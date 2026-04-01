«Вий»: рассказываем о первом советском фильме ужасов в день рождения Гоголя

1 апреля исполняется 217 лет со дня рождения известного русского писателя Николая Гоголя. Его мистическая повесть «Вий», впервые опубликованная в 1835 году, породила множество экранизаций по всему миру. Но классической до сих пор считается советская версия 1967 года, которая также стала первым фильмом ужасов, снятым в СССР.

© Мосфильм

Сюжет

Студент-философ Хома Брут случайно убивает на хуторе старуху-ведьму, которая оборачивается молодой красавицей. Умершая оказывается дочерью сотника. Выясняется, что перед смертью она завещала, чтобы три ночи над её гробом отчитывал молитвы именно Хома. Запертый в деревенской церкви, две ночи он спасается от встающей из гроба ведьмы начерченным мелом магическим кругом. В третью ночь в храм является вся нечисть во главе с чудовищем Вием, и Хома уже не может им противостоять.

Год производства

1967

Страна производства

СССР

Хронометраж

77 минут

Создатели фильма

Идея экранизации произведения Гоголя принадлежала директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву. Он поручил работу двум молодым режиссёрам — Константину Ершову и Георгию Кропачёву, которые на тот момент оканчивали Высшие режиссёрские курсы (ныне Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии). Сценарий написали сами Ершов и Кропачёв при участии режиссёра Александра Птушко.

В главных ролях

Леонид Куравлёв (Хома Брут) и Наталья Варлей (панночка). В картине также снимались Алексей Глазырин (сотник), Николай Кутузов (старая ведьма), Вадим Захарченко (Халява).

© Мосфильм

Интересные факты о съёмках

Изначально роль панночки должна была играть актриса Александра Завьялова, но после начала съёмок она тяжело заболела, и её муж — режиссёр Резо Эсадзе — настоял на отказе от «дьявольской роли». Все отснятые с ней кадры, кроме одного, были уничтожены. Найти новую актрису оказалось непросто: слухи о проклятии распугали кандидаток. Согласилась лишь Наталья Варлей. Во время съёмок её полёта в гробу однажды она выпала из гроба: к счастью, артистка не пострадала, её поймал Леонид Куравлёв.

На роль старой ведьмы тоже долго не могли найти исполнительницу — в итоге её сыграл мужчина, актёр Николай Кутузов. А для образа Вия пригласили штангиста Сергея Степанова: костюм был настолько тяжёлым, что никто из профессиональных актёров не мог в нём двигаться.

Съёмки проходили в трёх православных храмах Украины: в деревянной церкви села Горохолин Лес Ивано-Франковской области, в церкви святого Георгия в Седневе и в Елецком монастыре Чернигова.

В фильме задействовали 50 ворон, пойманных в районе «Мосфильма», и 9 дрессированных чёрных кошек. А петух, чей крик спасает Хому, ранее уже снимался у Птушко в «Сказке о царе Салтане».

© Мосфильм

Рейтинги

Фильм получил высокие оценки зрителей: на «Кинопоиске» его рейтинг — 7,9 балла из 10, на киноплатформе IMDb — 7,2 балла из 10.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет картины составлял около 50 тысяч рублей. Фильм стал лидером проката 1968 года: за всё время показа картину посмотрели 32,6 миллиона зрителей. Кассовые сборы составили 32,6 миллиона рублей.

Кому понравится фильм

«Вий» понравится всем, кто ценит фильмы ужасов с классической готической атмосферой и картины со спецэффектами, сделанными вручную. Он произведёт впечатление на поклонников творчества Гоголя и любителей русского фольклора.

© Мосфильм

Другие экранизации

Среди других знаковых экранизаций повести Гоголя — международный проект «Вий 3D» (2014) режиссёра Олега Степченко с Джейсоном Флемингом в роли Хомы Брута. По сюжету картограф Джонатан Грин из Англии отправляется в экспедицию в Восточную Европу. По дороге его карета ломается неподалёку от украинской деревушки. Местные пугают иностранного гостя историей о загадочной смерти панночки, чей гроб до сих пор находится в заколоченной церкви. Храм закрыл и нарёк проклятым местный священник. Сам того не желая, иностранец распутывает загадочное убийство: девушку лишили жизни не нечистые силы, а один из жителей деревни.

Также в 2018 году по мотивам книг Гоголя вышли одноимённые фильм-трилогия и телесериал, главную роль в которых исполнил Александр Петров. В образе Гоголя он расследовал мистические преступления в Диканьке. Например, часть «Гоголь. Вий» рассказывала историю воскресшей панночки и Хомы, который предстал в образе борца с нечистью. Противостоять монстру ему помогал сам Гоголь. Но выжить в схватке смог лишь один из них. Фильм и сериал снял режиссёр Егор Баранов. В проекте также приняли участие Олег Меньшов, Евгений Стычкин, Ян Цапник и другие.

Новые картины вряд ли превзойдут советскую классику, но точно понравятся поклонникам творчества Николая Гоголя и любителям мистического кино, сюжет которых основан на славянских мифах.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

