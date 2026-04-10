«Чокнутый профессор»: нашли 8 киноляпов в культовой дилогии с Эдди Мерфи

3 апреля знаменитому голливудскому актёру, мастеру перевоплощений Эдди Мерфи исполнилось 65 лет. За свою карьеру он сыграл в десятках комедий, одна из самых знаковых его работ — дилогия «Чокнутый профессор» (1996; 2000). Сам актёр до сих пор считает эту роль лучшей в своей карьере.

© Imagine Entertainment

По данным кинопортала Вox office mojo, первая часть заработала в мировом прокате 273 миллиона долларов и получила «Оскар» за лучший грим, а Мерфи — премию «Сатурн» как лучший актёр. Вторая часть была менее успешна и заработала 166 миллионов долларов, но зрители всё равно высоко оценили актёрский талант Мерфи. Но не обошлось в картинах без киноляпов. Автор «Рамблера» пересмотрел обе части и нашел фрагменты с несостыковками.

Интересные факты о фильмах

Первый фильм «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи в главной роли вышел на экраны в июне 1996 года. Это ремейк одноимённой комедии 1963 года с Джерри Льюисом в главной роли (последний, в свою очередь, был пародией на известную повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»). Сам Джерри Льюис выступил исполнительным продюсером новой версии, а режиссёром стал Том Шэдьяк.

По сюжету добрый и застенчивый профессор Шерман Кламп, страдающий из-за избыточного веса, разрабатывает специальную сыворотку, позволяющую молниеносно сбросить вес. Эксперимент удаётся, и Шерман превращается в худого и дерзкого Бадди Лава. Кажется, что всё идёт прекрасно, пока две ипостаси учёного не вступают в борьбу за право существования.

Эдди Мерфи исполнил в картине целых семь ролей. Помимо профессора Шермана Клампа и его наглого альтер эго Бадди Лава, он сыграл всех взрослых членов семьи Клампов: отца Клетуса, мать Анну, бабушку Айду Мэй, старшего брата Эрни, а также пародийного телеведущего фитнес-программ Лэнса Перкинса. Единственным членом семьи, которого сыграл не Мерфи, стал племянник Шермана Эрни-младший. Его роль исполнил актёр Джамал Миксон.

Над гримом артиста работал прославленный гримёр Рик Бейкер, который на тот момент уже имел «Оскары» за фильмы «Американский оборотень в Лондоне» (1981), «Гарри и Хендерсоны» (1987), «Эд Вуд» (1994). Как писала газета Portland observer, костюмы изготавливались из спандекса с уретановой пеной и специальными пакетами с жидкостью, которые реалистично колыхались при движениях. Ежедневно на наложение грима уходило от 3,5 до 4 часов, а на создание образа персонажа Лэнса Перкинса требовалось до 7 часов, так как гримировать нужно было всё тело актёра.

Чтобы снять знаменитую сцену семейного ужина семейства Кламп, Эдди Мерфи по очереди отыгрывал роли всех членов семьи. Для живости диалогов во время съёмок ему включали запись реплик других персонажей, а он импровизировал в ответ.

Вторая часть фильма «Чокнутый профессор 2: Семейка Клампов» вышла в 2000 году. В ней Мерфи исполнил уже восемь персонажей — добавился молодой Клетус Кламп в сценах флешбэков. Режиссёром картины выступил Питер Сигал, а роль возлюбленной Шермана — Денис Гэйнс — исполнила сестра Майкла Джексона Джанет Джексон.

В интервью The New York Times Мерфи говорил: «Я могу думать о 20 других актёрах, которые могли бы сделать “Боуфингера” (комедия, которая в русском переводе звучит как “Клёвый парень”, в которой Мерфи исполнил главную роль. — прим. “Рамблера”). Но я не могу представить никого другого, кто мог бы сделать “Чокнутого профессора”».

Картины получили огромную популярность у зрителей. По данным кинопортала Вox office mojo, бюджет «Чокнутого профессора» составил 54 миллиона долларов, а мировые кассовые сборы превысили 273 миллиона долларов (внутренние сборы в США — 128 814 019, международные — 145 147 000). Гримёр Рик Бейкер получил очередного «Оскара» за грим, а также премии Британской академии киноискусств (BAFTA) и «Сатурн». Эдди Мерфи получил премию «Сатурн» как лучший актёр.

Вторая часть обошлась дороже — бюджет составил 84 миллиона долларов, а мировые кассовые сборы при этом сократились до более 166 миллионов долларов (в США — 123 309 890, за рубежом — 43 030 000). При этом за первые три показа фильм собрал 42 518 830 долларов, заняв первое место в прокате США.

Киноляпы в фильмах

«Чокнутый профессор» (1996)

Блуждающий фантик

После лекции профессор Шерман Кламп открывает шоколадку и бросает фантик в мусорное ведро. Фантик падает рядом с ведром, но когда профессор наклоняется, чтобы поднять фантик, тот оказывается в десятках сантиметров от корзины и правее.

Газировка превращается в воду

Во время первого семейного ужина Клампов, когда бабушка начинает кашлять, крупным планом видно, что перед ней стоит стакан с водой. Затем камера переключается на другой ракурс, и перед бабушкой уже оказывается стакан с колой. Дочь говорит: «Мама, выпей воды» — и в следующем кадре кола снова превращается в воду.

Микрофон в кадре

В самом конце фильма, когда Карла выбегает с вечеринки вслед за Шерманом, у неё по ноге сползает батарейный блок от микрофона, который крепился под платьем. Это один из самых заметных ляпов с видимым оборудованием на съёмочной площадке, хотя были и другие.

Дублёр в кадре

Перевоплощённый в Бадди Лава Шерман на стендапе ругается с комиком и бросает его в пианино. Во время броска отчётливо видно, что Эдди Мерфи в этот момент заменяет дублёр. Через несколько секунд Мерфи снова появляется в кадре.

«Чокнутый профессор 2: семья Клампов» (2000)

Колье Дениз

Профессор Шерман приходит на лекцию к Дениз Гэйнс. Когда она оборачивается при входе профессора, колье на её шее смещено в сторону. Но уже через несколько секунд при смене кадра висит ровно посередине груди.

Восстанавливающаяся занавеска

Семья Клампов и Дениз отмечают в ресторане уход отца Шермана на пенсию. Отец давится куском мяса и нечаянно поджигает шторы на окнах. После того как сотрудники их тушат, на краю занавески отчётливо видно прожжённое пятно. Но уже в следующем кадре шторы как новые. (17:25– 17:28)

Разбросанная кукуруза

На ужине с родителями Дениз Шерман ведёт себя странно и начинает разбрасывать кукурузу. В кадре, где показаны мать и отец Дениз крупным планом, на их лицах оказывается гораздо больше зёрен кукурузы, чем Шерман набросал с початка.

Превращение коктейля в воду

Помолодевший отец Шермана Клетус отправляется в клуб. Он заказывает себе коктейль Seven and Seven. Но когда женщина дотрагивается до его ноги и он встаёт из-за столика, в его стакане оказывается уже не коктейль, а обычная вода.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Человек-паук»: разбираем киноляпы в культовых франшизах о Человеке-пауке с Магуайром, Гарфилдом и Холландом