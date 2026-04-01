Джоли в мире моды, Копейкин в зоосаде: названы главные киноновинки апреля

Оскароносные драмы, семейные и приключенческие фильмы, комедии и триллеры, авторские картины — в онлайн-кинотеатре Okko ежемесячно выходят самые актуальные киноновинки для любой аудитории. «Рамблер» рассказывает о главных премьерах в апреле.

© Кинотека

«Марти Великолепный»

Режиссёр: Джош Сэфди.

Год: 2025.

Страна: США.

Действие разворачивается в США 1950-х годов. Молодой и амбициозный игрок в настольный теннис Марти Маузер мечтает стать первым американцем, который выиграет престижный британский турнир British Open. Ради своей цели главный герой готов идти на обман, кражи и предательство близких людей.

Картина придётся по душе любителям напряжённых спортивных драм, а также поклонникам актёрского таланта Тимоти Шаламе. Голливудская кинозвезда сыграл в фильме главную роль, был номинирован за неё на «Оскар» и получил «Золотой глобус».

© A24

«Дополнительное время»

Режиссёр: Руслан Бальтцер.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Сводные братья Женя и Тёма постоянно ссорятся, несмотря на общую любовь к хоккею. Чтобы победить в решающем матче, им нужно научиться доверять друг другу. Из-за случайной шалости в лаборатории их отца-учёного мальчики попадают в 1999 год. Там они знакомятся с 12-летним Вадимом Шипачёвым — будущим великим хоккеистом. Ребята должны помочь ему поверить в себя и не бросить спорт навсегда.

Картина отлично подойдёт для семейного просмотра. Взрослой аудитории она подарит ностальгию по 1990-м, а юных зрителей увлечёт захватывающей историей о путешествиях во времени, дружбе и спорте.

© Наше кино

«Уволить Жору»

Режиссёр: Марюс Вайсберг.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Комедия с Данилой Козловским, Михаилом Галустяном и Наташей Бардо в главных ролях. Макс — циничный и расчётливый карьерист, специалист по увольнению сотрудников. Его новое задание — избавить крупную компанию от очень талантливого, но странного программиста Жоры, из-за принципиальности которого фирма не может заключить важный контракт. Собирая компромат на свою жертву, Макс постепенно начинает испытывать к Жоре симпатию. Вдобавок главный герой влюбляется в сестру программиста Алису.

Фильм понравится зрителям, которые любят лёгкие, но не лишённые смысла комедии с хорошим актёрским составом.

© Vice Films

«Цинга»

Режиссёр: Владимир Головнёв.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Мистический триллер с Никитой Ефремовым в главной роли. Действие происходит в начале 1990-х годов. Молодой послушник Фёдор сопровождает священника отца Петра в поездке на Ямал. Их миссия — убедить местных оленеводов-язычников принять христианство. Когда батюшка уезжает, Фёдор остаётся с семьёй ненцев. Они готовы креститься, если юноша спасёт их стадо от нападения волков. В результате герою придётся не только испытать себя на физическую прочность, но и столкнуться с кризисом веры.

Картина наверняка заинтересует ценителей авторского кино, а также поклонников актёрского таланта Никиты Ефремова.

© Свердловская киностудия

«13 дней, 13 ночей»

Режиссёр: Мартен Бурбулон.

Год: 2025.

Страна: Франция, Бельгия.

Действие фильма происходит в августе 2021 года. Американские войска покинули Афганистан, и теперь столицу страны Кабул стремительно захватывают талибы. Мирные жители пытаются укрыться на территории французского посольства, которое охраняют бойцы местного спецназа во главе с командующим Мохаммедом Бидой. Он хочет любой ценой спасти людей и вместе со своими соратниками пытается переправить в аэропорт автобусы с беженцами.

Фильм придётся по душе поклонникам напряжённых военных боевиков, основанных на реальных событиях.

© Canal+

«Человек, который смеётся»

Режиссёр: Владимир Котт.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Звезда боевиков Дмитрий, известный своим образом мачо с непроницаемым лицом, соглашается на предложение сурового сибирского предпринимателя сняться в криминальной драме о 1990-х. В ходе съёмок актёр случайно получает ранение. После операции он обнаруживает, что может выражать все эмоции исключительно с помощью смеха и улыбки. Продолжать работу нельзя, но и отказывать серьёзному заказчику — тоже.

Фильм заинтересует зрителей, которые ценят чёрные комедии с нестандартным и напряжённым сюжетом. Главную роль в картине сыграл Евгений Цыганов.

© Инфинити Контент

«Холодное сердце»

Режиссёр: Владимир Котт.

Год: 2025.

Страна: Россия.

Эта фэнтезийная мелодрама переосмысливает на современный лад пьесу Александра Островского «Снегурочка». В полупустой деревне в доме пожилой супружеской пары живёт загадочная светловолосая девушка. Героиня умеет располагать к себе людей, но неспособна испытывать любовь. Однажды она встречается с модным столичным диджеем Лелем, который хочет растопить её сердце.

