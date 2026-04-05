От Харди до Харламова: у кого из российских и зарубежных знаменитостей есть официальные двойники

Появление Джима Керри на недавней кинопремии «Сезар» вызвало у публики недоумение из-за того, что внешность артиста сильно изменилась. Поклонники спорят, сделал ли актёр пластическую операцию или прислал вместо себя двойника. «Рамблер» рассказывает, какие российские и зарубежные знаменитости официально пользуются услугами двойников.

Почему всех так удивил Джим Керри

На церемонии вручения французской кинопремии «Сезар», где номинировался 64-летний Джим Керри, журналисты и поклонники отметили изменения во внешнем виде артиста. Как пишет ряд изданий, в числе которых Variety, Daily Mail и многие другие, у Керри поменялись форма носа и челюсти, разрез и цвет глаз: они стали зеленоватыми, а не карими, как раньше.

Некоторые поклонники стали говорить о пластической операции, хотя, как писало ранее американское издание People, Керри всегда выступал против пластики. Пластические хирурги, например Любовь Гауэр, в интервью «Газете.ру» подтвердили: такие изменения действительно могут быть результатом операции.

Но многие почитатели таланта Керри заподозрили, что на премию приехал двойник актёра. Ситуацию подогрел популярный визажист Алексис Стоун, который в своей сети Instagram (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) опубликовал фото маски в виде лица Керри, зубного протеза и парика с подписью «Алексис Стоун в образе Джима Керри в Париже». Представители самого Керри, а также организаторы «Сезар» опровергли эту версию, писало американское издание Variety.

Кто из знаменитостей официально пользуется услугами двойников

Том Харди

Актёр и каскадёр Джейкоб Томури из Новой Зеландии прославился в Сети благодаря поразительному сходству с Томом Харди, писало российское издание Forbes. А с 2013 года он официально работает дублёром кинозвезды в громких проектах. Например, он снимался в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Легенда» (2015), «Выживший» (2015) и трилогии «Веном» (2018–2024).

В 2024 году Томури появился в роли Макса Рокатански — так звали персонажа Тома Харди в картине «Безумный Макс: Дорога ярости» — в нескольких эпизодах фильма «Фуриоса: Сага о Безумном Максе». Сейчас Томури продолжает карьеру каскадера и иногда мелькает в новозеландских развлекательных шоу. Но в будущем, как цитировал каскадёра Forbes, планирует играть в фильмах под собственным именем.

Филипп Киркоров

Уже больше 25 лет официальным двойником поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова является украинец Алексей Егожинский. Как признавался сам Алексей в интервью порталу Культурология.рф, он подменяет Киркорова во время исполнения сложных трюков на концертах и снимается вместо него в фильмах. Например, в «Последнем богатыре. Посланник тьмы», где Киркоров предстал в образе жар-птицы, дублёр заменял его на общих планах. Иногда Алексей даже появляется на светских мероприятиях. Сам артист называет Егожинского «младшим братом». А ещё двойник, как отмечается на его официальном сайте, даёт собственные концерты и выступает на корпоративах с песнями Киркорова.

Дмитрий Нагиев

Слева - Иван Гант и Дмитрий Нагиев, справа - Алексей Муромцев и Дмитрий Нагиев

У одного из самых популярных российских артистов Дмитрия Нагиева сразу два официальных двойника — актёр и каскадёр Иван Гант и фитнес-тренер Алексей Муромцев. Гант, например, заменял артиста в сценах фильмов «Одной левой» (2015) и «Самый лучший день» (2015), Муромцев — в сериале «Физрук» (2014–2017).

Сегодня артисты также продолжают дублировать артиста в сложных сценах в различных проектах. Гант, который в своих портфолио на разных театральных сайтах представляется «официальным двойником Нагиева», выступает в роли артиста на корпоративах, его посты в соцсетях набирают тысячи лайков. Он также снимается в эпизодах фильмов и сериалов под собственным именем.

