Рецензия на фильм «Я — значит Ястреб»: разбираем основанную на реальных событиях драму

16 апреля в российский прокат выйдет основанная на реальных событиях драма «Я — значит Ястреб». Это экранизация одноимённого автобиографического романа британской писательницы Хелен Макдональд, которая после смерти отца решила приручить ястреба-тетеревятника. Автор «Рамблера» рассказывает, как в драме соединяются темы утраты близкого человека и попытки обрести нового друга из мира дикой природы.

О чём сюжет

2007 год. Научная сотрудница Кембриджа Хелен Макдональд (Клэр Фой) получает приглашение о стажировке в институте Макса Планка и подумывает о переезде в Германию. Все планы рушит трагическое известие — по дороге на работу на одной из улиц Лондона у отца Хелен Алистера (Брендан Глисон) случается сердечный приступ, а через несколько часов пожилой мужчина умирает. Тоскуют и супруга (Линдси Дункан), и сын Джеймс (Джош Дилан), но больше всех переживает дочь-учёная. Хелен считала отца лучшим другом. Алистер был репортажным фотографом в газете Daily Mirror, много путешествовал по стране и привил дочери любовь к природе и интерес к окружающему миру.

Хелен вместе с папой любила выбираться за город, гулять по полям и наблюдать за птицами. Чтобы заполнить душевную пустоту после утраты близкого человека, учёная решает завести и приручить ястреба-тетеревятника. Так в доме Хелен появляется своенравная хищница с обманчиво милым именем Мейбл. Хозяйка и птица далеко не сразу находят общий язык. Мейбл плохо ест и теряет вес, но постепенно проникается доверием к Хелен. Парочка начинает выезжать за город, где ястреб охотится и приносит добычу хозяйке. Забота о птице позволяет дочери отвлечься от утраты отца и пережить трудное время.

Кто работал над фильмом

В 2007 году Хелен Макдональд действительно потеряла отца и обрела нового друга в лице непокорной хищной птицы Мейбл. Свой опыт учёная перенесла на страницы опубликованного в 2014-м автобиографического романа «Я — значит Ястреб», который на родине быстро стал бестселлером. Нон-фикшен-книга описывает ровно один год Хелен после смерти Алистера.

Режиссёром экранизации выступила Филиппа Лоуторп, которая прежде больше работала не в большом кино, а на телевидении. Постановщица сняла отдельные эпизоды сериалов «Третий день», «Вызовите акушерку», «Корона» и «Уиллоу». Сценарий «Я — значит Ястреб» Лоуторп написала вместе с ирландо-канадской писательницей Эммой Донохью, известной по романам «Комната» и «Чудо». Обе книги были экранизированы. Премьера фильма «Я — значит Ястреб» состоялась на прошлогоднем фестивале в Теллурайде, также картину показывали на киносмотре в Лондоне. Среди продюсеров картины — звезда «Игры престолов» Лена Хиди и Брэд Питт.

Плюсы и минусы фильма

Пожалуй, моду на терапевтические экранизации нон-фикшен-бестселлеров задал фильм «Ешь, молись, люби» Райана Мёрфи по книге Элизабет Гилберт. Дальше последовали «Дикая» и «Солёная тропа», протагонисты которых искали исцеление в длинной дороге. Но ближе всего по духу, состоянию главной героини и визуальному решению «Я — значит Ястреб» к «Выгон» с Сиршей Ронан по одноимённому роману Эми Липтрот. Рона в «Выгоне» переехала из шумного Лондона на родные продуваемые всеми ветрами и почти безлюдные Оркнейские острова, чтобы побороть алкогольную зависимость.

Фильм Лоуторп — тоже неспешное, меланхоличное и наблюдательное кино. Но в «Я — значит Ястреб» хватает света и юмора. В воспоминаниях Хелен возвращается к наиболее приятным, а порой и совершенно пустяковым эпизодам с отцом. Алистер не только умел фиксировать реальность на плёнку, но и заражал всех вокруг оптимизмом, неуёмной энергией и смехом. В один момент Хелен потеряла не только папу, но и забавного наставника, который своим примером показывал, как нужно любить жизнь и ценить отведённое нам время. После смерти отца дочь впадает в депрессию и почти не выходит из дома.

На первый взгляд заведение хищной птицы в минуту упадка душевных сил может показаться не самой удачной идеей. Но красивейшая Мейбл позволяет и Хелен расправить крылья, наконец-то выбраться из плена четырёх стен и отправиться в леса и поля. Да, без папы жизнь не будет прежней, но Алистер останется в сердце дочери и никуда не исчезнет из светлых воспоминаний.

«Я — значит Ястреб» во многом построен на крупных планах Хелен и Мейбл, а потому фильм позволяет следить за мельчайшими изменениями в динамике отношений женщины и птицы. В новом питомце хозяйка обретает родственную душу. Хелен вовсе не пытается подчинить себе Мейбл силой. Авторы картины показывают, как человек может гармонично сосуществовать с представителями природы и не идти против их естества.

Стоит ли смотреть

У Лоуторп получилось тонкое духоподъёмное кино, которое не предлагает никаких готовых решений. Понятного и универсального алгоритма проживания утраты не существует. Важно двигаться в своём темпе и никуда не спешить. Хелен нашла утешение в возможности отвлечься от горя и обрести непокорного хищного друга. От «Я — значит Ястреб» не стоит ждать головокружительных сюжетных поворотов, это внимательная к чувствам главной героини драма.

Хотя по описанию может показаться, что зрителей ожидает тоскливый урок орнитологии, авторам удаётся найти баланс между живописными кадрами полёта хищной птицы, забавными совместными эпизодами с участием Хелен и Алистера в прошлом и поисками себя центрального персонажа в настоящем. Аудитории легко понять Хелен, ведь все мы вынуждены расставаться и прощаться. Приятным бонусом становится возможность узнать в доступной форме исчерпывающую информацию о повадках и внешнем виде ястребов. У Лоуторп выходит ещё и неожиданно увлекательное кино.

Фильм «К себе нежно» с Кариной Разумовской — сюжет, предыстория, плюсы и минусы