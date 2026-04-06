«Горничная»: о чём сюжет нашумевшего фильма с Сидни Суини

Психологический триллер «Горничная» — экранизация романа американской писательницы Фриды Макфадден, вышел в мировой прокат в декабре 2025 года. В России картину вышла на большие экраны в кинотеатрах 8 января 2026 года. За всё время проката лента собрала в мире более 398 миллионов долларов, став одним из самых кассовых хитов начала года, следует из данных «Кинопоиска». Несмотря на смешанные отзывы критиков, зрители высоко оценили фильм — на киноплатформах у новинки высокие рейтинги.

Сюжет

Девушка Милли Кэллоуэй с криминальным прошлым пытается начать жизнь с чистого листа. Она нанимается горничной с проживанием в роскошный особняк семьи Винчестер на Лонг-Айленде. Хозяйка Нина сначала кажется дружелюбной, но вскоре начинает проявлять агрессию и вести себя странно. Милли сближается с её мужем Эндрю, пока не обнаруживает, что за фасадом идеальной жизни скрываются мрачные тайны.

Страна производства

США.

Хронометраж

131 минута (2 часа 11 минут).

Создатели картины

Сюжет основан на одноимённом романе-бестселлере Фриды Макфадден, вышедшем в 2022 году и разошедшемся тиражом более полутора миллионов копий. Сценаристом выступила Ребекка Сонненшайн (сериалы «Дневники вампира», «Пацаны»). Режиссёром стал Пол Фиг, известный по комедиям «Девичник в Вегасе», «Шпион» и триллеру «Простая просьба».

В главных ролях

Сидни Суини (Милли Кэллоуэй), Аманда Сайфред (Нина Винчестер), Брэндон Скленар (Эндрю Винчестер), Микеле Морроне (садовник Энцо), Элизабет Перкинс (мать Эндрю).

Интересные факты

Съёмки стартовали в январе 2025 года в штате Нью-Джерси и длились три месяца. Как рассказал в эксклюзивном интервью блогеру Александру Шебанову режиссёр Пол Фиг для ВКонтакте, его любимым приёмом в фильмах про абьюзивные отношения является игра со стереотипами: зритель должен постоянно сомневаться, кто на самом деле жертва, а кто агрессор.

Аманда Сайфред, помимо исполнения главной роли, выступила исполнительным продюсером проекта, признавшись, что «горела этой историей».

В том же интервью Сидни Суини говорила, что прочитала все три части романа Макфадден за неделю.

Рейтинги и критика

Зрители «Кинопоиска» оценили картину на 7,6 баллов из 10, а пользователи международной киноплатформы IMDb — 7,8 баллов из 10. На портале Film.ru зрительская оценка составила 5,6 баллов из 10. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes из 199 кинорецензий 75% оказались положительными, также из более чем пяти тысяч зрительсикх отзывов 92% — положительные.

Обозреватель портала Film.ru Яна Телова в своей рецензии отметила, что «Горничная» — это стильный и развлекательный триллер, который с первых минут захватывает внимание, несмотря на некоторую вторичность сюжета. Критик американского издания Deadline Пит Хаммонд назвал картину «образцом постфеминистского кино», где Пол Фиг мастерски балансирует между жанровым кино и социальной драмой.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет составил 35 миллионов долларов. Кассовые сборы в мире составили 398 миллионов долларов, следует из данных Кинопоиска. В России фильм заработал более 1,3 миллиарда рублей.

Продолжения

Как сообщало в начале января американское издание Variety, снявшая триллер компания Lionsgate начала работу над продолжением «Горничной». В основу легла вторая книга Фриды Макфадден. К своей роли в ленте вернётся Сидни Суини. Также в триллере снимется звезда первой трилогии «Человек-паук» (2002-2007) Кирстен Данст. На экраны вторая часть романа выйдет в декабре 2027 года.

Кому понравится фильм

Фильм придётся по душе любителям психологических триллеров с неожиданными сюжетными поворотами и напряжённой атмосферой. Картину стоит посмотреть поклонникам творчества Сидни Суини. Тем, кто ценит жанровое кино о сильных и независимых женщинах и картины о токсичных отношениях.

Обзор и рецензия на триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред: обсуждаем сюжет, игру актёров и ключевые темы