Лауреаты «Ники» и триумф «Человека-паука» — хорошие новости недели

Вышел первый тизер сериала о Гарри Поттере

Компания HBO Max на своём YouTube-канале опубликовала дебютный тизер сериала «Гарри Поттер». В ролике показаны сцены из первой книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»: жизнь Гарри у семьи Дурслей, получение письма из Хогвартса и первая встреча с Роном и Гермионой в поезде.

Премьера сериала запланирована на декабрь 2026 года. Роль юного волшебника исполнил Доминик Маклоклин, его друзей — Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В каст также вошли Джон Литгоу (Дамблдор), Паапа Эссьеду (Снейп), Джанет Мактир (Макгонагалл) и Ник Фрост (Хагрид). Сценаристом выступила Франческа Гардинер, режиссёром — Марк Майлод. Джоан Роулинг участвует в проекте как исполнительный продюсер.

Как ранее сообщалось, сериал разделят на несколько сезонов, каждый будет посвящён одной книге. При этом глава HBO Кейси Блойс в интервью The Hollywood Reporter говорил, что новые сезоны не будут выходить ежегодно из-за масштаба производства. Он сравнил проект с «Домом Дракона» и «Одними из нас», отметив, что выпускать такие шоу каждый год невозможно.

Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд по просмотрам

Первый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли, вышедший 18 марта, стал первым коротким роликом о фильме в истории, преодолевшим отметку в 1,1 миллиарда просмотров. Об этом 24 марта сообщило американское издание Variety. При этом за первые сутки трейлер собрал 718,6 миллиона просмотров, побив рекорд «Дэдпула и Росомахи» (365 миллионов).

Премьера картины намечена на 31 июля. В трейлере раскрываются детали сюжета: Питер Паркер обретает новые мощные органические веб-шутеры (устройства, стреляющие паутиной), что может быть симптомом мутации. Брюс Бэннер (Халк) предупреждает героя об опасности изменения ДНК. В ролике также появились враги Питера — Каратель и Скорпион.

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом у россиян

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных сериалов у россиян по итогам 2025 года. Первое место заняла «Игра в кальмара», на втором расположилось шоу «Очень странные дела», на третьем — российский сериал «След». В топ-10 также вошли «Папины дочки», «Универ», «Ландыши», «Зимородок», «Аутсорс», «Первый отдел» и «Фишер».

Компания впервые представила подобный рейтинг, применив уникальную методику с учётом 19 параметров, говорится на сайте компании. Специалисты проанализировали более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году, включая новые сезоны и продолжения франшиз.

В исследование вошли как отечественные, так и зарубежные проекты всех жанров, включая анимацию (без детских шоу). При оценке учитывались поисковые запросы зрителей, фактический просмотр в минутах на ТВ (в том числе повторы) и онлайн-площадках, а также уровень обсуждения в соцсетях и СМИ.

Названы лауреаты премии «Ника»

23 марта в московском Театре имени Моссовета прошла 39-я церемония вручения национальной кинопремии «Ника». Её учредителем является Российская академия кинематографических искусств.

Как отмечается на официальном сайте премии, лучшим фильмом признана драма Сергея Члиянца «Ветер» — история о жизни в приморском городке на фоне надвигающейся катастрофы. Картина получила четыре статуэтки. Столько же наград собрал фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли — музыкальный рассказ о жизни и любви великого поэта. Режиссёр проекта Феликс Умаров стал открытием года.

Лучшим режиссёром второй год подряд назван Бакур Бакурадзе, на этот раз за драму «Лермонтов». В ней показываются последние часы жизни поэта перед смертельной дуэлью. Актёрские награды распределились так: Константин Хабенский получил «Нику» за главную мужскую роль в фильме «Здесь был Юра». Он сыграл взрослого мужчину с ментальными расстройствами, за которым ухаживают племянник-рокер и его друзья. Светлана Крючкова удостоена приза за главную женскую роль в картине «Двое в одной жизни, не считая собаки» — камерной драме о поздней любви.

За роли второго плана отмечены Владимир Машков («В списках не значился» — экранизация повести Бориса Васильева о защитниках Брестской крепости) и Елена Лядова («Чистый лист» — история о женщине, пытающейся стереть из памяти травмирующее прошлое).

Лучшим сериалом стали «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского — многосерийная реконструкция событий 1917–1924 годов. А лучшим анимационным фильмом признан «Булгаковъ» Станислава Соколова.

Проект «Конец света» стал самым кассовым дебютом года

Научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли стал крупнейшим кассовым успехом Amazon MGM, сообщает американское издание Variety. За первый уик-энд (фильм вышел 20 марта) картина собрала 140,9 миллиона долларов в мировом прокате, побив рекорд студии, установленный «Кридом-3» (58 миллионов долларов).

Как сообщает издание, экранизация бестселлера Энди Вейра обошлась создателям в 200 миллионов долларов. Режиссёрами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер. В центре сюжета — астронавт Райленд Грейс. Он приходит в себя на космической станции и не помнит, кто он и какова его миссия. Постепенно выясняется, что Грейс — единственный выживший на корабле.

Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне

Тематический парк Minecraft World откроется в 2027 году на территории Chessington World of Adventures в Лондоне, пишет американское издание Variety. Стоимость проекта составит 70 миллионов долларов, разработкой займутся компании Mojang Studios и Merlin Entertainments.

Площадка станет первым в истории парком, основанным на этой видеоигре. В парке появятся горки, интерактивные квесты, игровые площадки из блоков, а также тематические магазины и рестораны.

