Лиза Моряк в роли Курагиной и старт пятого сезона «Пацанов»: что обсуждали 8 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

Объявлена исполнительница роли Элен Курагиной в «Войне и мире» Сарика Андреасяна

Элен Курагину в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» сыграет актриса Лиза Моряк, сообщил режиссёр будущего фильма Сарик Андреасян в своих соцсетях. Постановщик намерен показать эту героиню не просто интриганкой, а феноменом своей эпохи, продуктом своей среды, жертвой и бенефициаром своего времени.

Стало известно, когда выйдут новые полнометражные «Фиксики»

Третий полный метр о маленьких мастерах под названием «Фиксики и инопланетяне» появится на экранах в 2027 году, рассказала в интервью ТАСС генеральный директор группы компаний «Рики» (включает в себя студию — создателя проекта «Фиксики» «Аэроплан») Юлия Немчина. Детали будущего мультфильма пока держатся в тайне, но известно, что ведущим режиссёром анимационной картины выступит Борис Чертков, а по сюжету фиксикам предстоит раскрыть злодейский заговор, решить проблему инопланетного масштаба и обзавестись новым другом.

О рэпере 50 Cent снимут документальный сериал

Стриминговый сервис Hulu выпустит документальный проект о жизни Кёртиса Джексона (50 Cent), сообщает американское отраслевое издание Deadline. Режиссёром будущего шоу выступит Мандон Ловетт («Истоки хип-хопа»). В сериале будет рассказано о пути артиста: от юности в Квинсе и покушения до статуса суперзвезды.

Названы даты проведения следующих церемоний вручения премии «Оскар»

Американская киноакадемия назначила 99-ю церемонию вручения премии «Оскар» на 14 марта 2027 года, а юбилейную 100-ю — на 5 марта 2028 года, сообщает американское отраслевое издание Variety. Трансляции пройдут на телеканале ABC в более чем 200 странах, но организаторы допускают возможные переносы дат.

«Союзмультфильм» планирует запустить ИИ-платформу для создания мультфильмов пользователями

Киностудия разрабатывает сервис на базе искусственного интеллекта, где любой желающий сможет легально делать короткие ролики с оригинальными персонажами, голосами и музыкой из классических мультфильмов, рассказала в беседе с ТАСС председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Лучшие работы покажет канал «Мультиландия». По словам Юлианы Слащевой, проект будет ориентирован на массовую аудиторию, но в дальнейшем сможет облегчить использование контента «Союзмультфильма» и для бизнеса.

Стартовал показ пятого сезона сериала «Пацаны»

Пятый и финальный сезон супергеройской сатиры стартовал на Prime Video. Речь в сериале идёт о противостоянии элитной команды супергероев «Семёрки» и отряда мстителей-самоучек под названием «Пацаны». Восемь заключительных эпизодов будут выходить еженедельно по средам: первые две серии уже доступны, а финал запланирован на 20 мая.

«Сказка о царе Салтане» 2026: какой получилась новая экранизация Пушкина