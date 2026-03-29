«Наследник»: как американец решил убить всех своих родственников ради наследства

Фильм «Наследник» режиссёра Джона Паттона Форда с Гленном Пауэллом, Маргарет Куэлли и Эдом Харрисом рассказывает об опальном потомке баснословно богатой фамилии. Картина совмещает жанры комедии, драмы, детектива, триллера и на протяжении почти двух часов показывает, как герои непредсказуемо меняются и приспосабливаются под разного рода обстоятельства. «Рамблер» рассказывает, чем любопытна картина и почему она отличается от классических чёрных комедий.

Суть сюжета

Фильм рассказывает о наследнике многомиллионного состояния по имени Бекет Редфеллоу, чья мать была изгнана из семьи много лет назад. Поэтому Беккет рос и взрослел в тихом пригороде вдали от своей элитной фамилии. Но, став мужчиной, он решает заявить права на наследство. Единственный нюанс: он лишь седьмой в очереди на обладание всеми активами семьи.

Тем не менее Бекет решает получить то, что, по его мнению, он заслуживает. Для этого ему нужно устранить всех, кто стоит на его пути. Эту идею ему подкидывает влюбленная в мужчину знакомая детства Джулия. Она вращается в высших кругах, но не теряет надежды, что опальный Бекет окажется там рядом с ней.

Оригинал и «осовременивание» фильма

«Наследник» — свободная вариация на сюжет британского фильма «Добрые сердца и короны» 1949 года Роберта Хеймера. Оригинальная картина считается эталоном британской чёрной комедии, в ней социальная сатира выделяется за счёт чопорности и математической жестокости персонажей. Новая версия истории приобретает оттенок современности: акцент смещается со статуса и добычи титула (как в оригинальной картине) в сторону денег, обладания медийным влиянием и руководством корпоративной империи.

Зритель понимает незаконную и противоестественную суть поступков Бекета и в то же время наслаждается элегантностью просчитанных им решений. Создатели картины показывают, что само общество устроено так, что поступки Бекета кажутся логичными. Тем более что к большинству его жертв сложно испытывать симпатию: это ограниченные представители элиты, которые паразитируют на трастовых фондах, не представляя никакой значимости.

Актёрские работы

Глен Пауэлл умеет быть одновременно обаятельным и тревожным. Он хорошо перевоплощается в человека, который позиционирует себя уверенным и самодостаточным, скрывая затаённую обиду на своих родственников, которые отвернусь от его матери и выставили её вон. И постепенно Бекет проявляет свои истинные краски — двуличность и хищный нрав.

Пауэлл играет героя со сдержанной улыбкой, с чётким планом, который размеренно движется к цели. Это придаёт фильму шокирующую невозмутимость, ведь преступление совершает не карикатурный серийный маньяк, а обычный в определённом смысле добропорядочный гражданин. Он знает, что мир несправедлив, а потому приходит к выводу, что может во всём искать пользу и выгоду исключительно для себя. Бекет — настоящий хамелеон, который меняет маски в зависимости от ситуации и с неизменным итогом: он выходит победителем.

Маргарет Куэлли привносит в кадр ощущение непредсказуемости. Она успевает побыть и романтическим интересом главного героя, и соучастницей его преступлений, и даже голосом совести, который показывает, насколько Бекет оказался далёк от «нормы». Её Джулия балансирует между искренней подругой и ролью обвинителя, между желанием и расчётом. Поэтому она добавляет в сюжет не столько любовную линию, сколько дополнительный взгляд на действия Бекета. Благодаря ей картина превращается и в восхождение героя по социальной лестнице, и в рассказ о том, какую роль в мире больших денег играют сделки, соучастие и партнёрство.

Особенности картины

Заинтересовать зрителя чёрной комедией в эпоху популярности true crime (документальный жанр в массовой культуре, основанный на реальных преступлениях — прим. «Рамблера»), цинизма социальных сетей и серой морали непросто. В 1949 году оригинальный фильм шокировал именно тем, что убийства совершались героем с улыбкой и безупречными манерами. Сейчас таким удивить труднее, поэтому «Наследник» использует другую лазейку для эпатажа. Фильм играет на контрасте между современной этикой делового поведения и древним инстинктом обладания. Бекет умудряется внедриться в элитные круги Нью-Йорка и, окруженный акулами Уолл-Стрит, сам начинает действовать по их правилам, обыгрывая своих наставников.

История про человека, который уничтожает препятствия на пути к наследству, приобретает оттенки криминала и становится притчей об обществе потребления, в котором семейное богатство и связи той или иной династии становятся отдельной экосистемой для избранных. И это популярный сюжет в фильмах и сериалах — от «Наследников» с Джереми Строгом и Кираном Калкиным до «Достать ножи» с Крисом Эвансом, Тони Колетт и Аной де Армас. Фильм с Пауэллом выделяется тем, что становится комментарием к идее непотизма и кумовства: вершин достигают зачастую не лучшие, а просто «свои». Так Бекет становится не жертвой, а продуктом системы, который усвоил её правила слишком буквально.

Кому понравится фильм

«Наследник» — сатира про мир богачей, которая умудряется не ненавидеть героев и не любоваться ими. Эстетически аморальная картина уходит от элегантного британского цинизма оригинала в сторону американской динамичности. Эта чёрная комедия гротескна, сатирична и интеллектуальна, а актёрам удаётся удивлять зрителей на протяжении всего действия.

Фильм «К себе нежно» с Кариной Разумовской — сюжет, предыстория, плюсы и минусы