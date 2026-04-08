«Я иду искать 2»: каким получился продолжение чёрной комедии о семье садистов

Фильм «Я иду искать 2» — продолжение чёрной комедии о богатой семье сатанистов c Самарой Уивинг в главной роли. В новом фильме к австралийской актрисе присоединилась американка Кэтрин Ньютон, «последняя девушка» из хоррора «Дичь», а список антагонистов пополнил культовый канадский режиссёр Дэвид Кроненберг («Муха»). Автор «Рамблера» объясняет, почему вторая часть фильма «Я иду искать», пусть и кровавая, оказался куда скучнее.

О чём сюжет фильма

Вторая часть «Я иду искать» начинается там же, где завершилась первая. Новоиспечённая невеста Грейс (Самара Уивинг) в окровавленном свадебном платье сидит на крыльце усадьбы богатого семейства Ле Домас, которое всю ночь пыталось убить её самыми разнообразными способами. Эту древнюю традицию создал господин Ле Бейла и велел устраивать смертельные кошки-мышки во славу Сатаны. Младший сын Ле Домас Алекс (Марк О'Брайен) сделал Грейс предложение руки и сердца, но о скелетах в роскошных шкафах своих родственников так и не рассказал. В итоге девушке пришлось в одиночку отбиваться от группы разъярённых садистов, и удача внезапно оказалась на её стороне. Род Ле Домас же сгинул в облаке кровавых брызг.

Утром после «судной ночи» Грейс отправили в больницу, где к ней сразу же поставили полицейского: сотрудник правопорядка замечает странную связь между выжившей и погибшими, которая явно говорит не в пользу пострадавшей. В палату к Грейс также приходит младшая сестра Фэйт (Кэтрин Ньютон), девушки не общались последние пять лет. Увы, времени на то, чтобы наладить отношения, у них нет — на Грейс открывается новая кровавая охота.

После гибели семьи Ле Домас тайное общество богатых сатанистов осталось без лидера — правой руки Люцифера, управляющей миром. Теперь на его место претендуют несколько влиятельных кланов из США, Китая, Мексики и даже Индии. Дело за малым — нужно снова попытаться убить Грейс до рассвета. Тот, кто первым доберётся до девушки, займёт желанный трон.

Кто работал над фильмом

Вышедшая в 2019 году чёрная комедия «Я иду искать» от творческого дуэта Radio Silence — Мэттью Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта — изначально не предполагала сиквела. Но, вопреки ожиданиям, фильм стал большим хитом, а его создатели — новыми заметными фигурами в жанре ужасов. Открытый финал фактически развязал режиссёрам руки, оставив пространство для продолжения. Правда загруженность работой над новыми частями франшизы «Крик» отнимала слишком много времени, производство «Я иду искать 2» началось лишь спустя шесть лет после выхода первой части. В сиквел вернулась почти вся прежняя команда: исполнительница главной роли Самара Уивинг, режиссёры Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, сценаристы Гай Бустик и Р. Кристофер Мёрфи, а также продюсеры студии Searchlight Pictures.

В одном из интервью Олпин и Джиллетт признались, что разработка сиквела «Я иду искать» оказалась даже сложнее работы над «Криком»: постановщики чувствовали невероятное давление из-за того, что это их собственная оригинальная франшиза. Точкой отсчёта сюжета сиквела стал простой вопрос: «Что произошло с Грейс после того, как она выжила?» В иоге авторы придумали тайный орден элитных семей, связанных не только финансовыми, но и оккультными узами.

В качестве союзницы новой героини выступила её младшая сестра Фэйт, роль которой исполнила Кэтрин Ньютон, известная преимущественно фильмами ужасов («Дичь», «Эбигейл»). К ней присоединились звёзды хорроров 1990-х: Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров») и Шон Хэтоси («Факультет»), сыгравшие опасных близнецов, претендующих на пост преемника Люцифера. Их жуткого отца — в небольшой, но очень запоминающейся сцене — сыграл пионер боди-хоррора Дэвид Кроненберг («Муха», «Автокатастрофа», «Связанные насмерть»). В роли вездесущего «адвоката дьявола» в фильме также мелькает Элайджа Вуд («Факультет»).

Плюсы и минусы фильма

«Я иду искать 2» следует негласному правилу всех голливудских сиквелов: расширяет географию оригинального фильма, повышает ставки и делает историю масштабнее. Первая часть была крепким камерным ужастиком, балансирующим на грани самоиронии. Вторая же превращается в полноценную сатиру на мировую элиту, которая, если верить конспирологическим теориям, способна влиять даже на политических лидеров.

При этом сценарий разворачивается по знакомой схеме: Грейс вновь оказывается жертвой дьявольских — в буквальном смысле — махинаций. Только теперь противников становится вдвое больше. Галерея новых персонажей в «Я иду искать 2» правда впечатляет: самовлюблённые и распущенные индусы, яростные и хитрые мексиканцы, мудрые расчётливые китайцы и, конечно, американцы, готовые голыми руками вырвать себе победу — не только на мировом рынке, но и в смертельной игре.

Несмотря на эклектичный пантеон злодеев, в сиквеле мало говорят о политическом или социальном — ещё меньше над этим шутят. В целом в продолжение автору аккуратно обходят политические темы и не очень смешно шутят. Кроме того, градус графического насилия заметно ниже, чем в первой части. А хореография убийств выглядит однообразно. Иногда ситуацию спасает комичный монтаж, но и он здесь скорее редкий гость, чем полноценный инструмент юмора.

В период, когда дуэт Radio Silence, казалось бы, достиг пика творческой свободы, сиквел «Я иду искать» разочаровывает именно её отсутствием. Фильму не хватает риска и зубастости, персонажам — карикатурной нахальности, юмору — дерзости. Из болота жанровой посредственности картину вытягивает разве что Самара Уивинг, которая остаётся неизменно шикарной как в первой, так и во второй части.

Стоит ли смотреть

Ожидания тех, кто надеялся на сиквел «Я иду искать» все шесть лет после выхода оригинала, едва ли оправдаются — фильм заметно уступает первой части и вряд ли претендует на звание блокбастера, хотя амбиции на это у него явно есть. Дуэт Radio Silence в очередной раз доказывает, что на его проекты не всегда стоит делать большие ставки, — ни вампирский хоррор «Эбигейл», ни пятая и шестая части «Крика» так и не стали полноценными зрительскими хитами.

В последние годы траектория карьерного успеха Олпина и Джиллетта всё чаще смещается в сторону неудач, «Я иду искать 2» становится ещё одним тому подтверждением. Если идти на сеанс, то осознанно с заниженными ожиданиями, понимая, что на этот раз смертельная игра в кошки-мышки обернётся провалом не только для напыщенных богачей-сатанистов, но и для создателей фильма.

