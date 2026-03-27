От Магуайра до Холланда: 11 киноляпов в фильмах о Человеке-пауке

В марте Marvel выпустила первый трейлер четвёртой части «Человек-паука» с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях — «Человек-паук: Совершенно новый день». После событий предыдущей части, когда Питер Паркер стёр всем память о себе, он вновь возвращается в мир как Человек-паук и начинает бороться со злодеями. Мировой прокат назначен на конец июля, дата проката в России пока не объявлена.

Путь Человека-паука на большой экран начался с трилогии режиссёра Сэма Рэйми «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Первый фильм вышел на экраны в мае 2002 года. Лента установила абсолютный рекорд кассовых сборов за первый уик-энд в истории кинематографа, собрав 114 миллионов долларов за три дня, пиcало американское издание Variety. Предыдущий рекорд принадлежал «Гарри Поттеру и философскому камню» (90,3 миллиона долларов).

В 2012 году режиссёр Марк Уэбб выпустил «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом в главной роли: проект оказался неуспешным и его закрыли. Новый взлёт герой получил в 2016 году: Человек-паук вошёл в кинематографическую вселенную Marvel в фильме «Первый мститель: Противостояние», где роль героя сыграл Том Холланд. Первый фильм «Человек-паук: Возвращение домой» вышел в 2017 году. Сегодня состоящая пока из трёх фильмов франшиза является одной из самых кассовых в мире: вместе фильмы заработали почти 4 миллиарда долларов, следует из данных портала MenToday. Но во всех фильмах про Человека-паука не обошлось без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел первые части франшиз и нашёл фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильмах

Сюжет первого фильма про Человека-паука с Тоби Магуайром в главной роли знаком каждому: школьник Питер Паркер, которого кусает генетически модифицированный паук во время экскурсии в лабораторию Колумбийского университета, обретает невероятные способности — сверхсилу, ловкость, умение лазать по стенам и стрелять паутиной. Помимо Магуайра, в фильме снялись Кирстен Данст (Мэри Джейн Уотсон), Джеймс Франко (Гарри Озборн) и Уиллем Дефо (Норман Озборн/Зелёный гоблин).

Съёмки проводились в Лос-Анджелесе. Однажды, как пишет издание MixNews, со съёмочной площадки исчезли четыре костюма Человека-паука, каждый стоимостью до 100 тысяч долларов. Студия объявила награду в 25 тысяч долларов за их возвращение. А сцена в школьной столовой, где Питер ловит Мэри Джейн и содержимое её подноса, снималась без компьютерной графики, для этого трюка потребовалось 15 дублей.

Вторая часть «Человека-паука» вышла в 2004 году, а третья — в 2007 году. По данным «Кинопоиска», суммарно франшиза заработала 2,5 миллиарда долларов: первый фильм собрал 821,7 миллиона, второй — 783,8 миллиона, а третий — 890,9 миллиона. Трилогия Сэма Рэйми получила пять номинаций на премию «Оскар». Например, первый фильм номинировался в категориях «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты». «Человек-паук-2» стал обладателем премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Также на премии канала MTV фильм 2002 года получил награды за «Лучшую женскую роль» (Кирстен Данст) и «Лучший поцелуй» (Данст и Магуайр) и премию «Сатурн» за лучшую музыку. А вторая часть была награждена пятью премиями «Сатурн»: как лучший фэнтези-фильм, лучшие спецэффекты, лучший сценарий, Тоби Магуайр стал лучшим актёром, а Сэм Рейми — лучшим режиссёром.

После отказа от планов по съёмкам четвёртой части Рэйми студия Sony инициировала перезапуск франшизы. Режиссёр Марк Уэбб пригласил на главную роль Эндрю Гарфилда, а его экранной возлюбленной стала Эмма Стоун в роли Гвен Стейси. «Новый Человек-паук» (2012) собрал в мировом прокате 758 миллионов долларов, а сиквел «Высокое напряжение» (2014) — около 709 миллионов, по данным портала kinobusiness. Несмотря на коммерческий успех, сборы второй части оказались самыми низкими среди всех современных фильмов серии, что привело к закрытию проекта.

В 2015 году произошло историческое событие: Sony Pictures и Marvel Studios договорились о совместном использовании персонажа. Человек-паук вошёл в кинематографическую вселенную Marvel, режиссёром выступил Джон Уоттс, а роль юного Питера Паркера досталась британскому актёру Тому Холланду. На момент съёмок ему было 20 лет, и его опыт занятий гимнастикой и хип-хоп-танцами позволил самостоятельно выполнять многие сложные трюки, писал Forbes.

