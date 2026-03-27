Кино для двоих: обзор новых романтических комедий марта

История о первой школьной любви, романтические новеллы от создателей кинофраншизы «Ёлки» и фильм о том, почему важно заботиться не только о своих близких, но и о себе самой. Автор «Рамблера» отобрал интересные романтические комедии, которые можно посмотреть в паре и одному.

«Тюльпаны»

Режиссёры: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Юрий Коробейников

В прокате с 5 марта

Студия Bazelevs прославилась во многом благодаря франшизе «Ёлки». Серия праздничных фильмов стала таким же неизменным атрибутом новогоднего празднества, как оливье и мандарины. Вероятно, подобный трюк компания планирует провернуть и с «Тюльпанами», которые имеют все шансы стать самой весенней народной франшизой.

Как и упомянутые «Ёлки», «Тюльпаны» представляют собой сборник новелл, действие которых разворачивается в канун праздника — на этот раз в Международный женский день. Но, в отличие от фильмов хвойной саги, в весеннем альманахе сегменты не сходятся в одной точке ближе к финалу ленты. Каждая зарисовка остаётся самостоятельной историей, способной растрогать зрителя без помощи соседа.

В Екатеринбурге герой Гоши Куценко старается подготовить идеальный праздничный сюрприз для любимых женщин. У него их сразу семь: три дочки, жена, мама, тёща и сестра. Поэтому мужчине приходится столкнуться с целой вереницей трудностей. Но со временем он понимает, что лучший из возможных подарков — время, проведённое рядом с близкими.

Случайно встретившиеся на лестничной клетке подростки Стася (Александра Бабаскина) и Костя (Ярослав Могильников) отправляются в путешествие по солнечному Новороссийску и за пару часов проникаются нежными чувстами друг к другу. В Красноярске же Варя (Варвара Щербакова) в упор не замечает ухаживаний Миши (Слава Копейкин). Но противостоять заботе кавалера становится всё сложнее.

Каждая из новелл фильма рассказывает трогательную историю о любви и вере в себя. «Тюльпаны» оказались сладкой пилюлей против хандры, после просмотра которой захочется купить букет цветов любимому человеку и вместе встречать рассветы в обнимку.

«К себе нежно»

Режиссёр: Иван Китаев

В прокате с 5 марта

В основу фильма легла одноимённая книга-медитация журналистки и писательницы из Беларуси Ольги Примаченко. Хитовый нон-фикшен впервые был опубликован в 2020 году, а общие продажи уже успели преодолеть порог в три миллиона экземпляров. Режиссёром адаптации выступил Иван Китаев («Без правил»), а главную роль в фильме исполнила Карина Разумовская («Трасса»).

Наде (Разумовская) 40. Женщина построила успешную карьеру отоларинголога-хирурга, но в личной жизни всё не так радушно. Пару лет назад от неё ушёл муж (Артём Ткаченко), и теперь Надя в одиночку воспитывает дочку Оливию (Алиса Конашенкова). В ежедневной рутине героиня совсем не находит время на себя. Отправившись в отпуск, она начинает прислушиваться не только к советам от окружающих людей, но и к собственным желаниям. Постепенно женщина обретает внутреннюю гармонию, что позволяет начать жизнь с чистого листа. «К себе нежно» — терапевтический ромком, в котором героине предстоит познакомиться не с прекрасным кавалером, а с самой собой.

«Счастлив, когда ты нет»

Режиссёр: Игорь Марченко

В прокате с 12 февраля

Если в «Сводишь с ума» зрители наблюдали трогательную историю любви двух непохожих друг на друга людей, то в случае с ревизионистским ромкомом «Счастлив, когда ты нет» дела обстоят ровно наоборот.

Жене (Саша Бортич) немного за 30. Девушка несчастна в личной жизни, боится быть уязвимой и привыкла прятаться от мира за непробиваемой бронёй из колкостей и сарказма. На одной из шумных вечеринок она знакомится с Женей (Гоша Токаев) — таким же потерянным миллениалом, который не знает, что делать с личной жизнью. Мужчина вечно ходит с кислой миной, ведёт беспорядочные половые связи и тайно влюблён в девушку своего лучшего друга.

Неожиданно ребята проводят вместе ночь, после чего обещают пропасть из жизни друг друга. Но найти родственную душу в многомиллионном мегаполисе не так-то просто. Женя постоянно вспоминает Женю и наоборот. Герои боятся признаться в чувствах друг другу. Поэтому вместо конфетно-букетного периода их ждут постоянные ссоры, обоюдные оскорбления и даже разбитый нос. Чего только не сделаешь, чтобы быть рядом с любимым человеком.

«Счастлив, когда ты нет» — хулиганский ромком, который до боли реалистично изображает портрет целого поколения. Неприкаянные 30-летние москвичи путаются в чувствах, сторонятся эмоциональной привязанности и боятся быть уязвимыми. Но со временем они понимают, что каждый заслуживает шанс любить и быть любимым. Даже саркастические циники, привыкшие отталкивать от себя всех вокруг.

«Твоё сердце будет разбито»

Режиссёр: Михаил Вайнберг

В прокате с 26 марта

«Твоё сердце будет разбито» — экранизация одноимённого романа российской писательницы, одного из самого издаваемого автора в России Анны Джейн. Впервые книга была опубликована в 2022 году.

Фильм рассказывает историю 17-летней Полины (Вероника Журавлёва), которая только что переехала вместе с мамой из небольшого городка в мегаполис. В новой школе девочка сталкивается с травлей со стороны сверстников. На выручку героине приходит школьный бунтарь Барс (Даниэль Вегас). В обмен на помощь он предлагает Полине изобразить его девушку. Но со временем ребята и правда проникаются нежными чувствами друг к другу.

Истории школьной любви застенчивой девочки и школьного хулигана всегда пользовались зрительским спросом. Можно вспомнить «Шаг вперёд» или «Три метра над уровнем неба». Несмотря на ярко выраженные мелодраматические конструкции, в своих книгах Джейн рассуждала на важные темы созависимых отношений, травли, а также физического и эмоционального насилия. Но в случае с «Твоё сердце будет разбито» зрителей ждёт трогательная история первой влюблённости подростков.

