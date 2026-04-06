История двух стариков и спектакль про пулемёт: что смотреть в регионах в апреле

В Новосибирске будут исследовать селфи-фотографии, в Калининграде биться за гараж, а в Новокузнецке вспоминать прожитые годы. Автор «Рамблера» отобрал интересные театральные премьеры, которые пройдут за пределами Москвы.

© dramteatr39.ru

«Контрольные отпечатки»

Где: «Старый дом», Новосибирск.

Когда: премьера 4 апреля.

Когда-то давно режиссёра Дмитрия Волкострелова заворожил снимок французского фотографа Картье-Брессона «За вокзалом Сен-Лазар», сделанный в 1932 году. Фотограф поймал момент, когда человек в прыжке «зависает» над лужей, в которой отражаются двор и небо, но нам уже понятно, что через мгновение он плюхнется в воду и отражение будет разрушено.

Картье-Брессон, человек-легенда, известен тем, что стремился каждую сцену снять в момент её наивысшего эмоционального напряжения. Ещё один принцип, которого он придерживался, — оставаться невидимым для людей, которых снимает. Для Волкострелова это повод исследовать старую фотографию на контрапункте современной культуре селфи, где человек делает себя центром Вселенной.

«Гараж»

Где: Калининградский драматический театр.

Когда: премьера 4 и 5 апреля.

Режиссёр Евгений Маленчев и художник Анастасия Бугаева придумали для зрителей спектакля «Гараж» почти что квест: зрители смогут почувствовать себя участниками довольно абсурдного собрания, задача которого — исключить четырёх человек из членов гаражного кооператива. Для сегодняшнего зрителя эта задача совершенно неактуальна — понять её может только человек, который застал брежневское время, эпоху тотального дефицита.

© dramteatr39.ru

За любую материальную ценность — женские сапоги, джинсы, машину и уж тем более гараж — советские люди готовы были биться насмерть. «Я за машину родину продал», — говорит один из персонажей фильма Эльдара Рязанова, ставшего основой спектакля, и все остальные участники собрания начинают от него отодвигаться. Но тут выясняется, что продал он малую родину — дом в деревне, а за это советского человека не наказывают.

У фильма «Гараж» удивительная судьба: снятый 45 лет назад, он нисколько не устарел, хотя сегодня воспринимается несколько иначе — не как сатира на позднесоветский застой, а как абсурдистская комедия.

Место действия — научно-исследовательский институт охраны животных от окружающей среды, что уже смешно. Но в восьмидесятых были и не такие институты. Поколению Z в это поверить трудно, как и в то, что студенты, аспиранты и доктора наук в качестве шефской помощи грузили ящики на овощных базах.

Ну а бессмертная фраза «вовремя предать — это значит предвидеть» не устареет никогда. Евгений Маленчев считает, что в этой комедии нет ни одной реплики, которая сегодня не вызвала бы смех. Но финал он всё-таки позволил себе изменить, поэтому стоит пересмотреть бессмертный фильм перед премьерой, чтобы сравнить финалы и решить, какой из них больше похож на правду.

«Солярис»

Где: «Красный факел», Новосибирск.

Когда: премьера 7 апреля.

В новосибирском театре «Красный факел» придумали проект «Первый показ» — молодые режиссёры выпускают эскизы спектаклей по киносценариям советского времени. В рамках этой программы режиссёр Степан Пектеев выпускает на Малой сцене «Солярис» по сценарию, написанному Станиславом Лемом, Фридрихом Горенштейном и Андреем Тарковским.

© dramteatr39.ru

Космическая драма на театральной сцене стала ещё более камерной, но сюжет тот же: психолог Крис Кельвин отправляется на космическую станцию возле планеты Солярис, где с недавних пор творится что-то странное. На станции обнаруживается, что, облучая мыслящий океан планеты рентгеновскими лучами, учёные вынудили его на ответные действия, и теперь станция населена фантомами. Самые неожиданные, болезненные, безумные фантазии землян материализуются: по ночам к ним приходят «гости», от которых невозможно избавиться.

«Два капитана»

Где: Псковский драматический театр драмы имени Пушкина.

Когда: премьера 17 апреля.

Премьера «Двух капитанов» состоится в день рождения Псковского театра драмы, когда ему исполнится 120 лет. Произведения Вениамина Каверина, автора романа, здесь никогда не шли, хотя писатель родился в Пскове и вывел его в своих книгах — в «Двух капитанах» как город Энск, в «Открытой книге» как город Лопахин.

