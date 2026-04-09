«Твоё сердце будет разбито»: сюжет, детали съёмок и мнение критиков

26 марта 2026 года в российский прокат вышла экранизация одного из самых громких книжных бестселлеров последних лет — романа российской писательницы Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито». За первый день фильм собрал около 39 миллионов рублей. А к концу первых выходных (26-29 марта) его касса превысила 200 миллионов — лента стала лидером проката, следует из данных портала «Кинобизнес сегодня». По информации портала, на 5 апреля картина преодолела 500-миллионный рубеж и продолжает лидировать в российском прокате. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом фильме и почему он стал таким популярным.

О чем фильм

Картина снята в жанре подростковой мелодрамы. Это история о первой любви, взрослении, преодолении страхов и сложном выборе вопреки обстоятельствам.

В центре сюжета — старшеклассница Полина. После переезда в новый город она попадает в школу, где с первых дней сталкивается с травлей и агрессией со стороны одноклассников. В отчаянной попытке защитить себя девушка заключает рискованную сделку с главным хулиганом школы — загадочным бунтарём по прозвищу Барс. По условиям их «договора» он притворяется её парнем и защищает от нападок, а она, в свою очередь, беспрекословно выполняет все его требования.

То, что начиналось как фальшивая игра и холодный расчёт, постепенно перерастает в настоящие чувства. Но на пути к счастью героям предстоит пройти серьёзные препятствия, среди которых, например, непонимание со стороны родителей и враждебность одноклассников.

Кто снимал фильм

Режиссёром картины выступил Михаил Вайнберг. Постановщик не новичок в жанре мелодрамы, в его фильмографии известные российские сериалы, например, «Жить жизнь» (2023), «Тест на беременность» (2014) и «Метод Фрейда» (2013).

Сценарий был написан при участии сразу нескольких авторов: Марии Елисоветской, Ульяны Зверевой, Евгении Назиповой, Марианны Кадржановой и самого Михаила Вайнберга. В основе сюжета лежит одноимённый роман-бестселлер российской писательницы Анны Джейн. Книга, впервые опубликованная в 2022 году, представляет собой первую часть дилогии «Хулиган и новенькая». Роман разошёлся многомиллионными тиражами. Сама автор не дожила до экранизации — она скончалась в 2023 году от острой сердечной недостаточности. Ей было всего 35 лет.

Фильм создавался при поддержке «Фонда кино». Производством занимались кинокомпания «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатры START и Premier, а также «Свердловская киностудия» и студия Yellow, Black and White. Дистрибьютором выступила компания «Атмосфера Кино».

Кто снимался в фильме

Как признавался корреспонденту «Пятого канала» на премьере картины сам режиссёр, актёров он, в первую очередь, выбирал, опираясь на их внешние данные. «Первый и самый главный принцип — это красота. Для меня было очень важно, чтобы эту красивую историю рассказывали очень красивые люди», — отметил Вайнберг. Также он добавил, что на втором месте был талант исполнителей.

В итоге главную роль Полины в картине исполнила Вероника Журавлёва — восемнадцатилетняя актриса, знакомая зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые» (дочь олигарха Василия Федотова). Её героиня Полина — типичная скромница-отличница, которая после переезда оказывается в эпицентре школьной травли. В интервью разным изданиям актриса признавалась, что больше всего её привлёк в этой роли путь героини от жертвы до сильной личности, способной постоять за себя.

Исполнитель главной мужской роли — хулигана Барса — двадцативосьмилетний Даниэль Вегас. Его персонаж — нарочито самоуверенный красавчик и хулиган, за маской которого скрывается болезненное прошлое: равнодушный отец и депрессивная мать вырастили недолюбленного ребенка, который пытается самоутвердиться. В интервью для сервиса START, актёр признавался, что ему было интересно играть Барса, так как этот герой «вынужден постоянно носить маску, но внутри него живёт ранимый и любящий человек».

Аля Майер исполнила роль Дилары — лучшей подруги Полины, которая поддерживает героиню в сложной ситуации. Максим Сапрыкин сыграл друга Барса по имени Лех. Евгения Лоза и Павел Кузьмин исполнили роли мамы и отчима Полины. Маргарита Дьяченкова сыграла одноклассницу главных героев — задиру Малиновскую, а Антон Соломатин — её возлюбленного Власова.

Создатели фильма решили дать возможность фанатам самим принять участие в съёмках картины. Был организован открытый кастинг в социальной сети «ВКонтакте», на который прислали более 5400 видеороликов, отмечается на сайте «Свердловской киностудии». Победители смогли принять участие в проекте в качестве актёров массовых сцен.

Как проходила работа над фильмом

Точный бюджет картины в открытых источниках не раскрывается. Как отмечал продюсер фильма Георгий Шабанов в интервью порталу «Бюллетень кинопрокатчика», важную роль в производстве сыграла поддержка читателей и фанатов Анны Джейн: многие из них не только следили за производством, но и помогли проекту финансово, а также активно продвигали его в соцсетях и на разных платформах.

Съёмки проходили в двух городах: в Москве и Екатеринбурге. Школьные эпизоды и сцены с участием автомобилей (в том числе гонки) снимались в столице. Городские и интерьерные сцены, а также виды на набережную, были отсняты в Екатеринбурге. Для работы использовали локации на Городском пруду, Олимпийской набережной, а также стилобат Ельцин-центра, откуда героиня наблюдает за городом.

По задумке авторов, каждый кадр в фильме должен был напоминать «лукбук» — безупречную стильную картинку. Чтобы всё получилось идеально, с налётом гламура, во время съёмок работали сотни операторов, художников, гримёров и костюмеров.

Первые отзывы зрителей и критиков о фильме

Мнения критиков о фильме разделились. Одни восхищаются красивой картинкой и закрученной любовной историей персонажей, другие говорят о тривиальности и пошлости. Кинокритик Евгений Ткачёв для издания Афиша Daily отмечает, что картина получилась достойной просмотра: она напоминает глянцевую эстетику «Ривердейла» и «Форсажа» на мотоциклах, а экспозиция отсылает к советскому «Чучелу». Единственной серьёзной проблемой, по мнению рецензента, стал хронометраж в 2 часа 14 минут: к концу фильма он устал от качелеобразных отношений героев, предположив, что картина смотрелась бы лучше в формате вертикальной микродрамы.

Обозреватель «Киноафиши» Иван Пуляев называет картину «коллективным сеансом обливания слезами при полном отсутствии хотя бы толики художественной фантазии и драматургической состоятельности». По его мнению, сюжет в ней простецкий и бесхитростный, а попытки авторов разнообразить его второстепенными линиями привели к обратному эффекту — почти каждая из них оказывается заброшена на полпути. От кульминации, по мнению критика, наше коллективное зрительское сердце должно было дать трещину, но финальный твист выглядит «откровенной, бесстыдной манипуляцией», никак не вытекающей из предшествующего повествования.

Зрители, в основном, дают фильму положительные оценки. На «Кинопоиске» они оценили картину на 7,5 баллов из 10. Оценка зрителей на портале Film.ru — 6, 9 баллов из 10.

