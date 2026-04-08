«Грозовой перевал» 2026: каким получилось новое прочтение романа Эмили Бронте

12 февраля 2026 года на экраны вышла новая экранизация бессмертного романа Эмили Бронте — «Грозовой перевал» режиссёра Эмиральд Феннелл. Картина вызвала ожесточённые споры среди критиков и зрителей: одни назвали её визуальным шедевром, другие — поверхностной стилизацией. Несмотря на полярные отзывы, лента собрала в мировом прокате более 236 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска», полностью окупив производственный бюджет.

Сюжет

В йоркширской глуши владелец поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо привозит в дом бездомного сироту. Мальчик, получивший имя Хитклифф, находит общий язык с дочерью хозяина Кэтрин и дети становятся неразлучны. Постепенно между ними вспыхивают чувства, но классовое неравенство не позволяет влюблённым быть вместе. Через много лет мистер Эрншо спускает все деньги и чтобы выбраться из нищеты Кэтрин выходит замуж за состоятельного соседа Эдгара Линтона. В отчаянии Хитклифф сбегает из дома, но спустя годы возвращается разбогатевшим и полным жажды мести.

Страна производства

США, Великобритания.

Хронометраж

2 часа 16 минут (136 минут).

Создатели картины

Сценарий написала сама режиссёр Эмиральд Феннелл на основе классического романа Эмили Бронте 1847 года. Картина не является дословным пересказом: Фенелл отошла от привычной истории, сфокусировалась на визуальных эффектах, смелых деталях, добавив в прочтение собственные впечатления от книги. Также она переделала финал истории.

В главных ролях

Марго Робби (Кэтрин Эрншо), Джейкоб Элорди (Хитклифф), Хонг Чау (Нелли Дин), Шазад Латиф (Эдгар Линтон).

Интересные факты

Съёмки проходили в Йоркширских долинах (национальный парк на севере Англии), в основном в долинах Свейлдейл и Аркенгартдейл, а также в деревне Лоу-Роу.

В качестве одной из ключевых локаций выступила старая свинцовая плавильня Old Gang Smelt Mill, построенная в 1846 году.

Актеры и съёмочная группа проживали в отеле Simonstone Hall Hotel в Хоусе около двух недель. Как отмечал управляющий отелем, чьи слова приводит телеканал ВВС, они ужинали вместе каждый вечер. После окончания съёмок Марго Робби возвращалась в эти места самостоятельно.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes из 335 рецензий критиков 57% оказались положительными. Зрителям фильм понравился больше: из более 2,5 тысяч оценок, положительными оказались 76%. Пользовательский рейтинг на международной платформе IMDb составляет 6,2 балла из 10, на «Кинопоиске» — 6,5 баллов из 10.

Кинокритик Питер Дебрюж в рецензии для американского издания Variety отметил, что Феннелл улавливает в оригинальном материале ту страсть, которая всегда в нём присутствовала, но никогда ранее не раскрывалась так открыто. По его мнению, это не та экранизация, о которой школьный учитель с радостью рассказал бы на уроке, но взгляд режиссёра смел и увлекателен.

Питер Брэдшоу в рецензии для американского издания The Guardian назвал картину «эмоционально пустой осечкой». По его мнению, Феннелл превращает историю Кэти и Хитклиффа в модную фотосессию, наполненную безжалостной глупостью.

Бюджет и кассовые сборы

Производственный бюджет фильма составил 80 миллионов долларов. Лента собрала в мировом прокате более 236 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска».

Кому понравится фильм

Картина будет интересна поклонникам эстетичной и провокационной «новой романтики» в духе предыдущих работ Феннелл («Солтберн», «Девушка, подающая надежды»). Те, кто ценит визуальную роскошь, атмосферную операторскую работу и не боится смелых, и порой спорных интерпретаций классики, получат удовольствие. Зрителям, которые ищут дословного следования оригиналу, фильм, скорее всего, не подойдёт.

Другие экранизации

«Грозовой перевал» несколько раз экранизировали в разных странах. Среди самых известных версий можно назвать чёрно-белый фильм Уильяма Уайлера 1939 года с Мерл Оберон и Лоуренсом Оливье в главных ролях. Картина получила «Оскар» за лучшую работу оператора. Также существует британский телесериал 1978 года и фильм Питера Космински 1992 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях.

Рецензия на фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби — сюжет, актёрская игра, отличия от книги