Картина будет интересна тем, кто любит необычный подход к фольклорным сюжетам, атмосферу «деревенской готики» и истории о невозможной любви. Главные роли играют молодые звёзды отечественного кино: Маша Кошина, Слава Копейкин, Никита Кологривый и Мила Ершова.

© Кинотека

«Кто-то должен умереть»

Режиссёр: Евгений Григорьев.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Триллер с Юлией Снигирь, Аглаей Тарасовой и Павлом Деревянко. В загородный дом на выходные приезжают две супружеские пары. Одна из героинь затевает рискованную игру против своего неверного мужа и его любовницы. Изменникам предстоит доказывать искренность собственных чувств — на кону стоят их жизни.

Картина заинтересует фанатов камерных историй с детективной составляющей, атмосферой нарастающей тревоги и неожиданными сюжетными поворотами.

© All Media

«Сказка о царе Салтане»

Режиссёр: Сарик Андреасян.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Экранизация знаменитой сказки Александра Пушкина. Царь Салтан женится на простой девушке. Пока она ждёт наследника, её сёстры и мачеха, пользуясь отъездом государя, плетут против неё интриги. В результате царицу вместе с сыном Гвидоном запечатывают в бочку и бросают в океан. Они попадают на чудесный остров, и Гвидон становится его правителем. Но юноше очень хочется увидеть своего отца.

Сказочная история привлекает любимым с детства сюжетом, яркой картинкой и роскошными костюмами. Главные роли в этом семейном фильме сыграли Павел Прилучный, Лиза Моряк и Алексей Онежен.

© K.B.A.

«Красавица»

Режиссёр: Антон Богданов.

Год: 2026.

Страна: Россия.

Действие картины происходит зимой 1941 года в блокадном Ленинграде. Старшина Николай Светлов после контузии направляется работать в зоосад. Сотрудники зоосада ежедневно совершают подвиг, спасая от голодной гибели животных, в том числе бегемотиху по кличке Красавица. Сначала старшина рвётся обратно на фронт, но затем понимает, как важна его работа и для обитателей зоосада, и для жителей осаждённого города.

Лента не оставит равнодушными тех, кто ценит глубокие военные драмы, основанные на реальных событиях. Главные роли в фильме сыграли Слава Копейкин, Юлия Пересильд и Стася Милославская.

© Проспект Мира, Pandora Film

«Частная жизнь»

Режиссёр: Ребекка Злотовски.

Год: 2025.

Страна: Франция.

Лилиан Штайнер — успешный психоаналитик. Внезапная гибель пациентки заставляет её усомниться в своём профессионализме и знании людей. Вместе с бывшим супругом героиня начинает выяснять обстоятельства трагедии. В процессе поиска ответов Лилиан приходит к выводу: некоторые секреты клиентов лучше не разгадывать.

«Частная жизнь» наверняка заинтригует любителей интеллектуального кино с элементами детектива и напряжённым сюжетом. Также картину можно рекомендовать поклонникам голливудской актрисы Джоди Фостер и французской кинозвезды Даниеля Отоя, исполнивших главные роли.

© Canal+

«Гренландия 2: Миграция»

Режиссёр: Рик Роман Во.

Год: 2026.

Страна: Великобритания, США.

Продолжение постапокалиптической драмы 2020 года с Джерардом Батлером в главной роли. Герой Батлера Джон Гэррити вместе с женой Эллисон и сыном Нэйтаном укрываются в бункере в Гренландии после катастрофы, вызванной падением на Землю кометы. Вместе с другими обитателями бункера Гэррити пытаются выжить в новой реальности. Когда землетрясение разрушает их убежище, семья и оставшиеся выжившие отправляются на поиски безопасного места.

Фильм рекомендуется любителям фильмов-катастроф с элементами психологической драмы. Помимо Батлера, в картине сыграли Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис.

© Thunder Road Pictures

«Кутюр»

Режиссёр: Алис Винокур.

Год: 2025.

Страна: Франция, США.

Действие разворачивается во время Парижской недели высокой моды. В центре внимания — три женщины, участвующие в этом событии. Американский режиссёр Максин хочет снять ролик для модного показа, пытается уладить семейные проблемы и неожиданно узнаёт о серьёзном диагнозе. 18-летняя модель Ада из Судана намерена заработать на показах и помочь семье. Визажистка Анжель, мечтающая стать писателем, работает в суровых условиях закулисья, поддерживая девушек своей добротой.

Главные роли в этой драме сыграли Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Картина придётся по душе поклонникам европейского авторского кино, моды и историй о сильных женщинах.

© Canal+

«Марти Великолепный» (18+), «Дополнительное время» (6+), «Уволить Жору» (18+), «Цинга» (18+), «13 дней, 13 ночей» (18+), «Человек, который смеётся» (16+), «Холодное сердце» (12+)

«Кто-то должен умереть» (18+), «Сказка о царе Салтане» (6+), «Красавица» (12+), «Частная жизнь» (18+), «Гренландия 2: Миграция» (18+), «Кутюр» (18+)

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

