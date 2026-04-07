«Франкенштейн»: интересные факты, актёры и критика фильма Гильермо дель Торо

В конце августа 2025 года на 82-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера «Франкенштейна» режиссёра Гильермо дель Торо. 17 октября фильм вышел в прокат в США, а 7 ноября стал доступен на Netflix по всему миру. Картина получила преимущественно положительные отзывы критиков и высокие оценки зрителей. А также три «Оскара», четыре награды Британской академии киноискусств и множество номинаций на другие знаковые премии.

© Bluegrass Films, Demilo Films, Double Dare You (DDY)

Сюжет

1857 год. Корабль датских моряков застревает во льдах Северного Ледовитого океана. Команда спасает тяжелораненого Виктора Франкенштейна, за которым вскоре приходит огромное Чудовище, требующее выдать создателя. Виктор рассказывает свою историю: будучи сыном известного хирурга, он с детства вынашивал идею оживлять мёртвых. При финансовой поддержке мецената Харландера он создал Существо из частей тел погибших солдат. Но после испугался своего творения и пытался его уничтожить. Существо выжило, обрело разум и язык, и теперь хочет поквитаться с создателем.

Страна производства

США, Мексика

Хронометраж фильма

150 минут (2 часа 30 минут)

Создатели фильма

Сценарий написал сам мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо на основе классического романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Он называл эту книгу любимым романом и вынашивал идею экранизации с начала 1990-х годов.

До «Франкенштейна» дель Торо уже имел три «Оскара»: две награды за драму про любовь немой девушки и человека-амфибии «Форма воды» 2017 года (лучший фильм и лучший режиссёр), а также за анимационную картину «Пиноккио Гильермо дель Торо» 2022 года (лучший анимационный фильм).

В главных ролях

Оскар Айзек (барон Виктор Франкенштейн), Джейкоб Элорди (Чудовище), Миа Гот — (Элизабет Харландер и мать Виктора в молодости), Кристоф Вальц (Хенрик Харландер, меценат), Феликс Каммерер (Уильям Франкенштейн, брат Виктора), Чарльз Дэнс (барон Леопольд Франкенштейн, отец Виктора), Дэвид Брэдли (слепой старик).

Интересные факты о фильме

Изначально роль Чудовища должен был исполнить Эндрю Гарфилд, команда потратила девять месяцев на разработку дизайна специально под него. Но из-за забастовки актёров, Гарфилд вынужден был покинуть проект всего за несколько недель до начала съёмок. Его экстренно заменил Джейкоб Элорди.

Внешний облик Чудовища был вдохновлён знаменитыми иллюстрациями художника Берни Райтсона, которые он сделал в 1983 году. Гримёр Майк Хилл создал образ, в котором Джейкоба Элорди практически невозможно узнать: тело актёра полностью скрыто лоскутами истерзанной плоти, выполненных из синтетичекой материи, а для швов на голове понадобилось десятки специальных протезов.

Рейтинг

На международной платформе IMDb рейтинг фильма составляет 7,4 балла из 10. На Кинопоиске — также 7,4 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 85% рецензий критиков и 95% отзывов зрителей оказались положительными.

Американское издание The Hollywood Reporter высоко оценило картину, назвав её «эмоционально заряженной адаптацией Мэри Шелли, которая выходит за рамки хоррора» и демонстрирует зрелость режиссёра в работе с классическим материалом. Издание Variety также дало положительную оценку, но отметило при этом, что фильм, бюджет которого превысил 120 миллионов долларов, визуально выглядит как телевизионная постановка, не соответствуя масштабу вложенных средств.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 120 миллионов долларов, что делает его вторым самым дорогим проектом дель Торо после картины «Тихоокеанский рубеж» (190 миллионов), писал Forbes. Поскольку фильм выпущен Netflix, ключевым успехом для стриминга стали зрительские охваты: за первые недели фильм набрал 29,1 миллиона просмотров, войдя в топ-10 самых просматриваемых в 93 странах мира. А к концу 2025 года его посмотрели более 76 миллионов зрителей, пишет мексиканское деловое издание Expansion.

Знаковые награды

На 98-й церемонии премии «Оскар» в марте 2026 года картина получила три статуэтки в технических категориях: за лучшую работу художника-постановщика, лучший дизайн костюмов и лучший грим. Всего фильм был номинирован на «Оскар» в девяти категориях.

Также лента была удостоена четырёх премий Британской академии киноискусств (BAFTA) из восьми номинаций: за лучшую работу художника-постановщика (две статуэтки), лучшие костюмы и лучший грим. На премии «Золотой глобус» картина получила пять номинаций.

Лента также вошла в десятку лучших фильмов 2025 года по версии Американского института киноискусства (AFI). А ещё заняла второе место на 50-м Международном кинофестивале в Торонто, получив приз зрительских симпатий.

Кому понравится фильм

Картина придётся по вкусу поклонникам готической эстетики и авторского стиля Гильермо дель Торо, ценителям викторианской атмосферы и монументальных постановок. Фильм понравится любителям психологических драм о природе человечности, травме и ответственности создателя перед своим творением. Также его можно порекомендовать зрителям, которые хотят по-новому взглянуть на классическую историю Франкенштейна.

Другие экранизации

«Франкенштейн» Мэри Шелли — один из самых экранизируемых романов в истории кино. Как писал Forbes в 2025 году образ Чудовища на тот момент воплотили в более чем 400 полнометражных фильмах, около 200 короткометражках и свыше 70 сериалах.

Канонической версией является «Франкенштейн» 1931 года выпуска с Борисом Карлоффым в главной роли. Среди других знаковых экранизаций: «Невеста Франкенштейна» (1935) Джеймса Уэйла, «Проклятие Франкенштейна» (1957) с Питером Кашингом и Кристофером Ли, «Франкенштейн Мэри Шелли» (1994) Кеннета Браны, а также «Виктор Франкенштейн» 2015 года с Дэниэлом Рэдклиффом и Джеймсом Макэвоем в главных ролях.

«Франкенштейн»: как Гильермо дель Торо переосмыслил историю о знаменитом монстре