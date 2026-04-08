«Сказка о царе Салтане» 2026: какой получилась новая экранизация Пушкина

12 февраля 2026 года в российский прокат вышла масштабная экранизация бессмертной сказки Александра Пушкина — «Сказка о царе Салтане» режиссёра Сарика Андреасяна. Проект вызвал неоднозначную реакцию зрителей и критиков: одни отметили визуальную роскошь и костюмы, другие раскритиковали компьютерную графику и сценарные решения. Несмотря на смешанные отзывы, картина вошла в топ-5 самых успешных стартов российского проката: всего за девять дней она собрала больше 1 миллиарда рублей, писал Forbes.

Сюжет

Царь Салтан, остановившись на постой в деревне, влюбляется в простую девушку Аннушку и берёт её в жёны. Забирает он во дворец и завистливых сестёр и мачеху Аннушки в качестве прислуги. Пока царь находится в военном походе, Аннушка рожает сына. Родственницы, стремясь избавиться от счастливой соперницы, подменяют царские письма и сообщают, что царица родила «неведому зверушку». В результате ложного приказа царицу и новорожденного князя Гвидона запечатывают в бочку и бросают в океан. Мать с сыном оказываются на сказочном острове, где происходят разные чудеса.

Страна производства

Россия.

Хронометраж

110 минут (1 час 50 минут).

Создатели картины

Автором сценария выступил Алексей Гравицкий. История основана на одноимённой сказке Александра Пушкина, которая была написана им в 1831 году. Сценаристы перевели повествование в прозаический формат, но сохранили ключевые стихотворные вставки, чтобы передать «пушкинский дух».

Режиссёром выступил Сарик Андреасян, известный по экранизациям «Манюня в кино» (2025), «Простоквашино» (2026), «Домовёнок Кузя» (2024-2026) и другим.

В главных ролях

Павел Прилучный (царь Салтан), Лиза Моряк (царица Аннушка), Алексей Онежен (князь Гвидон), Алиса Кот (Царевна-Лебедь).

Интересные факты о фильме

Съёмки стартовали в августе 2024 года и продлились более года. Натурные сцены снимались в Геленджике, а также на Алтае, павильонные — на киностудии в Долгопрудном. Работа над финальными эпизодами шла в Троицком округе Новой Москвы: здесь построили специальный сказочный город площадью шесть тысяч квадратных метров.

Для фильма было создано более 500 уникальных костюмов ручной работы, бюджет на эти цели составил 150 миллионов рублей.

Исполнитель роли Салтана Павел Прилучный, чьи слова приводит газета «Вечерняя Москва» признавался, что он с детства знает «Сказку о царе Салтане» наизусть и для него было большой гордостью прикоснуться к этой истории.

Рейтинги и критика

На международной киноплатформе IMDb рейтинг фильма составляет 6,9 балла из 10. На «Кинопоиске» — 5,9 балла из 10.

Многие кинооборзреватели негативно отнеслись к новой экранизации сказки Пушкина, ссылаясь на неважную игру актёров и плохую компьютерную графику. Кинокритик и киновед Александр Семенюк в беседе с журналистом издания «Абзац Медиа» отметил, что картина снята с полным отсутствием профессионализма и полным незнанием основ кинематографа. По его мнению, знаменитую русскую классику просто превратили в компьютерную игру.

Кинокритик Кирилл Артамонов в рецензии для «Рамблера» писал, что в новой экранизации режиссёр дословно пересказывает первоисточник и максимально удаляется от реальности в мир фантазий. При этом не стоит ждать от фильма высоких визуальных и художественных решений. По мнению критика, детям картина понравится из-за ярких костюмов и незатейливого сюжета, а вот взрослые могут заскучать.

Бюджет и кассовые сборы

Заявленный бюджет производства фильма составил 700 миллионов рублей. Сказка занимала первые места по кассовым сборам несколько уикендов подряд, в итоге за всё время проката в России и странах СНГ она заработала более 2 миллиардов рублей, следует из данных Бюллетеня кинопрокатчика. Картину посмотрели почти 5 миллионов зрителей.

Кому понравится фильм

Фильм будет интересен семейной аудитории и зрителям, которые ценят визуально насыщенное фэнтези с элементами приключений. Картина подойдёт для знакомства современных детей с классическим сюжетом Пушкина: они оценят красочные декорации и спецэффекты.

Другие экранизации

«Сказка о царе Салтане» — одна из самых экранизируемых сказок в русской культуре. Среди самых известных версий — игровой фильм Александра Птушко 1966 года, главные роли в котором исполнили Лариса Голубкина и Владимир Андреев (на «Кинопоиске» имеет рейтинг 7,6 баллов из 10). Также знаковыми считаются классические советские мультфильмы 1943 (чёрно-белая) и 1984 годов.

