Фильм «Август» 2025: рассказываем о чём сюжет картины и интересные факты о съёмках

В мае Россия будет отмечать 81 год со дня окончания Великой Отечественной войны. К этому событию на экраны выйдут сразу несколько военных фильмов. Пока кинотеатры готовятся к показам, стоит вспомнить недавние хиты. Среди них — военная драма «Август».

© «Дирекция кино», «Первый канал»

Фильм вышел на экраны 25 сентября 2025 года и стал третьей российской адаптацией романа Владимира Богомолова «Момент истины». По сведениям Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), лента заработала в дебютные выходные свыше 250 миллионов рублей. В общей сложности российская касса картины превысила отметку в 1,5 миллиарда рублей.

Сюжет

Действие происходит в белорусских лесах в последний месяц лета 1944 года. Здесь укрылось свыше трёх тысяч вражеских агентов — от немецких солдат до диверсантов-перебежчиков. Противник готовит удар в тыл Красной армии: в эфире регулярно появляется радиостанция с позывным «КАО», передающая важные данные. Чтобы сорвать планы неприятеля, советская контрразведка СМЕРШ (сокращение от выражения «Смерть шпионам!») в лице трёх разведчиков: капитана Алёхина, лейтенанта Таманцева и рядового Блинова должна ликвидировать диверсионную группу. От их миссии зависит исход войны.

Страна производства

Россия.

Хронометраж

150 минут (2 часа 30 минут).

Создатели картины

Автором сценария выступил Сергей Снежкин. В основе ленты лежит знаменитый роман Владимира Богомолова «Момент истины», который в советское время разошелся тиражом в 7 миллионов экземпляров (также издавался под названием «В августе сорок четвертого»).

Режиссёрами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, для которых этот проект стал вторым совместным после фильма «Любовь Советского Союза» (2024 год) об отношениях актрисы Галины Ковровой, её супруга — лётчика-героя Анатолия Коврова, и любовника — драматурга Кирилла Туманова на фоне трагических событий 1930-х — 1940-х годов.

В главных ролях

Сергей Безруков (капитан Алёхин), Никита Кологривый (старший лейтенант Таманцев по кличке Скорохват) и Павел Табаков (лейтенант Блинов). В картине также появился заслуженный артист РФ Роман Мадянов — эта работа стала одной из последних в его фильмографии.

Интересные факты о фильме

Подготовка к съёмкам стартовала в 2018 году при поддержке «Фонда кино». Продюсеры Анатолий Максимов и Константин Эрнст начали детальную разработку, а Сергей Снежкин — писать сценарий. Изначально предполагалось, что режиссёром станет Алексей Андрианов, но в ходе работы творческая группа изменилась — в итоге картину поставили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Основной съёмочный этап проходил в 2022–2023 годах. Натурные сцены снимали в Карелии, а также в Ленинградской, Ростовской и Калининградской областях. В перерывах между съёмками в Карелии Сергей Безруков и Никита Кологривый увлеклись поиском военных артефактов с металлоискателями. Актёрам удалось обнаружить подлинные предметы военной эпохи: гильзы, пуговицы и даже финский противогаз.

Рейтинг и мнение критиков

Агрегаторы оценивают картину по-разному: на Кинопоиске средний балл составляет 7,8 из 10, на Film.ru зрители дали 6,6 балла из 10, а международная платформа IMDb зафиксировала оценку 6,3 балла из 10.

Многие кинокритики и зрители сошлись во мнении, что работа Никиты Кологривого стала одной из самых ярких в его карьере — эмоциональная и живая подача актёра оказалась в числе ключевых достоинств ленты. При этом, как писал в своей рецензии для «Рамблера» кинокритик Кирилл Артамонов, от реального романа о тихой работе контрразведчиков в фильме почти ничего не осталось. «Авторы не стесняются менять тональность произведения. За два часа хронометража фильм успевает побыть военным боевиком, психологическим триллером и даже фильмом ужасов: герою Никиты Кологривого постоянно снятся кошмары», — говорит критик.

Бюджет и кассовые сборы

Производственный бюджет проекта оценивался в 860 миллионов рублей. Российские сборы превысили 1,5 миллиарда. При этом рубеж в миллиард картина преодолела менее чем через месяц после премьеры, войдя в число лидеров отечественного проката 2025 года.

Награды и номинации

На XXIV церемонии вручения национальной премии «Золотой орёл» «Август» получил шесть наград. Помимо статуэтки за лучший игровой фильм, приза удостоились исполнители главных мужских ролей — Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков разделили победу в соответствующей категории.

Кому понравится фильм

Лента придется по душе поклонникам напряженных военных драм, основанных на реальных событиях. Она точно понравится поклонникам творчества Сергея Безрукова и Никиты Кологривого. Также фильм будет интересен тем, кто хочет увидеть современную интерпретацию классического произведения, где динамичный экшен сочетается с глубокой психологической проработкой персонажей.

Другие экранизации

Для романа «Момент истины» это уже третья адаптация в России. Самая известная из предыдущих версий — фильм Михаила Пташука «В августе 44-го», вышедший в 2001 году. В том проекте главные роли исполнили Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. Сам Богомолов тогда раскритиковал картину и даже попросил убрать своё имя из титров. При этом критикам и зрителям лента, понравилась. Например, на портале Кино-Театр.ру, рейтинг фильма составляет 9,1 балла из 10.

