нет никакого дела. На просьбы сестры Эйды (Софи Рандл), члена британского парламента, утихомирить слетевшего с катушек сына Томас не реагирует. Всё меняет появление в доме цыганки Кауло Чирикло (Ребекка Фергюсон) — сестры-близнеца возлюбленной старшего Шелби, от которой на свет и появился Дюк. Томас на время забывает про книгу, надевает фирменные костюм-тройку и кепку и едет в Бирмингем разбираться с немцами.

Кто работал над фильмом

Стильная гангстерская сага «Острые козырьки» стартовала в 2013 году, продержалась в эфире шесть сезонов и подарила Киллиану Мёрфи одну из лучших ролей в карьере. Бессменный шоураннер и создатель сериала — Стивен Найт. После «Острых козырьков» сценарист успел поработать над многосерийными проектами — «Табу», «Тысяча ударов» и «Дом Гиннессов». Найт сделал карьеру на исторических криминальных драмах с запоминающимся саундтреком и крутыми мужскими персонажами.

У шестого сезона «Острых козырьков» открытый финал. Полнометражное продолжение Найт задумал ещё в 2023 году. Фильмом сценарист хотел завершить историю Томаса Шелби и нескольких второстепенных персонажей. Режиссёром «Бессмертного человека» выступил британец Том Харпер, трудившийся над первым сезоном оригинального сериала, а также над отдельными эпизодами сериалов «Отбросы», «Сын» и экранизации «Войны и мира» с Полом Дано, Лили Джеймс и Джеймсом Нортоном. С материалом постановщик прекрасно знаком, так что над фильмом работала проверенная команда. Уже известно, что Netflix работает над спин-оффом сериала, события которого развернутся в 1953 году. Не исключено, что главным героем станет Дюк Шелби.

Плюсы и минусы фильма

Хотя авторы фильма говорили, что полнометражную картину можно смотреть, даже если вы незнакомы с «Острыми козырьками», создатели всё-таки лукавили. Да, на экране в режиме флешбэков не раз пробегает трагическая биография Томаса Шелби, который успел похоронить любимую жену, маленькую дочку Руби, потерять братьев Артура и Джона, а также пережить нескольких друзей.

Но без знания предыстории основателя бирмингемской банды накал страстей на экране сильно снижается. И с Томасом, и с Эйдой зрители знакомы уже шесть сезонов. Дюк на короткое время появлялся в шестом сезоне, а герои Ребекки Фергюсон и Тима Рота были придуманы специально для «Бессмертного человека». Все новые персонажи прописаны одним-двумя жирными мазками, так что составить их психологический портрет не получится.

Найт и Харпер добрый час показывают грустного постаревшего героя в депрессии, который живёт прошлым и оплакивает умерших близких. Это почти «Сны поездов», но в декорациях британских развалин и не столь красиво снятые. Во второй половине авторы преподают зрителям урок альтернативной истории в духе «Бесславных ублюдков». Теперь с немцами сражаются британские бандиты. Даже Джош Беккет подозрительно похож на персонажа Кристофа Вальца из картины Квентина Тарантино.

Если поначалу «Бессмертный человек» прикидывается неспешной драмой, то к финалу разгоняется и становится криминальным экшеном. Правда, сюжет у фильма слишком простой, а потому авторы регулярно обращаются к замедленной съёмке и длинным музыкальным композициям, которые растягивают хронометраж. Томас Шелби снова въезжает в Бирмингем на вороном коне под Red Right Hand группы Nick Cave and the Bad Seeds, но уже совсем другим человеком, не бойким лидером безбашенной банды с посттравматическим синдромом, как в первом сезоне.

Визуально фильм повторяет стилистику сериала, но сюжетная линия здесь одна, а потому напряжение на экране не впечатляет. Драматургически это посредственная работа. В «Бессмертном человеке» чувствуется усталость Найта и Мёрфи. Здорово, что авторы решили ограничиться полным метром, а не мучить себя и аудиторию ещё одним сезоном.

Стоит ли смотреть

«Бессмертного человека» трудно назвать самостоятельным фильмом, скорее это приложение к сериалу. Сценарист Стивен Найт не договорил и искал возможность симпатично завершить историю Томаса Шелби. Финальный аккорд не берёт новых высот, картина заканчивается на мажорной ноте. Разумеется, всем поклонникам гангстерской саги стоит посмотреть полнометражное продолжение. А зрителей, которые прежде ничего не слышали об «Острых козырьках», фильм вряд ли сможет порадовать. Вопрос только в том, где найти силы на шесть сезонов разборок Шелби в Бирмингеме.

Вне контекста оригинального сериала «Бессмертный человек» напоминает классическую стриминговую картину, в которой вышедший на пенсию бандит вновь берёт в руки оружие и побеждает врагов. Но у фильма Харпера всё же первоклассный каст и стиль качественного гангстерского кино. Может, полный метр позволит привлечь к оригинальному сериалу новую аудиторию. Это уже будет победой создателей, на большее рассчитывать не приходится.