Арнольд Шварценеггер

Питер Кент — легендарный голливудский каскадёр, который на протяжении десятилетий дублировал Арнольда Шварценеггера. Всё началось в 1983 году на съёмках «Терминатора», куда Кент устроился техническим дублёром.

Всемирную славу ему принёс прыжок на мотоцикле Harley-Davidson в фильме «Терминатор 2: Судный день». Этот трюк вошёл в десятку лучших в истории кино по версии CNN, а Кента включили в Голливудский Зал Славы каскадёров. Сегодня он автор книги «Стой или падай» и основатель собственной каскадёрской школы.

Гарик Харламов

У звезды Comedy Club тоже есть дублёр — 41-летний актёр и телеведущий из Владимира Илья Сорокин. В интервью изданию Ключ media Илья рассказывал, что впервые он дублировал Харламова в общих сценах на съёмках сериала «Гусар-2» (2021). Сорокина посоветовал Харламову коллега по Comedy Club, актёр Павел Воля: молодой комик стал первым финалистом его шоу «СилаВоли24» на канале ТНТ. Также Сорокин снимается и как самостоятельный артист, например в сериале «След».

Скарлетт Йоханссон

Практически у всех актёров из фильмов киновселенной Marvel есть дублёры-каскадёры. Среди них известная американская каскадёрша Хайди Манимейкер, которая выполняла трюки за Скарлетт Йоханссон в роли Чёрной Вдовы. В частности, она помогала артистке с трюками в фильмах «Первый мститель: Другая война» (2014), «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и других; о них ранее писал «Рамблер». Хайди снимается и в других фильмах, а также выступает продюсером нескольких проектов.

Владимир Машков

Несмотря на то что российский актёр в основном предпочитает выполнять сложные трюки в фильмах самостоятельно, у него есть постоянный дублёр — каскадёр Сергей Трепесов. Как пишет портал News.ru, Трепесов работает с Машковым с 2010 года: впервые он заменял кинозвезду во время съёмок фильма «Край». В сериале «Григорий Р.» (2014), в котором Машков играл главную роль Григория Распутина, Трепесов дублировал звезду в самых сложных сценах: его сбрасывали с крыши и избивали.

Марк Руффало

Голливудского каскадёра Энтони Молинари часто называют двойником Марка Руффало из-за сильного внешнего сходства. Это сходство определило его карьеру: Молинари дублировал Руффало в фильмах «Иллюзия обмана» (2013) и нескольких частях «Мстителей», рискуя жизнью ради зрелищных сцен, пишет издание myseldon.com. Помимо этого, он также подменял в кадре Джорджа Клуни и Мэтта Дэймона.

Кристина Асмус

Дублёр российской актрисы Кристины Асмус — её родная младшая сестра Карина. Кинозвезда не раз признавалась в соцсетях, что они с сестрой очень похожи внешне и поклонники часто их путают. Карина — мастер спорта по спортивной гимнастике и фитнес-тренер, поэтому в некоторых фильмах выполняет за Кристину сложные трюки. Например, в 2016 году в фильме «Чемпионы: Быстрее, Выше, Сильнее», где Асмус играла гимнастку Светлану Хоркину, Карина выполняла акробатические элементы. А в комедии «Булки» (2022) гоняла на мопеде на Шри-Ланке.

Дуэйн «Скала» Джонсон

Многолетним дублёром и каскадёром Дуэйна «Скалы» Джонсона является его двоюродный брат Таноай Рид. Он работает с Джонсоном с начала его кинокарьеры — фильма «Царь скорпионов» 2001 года, выполняя опасные трюки. За свои работы Рид неоднократно номинировался на премию Гильдии киноактёров. Братья очень похожи внешне (разве что Таноай на три сантиметра ниже Дуэйна), и их часто путают фанаты. В издании mentoday.ru говорится, чтобы соответствовать Скале, Таноай тренируется в зале по четыре раза в неделю, а к съёмкам начинает готовиться за три месяца до их начала.

10 лучших байопиков знаменитых актёров и актрис