Продюсеры долго сомневались в выборе актёра на главную роль, но после дебюта Холланда в «Первом мстителе: Противостояние» сомнения отпали. После выхода «Человек паук: Возвращение домой» (2017) мировую известность получила и сыгравшая возлюбленную Питера — Мишель — Зендея, для которой это стало дебютом в большом кино.

Трилогия Джона Уоттса побила все кассовые рекорды: «Возвращение домой» (2017) собрало 878 миллионов долларов, «Вдали от дома» (2019) стало первым фильмом серии, преодолевшим миллиардный рубеж (1,132 миллиарда), а «Нет пути домой» (2021) достиг феноменальной отметки в 1,908 миллиарда долларов, по данным «Кинопоиска». При этом последний фильм, в котором Питер Паркер спасал мир от злодеев из других вселенных, стал грандиозным сюрпризом для фанатов: в нём снялись Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд. Первые два играли Человека-паука из других вселенных.

Киноляпы в фильмах

«Человек-паук» (2002)

Волшебная кукуруза

В столовой Питер внезапно для себя выпускает из запястья паутину и попадает в поднос на соседнем столе. Зрителям хорошо видно, что на подносе почти нет кукурузы. Но когда Питер переворачивает его на спину однокурсника, на спине оказывается целая гора кукурузы.

Блуждающий толстяк

После инцидента в столовой одноклассник Флэш вызывает его на поединок. Питер нокаутирует Флэша. На заднем плане, рядом с Мэри Джейн, толстый парень в очках стоит с открытым ртом. Через секунду он хлопает Питеру. А уже в следующем кадре снова стоит с открытым ртом.

Лампа-феникс

Питер тренируется выпускать паутину. Он притягивает паутиной лампу, и она разбивается о стену. Но когда через секунду входит тётя Мэй, лампа стоит на комоде целая и невредимая.

Пистолет-возвращенец

Убийца дяди Бена уходит от погони и прячется на складе. Питер вступает с ним в схватку, убийца теряет пистолет и достаёт нож. Но после того как Питер обезвреживает его и выбивает нож, пистолет снова оказывается в руке бандита.

«Новый Человек-паук» (2012)

Смена людей

В сцене драки в вагоне метро, когда у Питера начинают проявляться сверхспособности, один из пассажиров бьёт Питера его же скейтбордом. Зрители видят, что нападающий — афроамериканец. Но в следующем кадре перед Питером оказывается уже белокожий парень, которого тот нокаутирует.

Исчезающие доски

В сцене, когда Питер впервые обретает способности и случайно проваливается сквозь крышу, он приземляется на ринг для реслинга. На его теле лежат деревянные доски и обломки. Но в следующем кадре, когда Питер поднимается на ноги, все доски бесследно исчезают.

Испаряющийся камень

Во время битвы с Ящером в школьной лаборатории монстр с силой швыряет Питера. Герой скользит спиной по полу, и рядом с его головой лежит небольшой камешек. В следующем кадре, когда Ящер наступает ему на руку, камешек тоже на месте. А вот через секунду он исчезает — на чистом полу нет и следа от него.

«Человек-паук: Возвращение домой» (2017)

Разные переулки

После покупки сэндвича в лавке Питер входит в переулок, чтобы переодеться в костюм Человека-паука. Он прикрепляет свой рюкзак к мусорному баку. Когда возвращается за ним, место действия выглядит иначе: изменилось окружение, да и сам переулок не совпадает с предыдущими кадрами. Создаётся впечатление, что Питер вернулся за рюкзаком, который, кстати, украли, в другое место.

Смена рук с телефоном

Питер разговаривает с Хэппи — помощником Тони Старка (Железный человек) по телефону в школьном автобусе. При смене кадров телефон оказывается у Питера то в правой, то в левой руке.

Фонарик во рту

В номере отеля в Вашингтоне Питер и Нед пытаются отключить режим «тренинг» в костюме Человека-паука. Чтобы высвободить руки, Питер зажимает фонарик во рту. В одном кадре он вынимает его, но в следующем фонарик снова оказывается у него во рту. Затем герой опять зажимает его губами, а в последующих планах фонарик перескакивает изо рта в руку и обратно несколько раз подряд. Создаётся впечатление, что у Питера открылся дар телепортации мелких предметов.

Исчезающие люди на пароме

Когда оружие Стервятника начинает раскалывать паром пополам, на корме отчётливо видны люди, а на нижней палубе припаркованы несколько легковых автомобилей. Но в общем плане, демонстрирующем масштаб катастрофы, все люди бесследно исчезают.

«Мстители. Финал»: в одном из самых кассовых фильмов нашли забавные киноляпы