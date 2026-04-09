Фильм с Серебряковым и мероприятия к Пасхе: куда пойти в Москве 11–12 апреля

Драматическая комедия «Хейтер» с Алексеем Серебряковым, Марией Ароновой, Павлом Деревянко и другими известными артистами, спектакль «Дядя Лёва» в постановке Константина Богомолова в Театре на Бронной, концерт рэпера Feduk и Пасха на Городской ферме ВДНХ. «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в ближайшие выходные в Москве.

Что посмотреть

Драматическая комедия «Хейтер»

В российский прокат выходит фильм Максима Боева — «Хейтер». В центре сюжета драматической комедии с элементами триллера — неуловимый хейтер. Спрятавшись под страшной маской, этот человек начинает совершать провокации в соцсетях, постепенно втягивая в череду конфликтов самых разных людей — от знаменитостей до рядовых интернет-пользователей. Кибербуллинг перерастает в границы виртуального мира и начинает разрушать реальные судьбы: страдают карьеры, рвутся отношения и исчезает доверие между людьми. Когда окружающие пытаются вычислить хейтера, выясняется, что раскрытие его личности может грозить ещё большими проблемами для всех.

В фильме снялись известные российские актёры: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксёнова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Станислав Бондаренко, Владимир Сычёв.

Ужасы «Мумия. Возрождение зла»

Ещё одна новинка российского проката — британский фильм ужасов от режиссёра Колума Иствуда — «Мумия. Возрождение зла». По сюжету талантливый археолог Фиона вместе с дочерью Лили и группой историков отправляется на остров мумий, чтобы совершить сенсационное открытие. Женщина хочет выяснить, кем на самом деле была легендарная богиня Морриган — реальной исторической личностью или мифическим демоном. После того как исследователи вскрывают древний саркофаг, на свободу вырывается древнее зло. Чтобы спасти дочь, Фионе предстоит сразиться с ним.

Спектакль «Дядя Лёва» в Театре на Бронной

11 апреля в Театре на Бронной состоится спектакль известного режиссёра Константина Богомолова «Дядя Лёва». Сюжет основан на знаменитой пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота», по которой также в 1982 году был снят одноимённый советский двухсерийный фильм.

Для Театра на Бронной эта постановка имеет особое значение: именно на этой сцене в 1974 году состоялась премьера оригинальной версии. Сюжет в постановке Богомолова практически не изменился: зритель попадает в мир воспоминаний Костика Ромина о юности, проведённой в коммуналке, где скромный учёный-филолог Хоботов вынужден жить с бывшей женой, продолжающей проявлять о нём заботу.

В пьесе играют сам Константин Богомолов, а также Игорь Верник, Лариса Богословская, Александра Ребенок, Людмила Хмельницкая, Александр Семчев и другие.

Что послушать

Пасхальный фестиваль органной музыки в Англиканской церкви святого Андрея

В день православного праздника Пасхи, 12 апреля, в Англиканской церкви святого Андрея (Вознесенский пер., 8) состоится праздничный фестиваль органной музыки. Лауреаты международных конкурсов Марина Шиганова (скрипка), Фёдор Морозов (орган), Константин Тугашев (виолончель) исполнят хиты легендарных композиторов прошлых веков.

Как говорят организаторы, музыкальная программа раскроет тему Воскресения Господнего как источника духовной радости и обновления. Зрители услышат хоральные прелюдии Баха и его «Концерт ля минор». Знаменитую «Ave Maria» и «Весну» Вивальди. А также сонату «Воскресенье» Бибера, «Трио-сонату» Телемана и другие композиции.

Концерт Feduk

11 апреля в Live Арена пройдёт концерт популярного хип-хоп и рэп-исполнителя Feduk. Фёдор Инсаров (настоящее имя артиста) начал сольную карьеру в 2010 году. Широкую известность артисту принёс трек «Околофутбола», который он написал для одноимённого фильма 2013 года. А также суперхит «Розовое вино», записанный совместно с исполнителем Элджеем в 2017 году. В числе других популярных песен Feduk — «Закрывай глаза», «Моряк», «Хлопья летят наверх» и «Буду тебя любить» («Запрети мне носить аирмаксы»). На концерте артист исполнит эти и другие свои композиции.

Где погулять

Пасха на Городской ферме ВДНХ

11 и 12 апреля на Городской ферме ВДНХ состоится праздник, посвящённый светлому празднику Пасхи. В течение двух дней, с 11:00 до 19:00, на малой веранде гостей ждут мастер-классы по росписи гипса и дерева, лоскутному шитью и гончарному делу. Желающие могут пообщаться с кроликами и северным оленем, принять участие в анималотерапии с козой и пойти на экскурсию в инкубаторий. А также покормить овечек и ослицу под присмотром специалистов.

11 апреля для детей 6–9 лет пройдёт командная игра об экологии. 12 апреля все желающие смогут принять участие в росписи свечей, сделать своими руками аромасвечи. Также в этот день состоится презентация книги «Звёздные переселенцы» эколога Ирины Пименовой.

