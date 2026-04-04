«Дракула» 2025: как Люк Бессон интерпретировал историю о знаменитом монстре

11 сентября 2025 года на российские экраны вышла готическая романтическая драма «Дракула» знаменитого французского режиссёра Люка Бессона. Мировая премьера картины состоялась чуть раньше — 30 июля во Франции. Лента возглавляла прокат в России и СНГ две недели подряд, собрав по итогам первых выходных 102,8 миллиона рублей. Общие мировые сборы картины составляют 217 миллионов долларов, следует из данных Кинопоиска.

© LBP Productions EuropaCorp

Сюжет картины

В центре сюжета — князь Влад Дракула. В XV веке после гибели любимой жены Елизаветы, он отрекается от Бога и обрекает себя на бессмертие, заключив союз с тьмой. Спустя четыре столетия, в Париже XIX века, Дракула-вампир встречает молодого адвоката Джонатана Харкера, который показывает ему портрет своей невесты Мины. Дракула потрясён: девушка один в один похожа на погибшую Елизавету. От жениха он узнаёт, где живёт Мина, и решает во что бы то ни стало завоевать её сердце, видя в ней шанс на искупление. Но на его пути встаёт священник-охотник на нечисть, для которого уничтожение порождения тьмы стало навязчивой идеей.

Страна производства

Франция

Хронометраж фильма

129 минут (2 часа 9 минут)

Создатели картины

Сценаристом и режиссёром выступил сам Люк Бессон. Он также снял такие культовых картин, как «Пятый элемент» с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом, «Леон» с Натали Портман и Жаном Рено, а еще «Голубая бездна», где помимо Рено также сыграл Жан-Марк Барр.

Фильм основан на классическом романе Брэма Стокера «Дракула» 1897 года. Бессон давно восхищался актёром Калебом Лэндри Джонсом, с которым он работал над предыдущим фильмом «Догмен». Режиссёр признавался разным изданиям, что был очарован Калебом и однажды сказал ему, что тот был бы великолепен в роли Дракулы. Так Бессон решил взяться за очередную экранизацию бессмертного произведения. При этом главный акцент в адаптации Бессон сделал на романтической линии: вампир ждал свою возлюбленную 400 лет.

В главных ролях

Калеб Лэндри Джонс (граф Влад Дракула), Зои Блю Сайдел (Елизавета и Мина Мюррей — двойная роль), Кристоф Вальц ( священник-охотник), Матильда де Анджелис (Мария, вампирша и подруга Мины), Эвенс Абид (Джонатан Харкер).

Интересные факты о фильме

Съёмки стартовали в марте 2024 года в финском регионе Кайнуу. Это место выбрали из-за живописных заснеженных ландшафтов. Затем снимать продолжили в Париже и Великобритании. Всего в создании фильма было задействовано 953 человека .

Грим для образа четырехсотлетнего Дракулы требовал от шести до семи часов подготовки каждый день. Специалистами было создано около 200 протезов — для головы, торса и состаренных рук актёра.

Для фильма изготовили 550 костюмов. Платье Елизаветы сшили на мануфактуре Manufacture Royale Bonvallet во Франции, а фата от него, длиной почти восемь метров, выполнена из шёлковой органзы, привезённой из Японии.

Музыку к фильму написал музыкант и композитор Дэнни Элфман. Его мелодии можно услышать во многих голливудских фильмах, например, в картинах режиссёра Тимом Бёртона — «Эдвард Руки-ножницы», «Уэнсдей», «Битлджус» и других.

Рейтинг

На Кинопоиске фильм получил оценку 7,0 баллов из 10, на портале Film.ru — 6,6 балла из 10, а международная платформа IMDb зафиксировала рейтинг 6,2 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes показатель одобрения критиков составил 53% от всех рецензий, и 82% — от зрителей.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма оценивается в 70 миллиона долларов. Мировые кассовые сборы составляют 217 миллионов долларов. В России фильм собрал более 957 миллионов рублей, став одним из самых успешных зарубежных релизов прошлого года.

Кому понравится фильм

Картина придётся по вкусу поклонникам готического кино и ценителям нестандартного подхода к классическим сюжетам. Фильм понравится тем, кто готов увидеть Дракулу не столько в образе кровожадного монстра, сколько в роли влюбленного, одержимого поиском утраченной любви. Для зрителей, которые ценят масштабные постановки, изысканные костюмы и музыку Дэнни Элфмана, «Дракула» станет достойным выбором для вечернего просмотра.

Другие экранизации

Фильм Люка Бессона стал одной из многочисленных экранизаций романа Брэма Стокера — на сегодняшний день насчитывается не менее 200 киноадаптаций. Среди самых известных:

«Носферату, симфония ужаса» (1922) режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау, «Дракула» (1931) с Белой Лугоши в главной роли, «Дракула» (1958) с Кристофером Ли. А также знакомый многим «Дракула Брэма Стокера» режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, который вышел на экраны в 1992 году. В касте звёздный состав: Гэри Олдман, Вайнона Райдер и Киан Ривз. В этой интерпретации много интимных сцен, а Дракула предстает в образе кровожадного монстра.

В 2024 году вышла новая экранизация «Носферату», которую снял Роберт Эггерс. Главные роли исполнили американская актриса и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз, а также британский актер Депп Николас Холт, известный по роли Зверя в фильме «Люди Икс: Первый класс».

Срочно подпишитесь на Рамблер в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

