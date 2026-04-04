«Умри, моя любовь»: о чём получился фильм с Паттинсоном и Лоуренс

Премьера психологической драмы «Умри, моя любовь» режиссёра Линн Рэмси состоялась 17 мая 2025 года на 78-м Каннском кинофестивале. В широкий прокат в США фильм вышел 7 ноября 2025 года, а в России — 27 ноября. Критики и зрители встретили ленту, в основном положительно, о чём свидетельствуют данные разных агрегаторов. Мировые кассовые сборы фильма превысили 11,9 миллиона долларов, следует из данных Кинопоиска. В России картина собрала 1,3 миллиона долларов.

Сюжет

Молодая пара Грейс и Джексон переезжают из Нью-Йорка в сельскую местность Монтаны, надеясь начать новую жизнь в доме, доставшемся Джексону от дяди. Но после рождения ребенка Грейс погружается в тяжелую послеродовую депрессию. Изоляция, одиночество и неспособность мужа понять её состояние приводят к тому, что психика женщины начинает разрушаться и она начинает совершать странные пугающие поступки.

Страна производства

Великобритания, США, Канада

Хронометраж фильма

119 минут (1 час 59 минут)

Создатели картины

Сценарий написали Линн Рэмси, ирландские драматурги Энда Уолш и Элис Берч. Фильм является экранизацией одноименного романа аргентинской писательницы Арианы Харвиц (в оригинале — «Matate, amor»).

Постановщиком выступила Линн Рэмси — шотландский режиссёр, известная по фильмам «Что-то не так с Кевином» (2011) и «Ты никогда здесь не был» (2017). «Умри, моя любовь» стала ее первой полнометражной работой за восемь лет.

Оператором выступил Симус Макгарви, ранее работавший с Рэмзи над фильмом «Что-то не так с Кевином»: он снимал картину на 35-миллиметровую пленку, вдохновляясь фильмами Романа Полански «Отвращение» и «Ребёнок Розмари».

В главных ролях

Дженнифер Лоуренс (Грейс), Роберт Паттинсон (Джексон), Лейкит Стэнфилд (Карл), Сиси Спейсек (Пэм), Ник Нолти (Гарри). Для Лоуренс и Паттинсона это первый совместный проект.

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили с августа по октябрь 2024 года преимущественно в канадской провинции Альберта — в Калгари, Эрдри и Окотоксе.

Чтобы подготовиться к роли, Роберт Паттинсон, брал уроки танцев и очень нервничал перед съёмками танцевальной сцены.

Во время съёмок Дженнифер Лоуренс была беременна вторым ребёнком: в марте 2025 года у неё родился сын. Режиссер узнала об этом незадолго до старта производства. Как признавалась Рэмси в интервью американскому кинокритику Эмануэлю Леви, актриса «светилась и была счастлива играть безумную».

Рейтинг

На момент написания справки на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения критиков составлял 74% (на основе 263 рецензий), на Metacritic — 75 баллов из 100. На Кинопоиске фильм набрал 5,9 баллов из 10, на киноплатформе IMDb — 6,9 баллов из 10.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма официально не раскрывается. Но известно, что дистрибьютор Mubi приобрел права на картину за 24 миллиона долларов. Мировые кассовые сборы составили около 12 миллионов долларов: из них 5,5 миллиона пришлись на Северную Америку и 1,3 миллиона — на Россию и страны СНГ, следует из данных Кинопоиска.

Награды и номинации

Фильм был номинирован на главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Кроме того, Дженнифер Лоуренс была заявлена в категории «лучшая женская роль» на кинопремии «Золотой глобус».

Кому понравится фильм

Картина придётся по вкусу поклонникам авторского кино и ценителям творчества Линн Рэмзи. Фильм понравится тем, кто готов к откровенному и порой шокирующему исследованию женской психики, темы материнства и распада отношений. Лента заинтересует поклонников Дженифер Лоуренс и Роберта Паттинсона, особенно тех, кто следит за их работой в независимом кино.

