Неизвестные снимки The Beatles и откровение от Паттинсона: что обсуждали 6 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

Состоялась анимационного сериала «Звездные войны: Мол — Повелитель теней»

На платформе JioHotstar 6 апреля состоялась премьера первых двух эпизодов анимационного сериала «Звездные войны: Мол — Повелитель теней». Как пишут «Известия», сюжет разворачивается после Войн клонов: легендарный ситх Маул решает восстановить свою преступную империю на далёкой планете.

В Москве стартовала Неделя космоса

6 апреля в России впервые стартовала Неделя космоса, приуроченная к 65-летию полёта Юрия Гагарина. В рамках акции до 12 апреля по всей стране будут проходить научные форумы и образовательные марафоны, а в 300 кинотеатрах бесплатно покажут документальный фильм «Гагарин. Обнимая мир». Об этом сообщает РБК Life.

Роберт Паттинсон выступил за раздельный счёт на свидании

Голливудский актёр Роберт Паттинсон в программе «Agree to Disagree» на YouTube выразил мнение, что на первом свидании девушка и парень должны платить каждый за свою часть счёта. Он отметил, что неоплата девушкой своей части для него считается «несексуальной».

В Москве зацвела первая сакура

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве зацвела первая в этом году сакура. Радостной новостью сотрудники учреждения поделились в своих соцсетях, уточнив, что дерево расположено у грота в «Дальневосточном саду», увидеть его может каждый.

В Токио обнаружили ранее неизвестные фото The Beatles

В Токио найдены 102 ранее неизвестные фотографии группы The Beatles, сообщает местное издание Yomiuri Shimbun. Чёрно-белые негативы хранились в архиве токийского спорткомплекса «Ниппон будокан», где коллектив в 1966 году отыграл один концерт во время гастролей в Японию. На одном из снимков запечатлён Джон Леннон с традиционным японским оберегом фукусукэ, который, по поверьям, привлекает удачу и богатство.

«Горничная»: о чём сюжет нашумевшего фильма с Сидни Суини