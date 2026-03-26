Фильм про космическую собаку и концерт Апиной: куда пойти в Москве 28–29 марта

Фантастический фильм с Евгением Ткачуком и Евгением Стычкиным в главных ролях «Космическая собака Лида», четырёхкратный номинант на кинопремию «Оскар» — драма «Секретный агент», детективный спектакль «Восемь любящих женщин» в Театре-студии Всеволода Шиловского и концерт Алёны Апиной в MT Music Bar. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

Что посмотреть

Фантастический фильм «Космическая собака Лида»

В российский прокат выходит фантастический приключенческий фильм режиссёра Евгения Сангаджиева «Космическая собака Лида». 13-летний Игорь живёт с мамой, отчимом и побывавшей в космосе собакой Лидой, которую ему подарил отец-космонавт. Однажды четвероногий друг помогает мальчику встретить самого себя из будущего. Взрослый Игорь предупреждает подростка: через три дня его отец погибнет при взрыве ракеты на старте и это событие перевернёт всю его жизнь. Чтобы спасти родителя и изменить судьбу, два Игоря и собака Лида отправляются на Байконур.

В фильме снялись Евгений Стычкин, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич и другие.

Драма «Секретный агент»

Ещё одна новинка проката — драматический фильм международного производства «Секретный агент». Овдовевший бывший научный сотрудник приезжает в бразильский город Ресифи и поселяется в гостевом доме у приветливой пожилой хозяйки. Мужчина навещает маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой. Устраивается в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется найти документы своей матери. Но создаётся впечатление, что мужчина кого-то опасается и явно скрывается от посторонних глаз.

Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм. А сыгравший главную роль Вагнер Моура был номинирован в категории «Лучшая мужская роль».

Спектакль «Восемь любящих женщин» в Театре-студии Всеволода Шиловского

28 марта на сцене Театра-студии Всеволода Шиловского (ул. Петровка, 17, стр. 2) представят детективную историю по пьесе французского драматурга Робера Тома 1958 года — «Восемь любящих женщин».

Сюжет разворачивается следующим образом. В фамильном особняке накануне Рождества происходит убийство хозяина дома — месье Марселя. Из-за непогоды восемь живущих в поместье женщин оказываются отрезанными от внешнего мира и пытаются выяснить, кто из них совершил преступление. Финал поразит даже самых искушённых зрителей.

Режиссёром-постановщиком выступил основатель театра, советский и российский актёр и режиссёр Всеволод Шиловский. В ноябре 2025 года маэстро скончался от онкологии.

Что послушать

Концерт Алёны Апиной в MT Music Bar

28 марта в MT Music Bar выступит заслуженная артистка России, популярная певица Алёна Апина. Творческий путь исполнительницы начался в конце 1980-х, когда она пришла в легендарную женскую группу «Комбинация». В составе коллектива Апина прославилась благодаря хитам «Russian Girls», «Бухгалтер», «Не забывай» и другим композициям, которые звучали на всех дискотеках страны. В 1991 году певица начала сольную карьеру. За годы творчества Алёна Апина выпустила более 15 студийных альбомов и записала свыше 200 песен.

На концерте Апина исполнит знакомые всем композиции — «Ксюша», «Электропоезд», «Узелки», «Лёха», «Моя одинокая звезда» и другие.

Концерт «Мировые хиты оперы и мюзикла с органом»

29 марта в Англиканской церкви Святого Андрея состоится концерт, объединяющий два популярных жанра вокальной музыки. В программе вечера — знаменитые оперные арии и легендарные номера из бродвейских мюзиклов в сопровождении органа.

Среди композиций, которые услышат зрители, — Дуэт Адины и Неморино «Caro elisir! sei mio!» из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, каватина Полиона из оперы «Норма» Винченцо Беллини, дуэт Виолетты и Альфредо из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, ария Хозе из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и другие.

Перед гостями выступят солистка проекта OPERA XXI Евгения Красилова (сопрано), заслуженный артист России Николай Дорожкин (тенор), лауреат международных конкурсов России Игорь Гольденберг (орган).

Где погулять

Экскурсия «Москва в жизни и творчестве Владимира Высоцкого»

28 марта жителей и гостей столицы приглашают на авторскую автобусную экскурсию москвоведа Евгения Богданова — «Москва в жизни и творчестве Владимира Высоцкого». Артист родился в Москве 25 января 1938 года и прожил здесь всю жизнь. Он любил этот город, часто упоминал его в песнях. На автобусной экскурсии участники узнают о ключевых московских адресах, связанных с Владимиром Высоцким: от Большого Каретного переулка до Медведкова. Гости услышат истории о детстве и юности Высоцкого, о том, как формировался его талант.

Также участники смогут посетить Музей Высоцкого на Таганке. Здесь собрана большая коллекция, посвящённая артисту: записи его песен, нотные черновики, фотографии и письма, личные предметы и так далее.

