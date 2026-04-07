«Космическая собака Лида»: семейный блокбастер о потерянном отце

В российский прокат вышла «Космическая собака Лида» — фантастическое драмеди о мальчике, который пытается спасти папу-космонавта, а заодно собственное будущее. Главную роль в фильме исполнил юный Данила Харенко, а всех взрослых сыграли именитые российские актёры — Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Сергей Безруков, Александра Бортич и другие. Автор «Рамблера» рассказывает, как режиссёр-дебютант Евгений Сангаджиев ностальгирует по нулевым и вспоминает собственного отца.

Каков сюжет фильма

Действие «Космической собаки Лиды» разворачивается в российской провинции в начале нулевых. Замкнутый подросток Игорь (Данила Харенко) не может найти взаимопонимания в школе: друзей среди сверстников у него нет, а любимая девочка Оля (Алиса Конашенкова) отвергает его. В преддверии своего 13-го дня рождения Игорь получает сюрприз от улетевшего на Байконур отца (Сергей Безруков) — настоящую собаку-космонавта по кличке Лида. Пушистую подругу спасли от верной гибели: когда-то Лида была отправлена в открытый космос, но неожиданно для всех выжила и вернулась обратно.

Сослуживцам папы мальчика удалось вырвать собаку из цепких лап лаборатории и вручить ему в качестве подарка. Но Игорь совсем не рад такому раскладу — подростку холодно и грустно в окружении беременной мамы (Юлия Пересильд) и контролирующего отчима (Евгений Стычкин), он мечтает увидеть родного отца, но тот всё время пропадает на любимой работе.

В приступе отчаяния Игорь решает сбежать из дома, а верная собака Лида отправляется вслед за ним. Во время пути на автобусе в Тулу случается странное — мальчик внезапно встречает взрослую версию себя: растолстевшего инфантильного повесу (Евгений Ткачук), который не добился в жизни ничего хорошего. Оказывается, Лида — собака не простая, а волшебная: с помощью сил, полученных в открытом космосе, она разрывает ткань прошлого, настоящего и будущего, даря хозяину возможность увидеть ход предполагаемых событий.

Благодаря четвероногой Игорь узнаёт, что его отцу-космонавту суждено погибнуть на орбите, а без его любви он никогда так и не станет настоящим мужчиной. В надежде на лучшую жизнь мальчик усиленно пытается изменить ход событий, порождая всё новые и новые версии будущего «себя». Впрочем, одним Игорем дело не ограничивается: вскоре под действие необычных способностей собаки Лиды попадает вся его семья.

Кто работал над фильмом

Производством фантастического драмеди «Космическая собака Лида» занималась российская компания СТВ, ответственная за такие хиты, как «Конёк-горбунок», «Брат 2», «Сёстры». Постановщиком фильма стал Евгений Сангаджиев, который также снял сериалы «Между нами химия» и Happy End. Для него «Космическая собака Лида» стала первым полнометражным фильмом в карьере. Как это часто бывает у дебютантов, сюжет о мальчике, который боится потерять отца, вдохновлён реальными событиями: сам Сангаджиев остался без папы в раннем детстве.

Размышления режиссёра о связи поколений и важности родительской любви легли в основу сюжета фильма, действие которого перенесено в нулевые — период его взросления. Помимо Сангаджиева, в написании сценария «Космической собаки Лиды» участвовали Елена Иванова («Чернобыль») и Пётр Хохлов, они помогли сделать историю более аутентичной, а персонажей — живыми.

Имена исполнителей главных ролей в картине долгое время держались в тайне, поклонников Сергея Безрукова, который в итоге воплотил образ отца мальчика, и вовсе ждал большой сюрприз. В последние годы звезда «Бригады» не так часто мелькает в большом коммерческом кино. Сыгравший мальчика Игоря Данила Харенко («Каждый мечтает о собаке»), по словам Сангаджиева, был выбран из тысячи претендентов — команду фильма покорило его обаяние и тонкое чувство правды. Космическую собаку Лиду сделали с помощью компьютерных технологий, прототипом для образа стал пес породы бордер-колли Шанни.

Съёмки семейного блокбастера проходили в начале осени 2024 года. Часть локаций находилась в Москве и её окрестностях, а космодром и его окрестности были построены на территории Астрахани.

Космос как предчувствие

«Космическая собака Лида» — отечественная фантастика, сюжет которой собран из популярных жанровых тропов: путешествия во времени («Назад в будущее»), параллельные реальности («Эффект бабочки», «Всё везде и сразу»), волшебные собаки («Мармадюк», «Собачья жизнь»), взросление, конфликт отцов и детей. Несмотря на заявленную в названии «космическую» тему, действие фильма происходит в основном на Земле: мальчик и его суперсобака оказываются втянуты в разные версии будущей реальности, ни одна из которых, впрочем, так и не становится идеальной.

На протяжении двухчасового хронометража «Космическая собака Лида» пытается поговорить о родительстве и ответственности перед детьми. Игорь понимает, что без любимого папы его взрослая жизнь может сложиться по-разному — от добродушной бесхарактерности до показной уверенности, за которой скрывается внутренняя неуверенность. Благодаря невероятным способностям собаки Лиды, которая пусть и не умеет говорить, но знает больше других, второстепенные персонажи фильма также получают возможность увидеть ценность собственного присутствия в жизни другого.

Дебютная работа Сангаджиева в меньшей степени фантастическая, в большей — человеческая. Миссия по поиску отца-космонавта становится для Игоря смыслом, который он всегда чувствовал, но никогда не понимал, а пушистый питомец — первым настоящим другом, способным помочь, а не бросить в трудную минуту.

Стоит ли смотреть

Сложно определить какой аудитории понравится «Космическая собака Лида». Например, школьники вряд ли оценят музыку в фильме, отсылки к культуре нулевых или двухчасовой хронометраж. Для 30-летних, которые успели обзавестись собственной семьей — сюжет фильма не будет казаться новым и неординарным.

Сам Сангаджиев обращается скорее к взрослой аудитории в надежде если не вызвать приступ ностальгии, то хотя бы зацепить обаянием молодого актёра. «Космическая собака Лида» — это кино, которому не хватило визуальных эффектов и шуток, чтобы называться фантастическим или семейным.

