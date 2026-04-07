Зендея замужем за Паттинсоном, Александр Петров в тюрьме: кинопремьеры апреля

Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова снова сыграли сына и мать в картине «Космос засыпает», а Роберт Паттинсон и Зендея готовы идти к алтарю в фильме «Вот это драма!». Пьер Нинэ изобразит коуча в психологическом триллере «Гуру», а Александр Петров — бизнесмена в драме «Коммерсант». «Рамблер» рассказывает о самых интересных кинопремьерах апреля.

© A24

«Космос засыпает»

В мотивирующей картине о мечтах «Космос засыпает» снялись Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Главный герой Паша учится в Санкт-Петербурге на ракетостроителя и грезит о космосе. Талантливому студенту прочат большую карьеру, но однажды он получает новость из родного дома, которая ставит его перед непростым выбором.

Паша вынужден отправиться в небольшой посёлок к матери и брату, чтобы спасать свой дом, который утопает в песках.

В своём полнометражном дебюте режиссёр Антон Мамыкин задаётся вопросом: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? В картине космос отождествляет потенциал и развитие, а дом — знакомую зону комфорта.

© Bosfor Pictures

Картина идет в прокате.

«Вот это драма!»

Роберт Паттинсон и Зендея перевоплотились в молодожёнов в комедийной истории об отношениях «Вот это драма!».

Режиссёр Кристоффер Боргли помещает героев в необычную ситуацию: Чарли и Эмма влюблены друг в друга и готовятся к свадьбе. До торжества осталось совсем немного, и во время посиделок с друзьями Чарли узнаёт о детстве своей невесты нелицеприятный факт.

Он настолько шокирует мужчину, что он начинает совсем иначе смотреть и на Эмму, и на их отношения.

Герои будут вынуждены заново узнавать друг друга, проговаривать вещи, о которых умалчивали, и решить, хотят ли они остаться вместе и заключить брак.

© A24

Премьера намечена на 9 апреля.

«Гуру»

В психологическом триллере «Гуру» звезда «Графа Монте-Кристо» и «Чёрного ящика» Пьер Нинэ снова поработал с постановщиком Яном Гозланом.

Главный герой Матье — невероятно известный харизматичный коуч, который специализируется на личностном росте и взаимоотношениях. Но вместе с популярностью он обретает и врагов. Ему предстоит не только поучать и эпатировать своих последователей, но и выяснять, кто начал охоту на него.

Режиссёр Ян Гозлан трансформирует тревожное настроение героя в напряжённое жанровое кино и рассуждает об этичности наставничества, личных границах и манипуляции.

© Canal+

Фильм выйдет в прокат 16 апреля.

«Нормал»

Криминальный боевик «Нормал» расскажет о маленьком городе с большими тайнами.

Правоохранителя Улисса (Боб Оденкерк) командируют в небольшой городок с говорящим названием Нормал. Мужчина должен временно исполнять обязанности шерифа. Поначалу Улисс предполагает, что многого от него не требуется: населённый пункт производит впечатление спокойного, тихого и безопасного. Но вскоре здесь происходит ограбление банка, и главный герой вскрывает преступный заговор, а затем понимает, что в нём задействованы почти все жители Нормала.

Фильм изобилует экшеном, хлёсткими диалогами и неожиданными сюжетными поворотами. В нём также снялись Лена Хиди, Брендан Флетчер и другие.

© OPE Partners

Релиз картины намечен на 16 апреля.

«Коммерсант»

Александр Петров будет проворачивать аферу и искать искупление в драме «Коммерсант».

Действие стартует в Москве в 1996 году, когда перспективный банкир Андрей становится обладателем миллиона долларов вместе с другом Мишей. Они мечтают о том, как станут олигархами, и строят масштабные планы, а затем герои решают поучаствовать в заманчивой сделке, но затем оказывается, что их втянули в незаконное дело по хищению миллиардов из казны.

После Андрей попадает в «Матросскую тишину», где ему придётся переосмыслить свои взгляды, чтобы вернуться на свободу.

В фильме также снялись Михаил Тройник, Никита Павленко, Елизавета Базыкина и другие.

© Gonzo Film

Фильм выйдет в прокат 23 апреля.

Эдди Мерфи — 65. Вспоминаем его биографию и самые яркие роли