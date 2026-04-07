Самая короткая часть «Дюны» и перезапуск «Основного инстинкта»: что обсуждали 7 апреля

Акустическую гитару лидера группы Oasis выставят на аукцион

Гитара Epiphone EJ-200, принадлежавшая лидеру Oasis Ноэлу Галлахеру, будет продана с торгов на аукционе Sotheby's в США в апреле, сообщает американская газета The Guardian. Инструмент использовался при записи легендарного альбома (What's the Story) Morning Glory, который считается одной из самых успешных пластинок 1990-х годов.

В Москве стартовал Международный фестиваль студенческих спектаклей

Московский международный фестиваль студенческих спектаклей «Твой шанс | ГИТИС-фест» стартовал в столице. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа, в программе примут участие студенческие театры из Москвы, регионов России и зарубежных стран.

Отец Маска хочет перевести «Катюшу» на разные языки

Международный инвестор и предприниматель Эррол Маск, отец Илона Маска, в беседе с ТАСС заявил, что хотел бы перевести «Катюшу» на разные языки. Он назвал эту песню замечательной и обладающей глубоким смыслом.

Стал известен хронометраж «Дюны-3»

В продажу поступили билеты на IMAX-сеансы третьей части «Дюны» от режиссёра Дени Вильнева, благодаря чему раскрылась продолжительность фильма — 2 часа 20 минут. Это делает картину самой короткой в трилогии: первая часть шла 2 часа 35 минут, а вторая — 2 часа 46 минут. Мировая премьера картины запланирована на 18 декабря.

Названа дата выхода второго сезона «Тёмной материи»

Apple TV+ начнёт показ второго сезона фантастического сериала об альтернативной версии жизни физика Джейсона Дессене «Тёмная материя» 28 августа, новые эпизоды будут выходить по пятницам до 30 октября. Всего в новом сезоне запланировано 10 серий, сообщает американское издание Deadline.

Вышел первый трейлер девятого сезона «Рика и Морти»

В блоке Adult Swim на телеканале Cartoon Network вышел первый трейлер девятого сезона культового мультсериала «Рик и Морти». Премьера нового сезона состоится 24 мая. В аннотации к трейлеру создатели пообещали минимальное использование ИИ: мультик сделан «настоящими людьми с настоящими человеческими особенностями вроде волос на спине».

Режиссёр «Грозового перевала» может снять перезапуск «Основного инстинкта»

Режиссёр Эмералд Феннелл, снявшая такие картины, как «Грозовой перевал» (2026) и «Солтберн» (2023), обсуждает возможность создания новой версии знаменитого триллера 1992 года «Основной инстинкт». Об этом пишет издание World of Reel со ссылкой на автора сценария оригинальной ленты Джо Эстерхаза, который как раз занимается разработкой перезапуска.