В спектакле режиссёра Радиона Букаева с Энском связана только одна сцена, потому что действие выходит за пределы города. Два капитана, о которых рассказывает Каверин в своём романе, — это бесстрашные исследователи, которые открывают новые земли и ведут человечество вперёд. Но в спектакле псковского театра фокус несколько иной. Главным персонажем Радион Букаев сделал Катю Татаринову, дочь и жену капитана, одну из тех женщин, ради которых мужчины совершают открытия. Авторскую инсценировку романа специально для будущего спектакля создала драматург Светлана Баженова, художники — Никита Сазонов и Мария Пиир.

«Золотое озеро»

Где: «Старый дом», Новосибирск.

Когда: премьера 18 апреля.

Немолодая супружеская пара (Норману Сэйеру 79 лет, его жена Этель десятью годами моложе) приезжают на свою летнюю дачу на берегу Золотого озера. Это сорок восьмое лето, которое они проводят вместе, и оба понимают, что оно может стать последним. Когда вы рядом столько лет, все уже обсуждено, обговорено, поэтому разговоры немного ленивые — о гагарах на озере, соседях, которые остались в Вашингтоне, о дочке, которая так и не подарила им внуков и на озере не появлялась лет восемь.

© old-house.ru

Пьеса, прямо скажем, скучновата, но почему-то держится в репертуаре многих театров. Кинематограф тоже не обошел её вниманием: фильм, снятый в 1981 году Марком Райделлом, получил три «Оскара». Возможно, пьеса Эрнеста Томпсона притягивает режиссёров загадками, которых в ней немало. Какую жизнь прожили Норман и Этель, какие отношения связывали отца с дочерью, которая, судя по всему, очень на него похожа, почему она не приезжала на дачу восемь лет? Режиссёр Антон Маликов, который ставит в «Старом доме» уже третий спектакль, в новой постановке пытается разгадать загадки пьесы. Спойлер: к финалу дочь всё-таки предложит отцу стать друзьями.

«Саша, привет!»

Где: Калининградский драматический театр.

Когда: премьера 25 и 26 апреля.

Алексей Золотовицкий ставит на сцене Калининградского драматического театра спектакль по мотивам романа Дмитрия Данилова «Саша, привет!». Роман Данилова, автора популярных пьес «Человек из Подольска» и «Серёжа очень тупой», написан в жанре классической антиутопии и рассказывает о преподавателе университета, который ждёт смертной казни за связь со своей двадцатилетней студенткой.

Условия заключения у него вполне комфортные, на уровне трехзвёздочного отеля, с одной поправкой: раз в день он должен проходить по коридору, в котором установлен пулемёт. Однажды — завтра или через год, два, десять — он выстрелит. У пулемёта есть собственное имя — сотрудники учреждения, в котором отбывают наказание провинившиеся интеллигенты, называют его Сашей.

© ramt.ru

В анонсе спектакля на сайте театра Алексей Золотовицкий признаётся, что любит творчество Дмитрия Данилова, а роман «Саша, привет!» захотел поставить сразу, как только его прочёл. «Мне кажется, он отличается от других прозаических работ Дмитрия Данилова своей драматургичностью, — говорит режиссер. — При этом это не социальная сатирическая чернуха, а скорее рассуждение о природе человека, его страхах и его слабостях».

«Море»

Где: Новокузнецкий драматический театр.

Когда: премьера 29 апреля.

Немолодая пара в пьесе Ирины Смагиной — это просто Он и Она, сидящие на берегу моря (большие водные пространства у драматургов ассоциируются с прожитой жизнью). Они много молчат, вспоминают прошлое, шутят, подкалывают друг друга, спрашивают о том, что надо было бы узнать много лет назад, а не сейчас.

К середине пьесы становится понятно, что обоим за девяносто, они знакомы давно, но встретились случайно и где — в доме для престарелых. Он ждёт прилива, чтобы вместе с ним уйти из жизни, а она — миссис К., которая уведёт обоих обратно в пансионат. Они рассказывают друг другу много такого, о чём обычно стыдно говорить. Но сейчас можно, потому что миссис К. не придёт, а прилив неизбежен. Финал открытый — непонятно, удастся ли этим двоим исполнить мечту всех влюблённых — жить долго и уйти в один день.

