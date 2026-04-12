Самый жестокий фильм о Христе: почему о нём спорят 20 лет

25 февраля 2004 года на экраны США вышла эпическая библейская драма Мела Гибсона «Страсти Христовы». В российский прокат картина добралась 8 апреля того же года. Фильм вызвал ожесточённые споры среди кинокритиков и зрителей: одни называли его глубоким религиозным переживанием и восхищались актёрской игрой, другие критиковали за чрезмерную жестокость и обвиняли в антисемитизме.

© John Phillips/Getty Images

При бюджете в 30 миллионов долларов мировые сборы картины составили почти 612 миллионов долларов, следует из данных портала «Кинобизнес сегодня». Такие показатели сделали ленту одним из самых кассовых независимых фильмом в истории и самым успешным христианским кино, отмечается на официальном сайте «Книги рекордов Гиннеса».

Сюжет картины

Фильм охватывает последние двенадцать часов жизни Иисуса Христа. Картина начинается с моления в Гефсиманском саду, где Иисус противостоит искушениям Сатаны. В это время ученик Христа Иуда предаёт его, указав на него стражникам, за что получает тридцать серебреников. Иисуса арестовывают и приводят на суд к первосвященнику Каиафе. Судящий Христа прокуратор Понтий Пилат, не находит вины Иисуса, но из-за давления толпы, требующей распятия, выносит приговор. Иисуса жестоко избивают, после чего следует крёстный путь на Голгофу и распятие.

© KPA/www.globallookpress.com

Страна производства

США.

Хронометраж

127 минут (2 часа 7 минут).

Создатели картины

Сценарий написали голливудский актёр и режиссёр Мел Гибсон и сценарист Бенедикт Фицджеральд. Основой послужили четыре канонических Евангелия: от Матфея, Луки, Марка и от Иоанна. А также «Горькие страдания Господа нашего Иисуса Христа» — книга, написанная поэтом Клеменсом Брентано со слов католической мистической монахини Анны Екатерины Эммерих (1774–1824). Она всю жизнь страдала от болезней и стигмат, и утверждала, что к ней приходят видения о страстях Христовых и жизни Девы Марии.

© KPA/www.globallookpress.com

Режиссёром картины выступил Мел Гибсон.

В главных ролях

Джеймс Кэвизел (Иисус Христос), Майя Моргенштерн (Мария, мать Иисуса), Моника Беллуччи (Мария Магдалина), Христо Шопов (Понтий Пилат), Маттиа Сбраджа (Каиафа), Розалинда Челентано (Сатана).

© KPA/www.globallookpress.com

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили преимущественно в Италии. Для наложения грима актёру Джеймсу Кэвизелу требовалось до трёх часов ежедневно. Во время съёмок сцены бичевания актёра случайно ударили по-настоящему, причём дважды. После первого удара у него остался шрам на спине длиной 30 сантиметров, а после второго Кэвизел вывихнул кисть.

Майя Моргенштерн, исполнившая роль матери Иисуса, во время съёмок была беременна. Она тщательно скрывала этот факт от всей съёмочной группы, так что когда новость стала известна, заменить актрису уже было невозможно.

Фильм полностью снят на арамейском, латыни и иврите. Первоначально Мел Гибсон даже хотел убрать английские субтитры, но при прокате их было решено оставить для удобства зрителей.

© KPA/www.globallookpress.com

Рейтинги и критика

У фильма высокие рейтинги на многих платформах. На международной платформе IMDb рейтинг картины составляет 7,3 балла из 10. На «Кинопоиске» рейтинг составляет 8 баллов из 10, также фильм входит в ТОП-250 лучших картин сервиса, расположившись на 141 месте. При этом на агрегаторе рецензий на Rotten Tomatoes из всех отзывов критиков положительными оказались 50%, положительную оценку дали 72% зрителей.

Кинокритик Невилл Пирс для ВВС отмечал, что фильм — это «мощная, жестокая и бескомпромиссная лента, которая может быть самым безжалостным фильмом ужасов со времён "Техасской резни бензопилой"». По его мнению, Гибсон, фокусируясь на «евангелии от крови», а не на благодати, позволяет Христу умереть, но не показывает, как нам жить.

The Hollywood Reporter в своём материале назвал картину «визуально потрясающей, но эмоционально выматывающей», подчеркнув, что Гибсон создал не столько фильм, сколько религиозный опыт, который сложно оценивать стандартными кинематографическими мерками.

© KPA/www.globallookpress.com

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 30 миллионов долларов. Сборы в мире превысили 612 миллионов долларов, из них 370,8 миллиона пришлись на США и 241 миллиона — на международный рынок, по данным портала «Кинобизнес сегодня». Картина удерживала рекорд самого кассового фильма с рейтингом R (фильм для лиц старше 18 лет) в США на протяжении 20 лет, отмечается на портале Film.ru. В России фильм заработал 100 миллионов рублей.

Награды

Фильм получил три номинации на премию «Оскар» (2005) — за лучший грим, лучшую операторскую работу и лучшую оригинальную музыку. Также в 2005 году фильм получил российскую премию «Золотой орёл», как лучший зарубежный фильм в российском прокате. Всего картина была отмечена 30 наградами и 54 номинациями.

Продолжения

Сиквел картины под названием «Страсти Христовы: Воскрешение», который был анонсирован Гибсоном еще в 2016 году, сегодня находится в процессе съёмок. Как писало издание Афиша Daily, к своей роли Христа вернётся актёр Джеймс Кэвизел. Сюжет развернётся в первые дни после воскрешения Христа и сфокусируется на встрече с его учениками и борьбе апостолов с сомнениями и гонениями. Предварительно планируется выпустить две части, прокат первой запланирован на 2027 год.

© KPA/www.globallookpress.com

Кому понравится фильм

Картина будет интересна всем верующим христианам. Фильм оценят поклонники исторических драм и зрители, способные выдержать экстремальную жёстокость, чтобы понять через какие муки прошёл Спаситель. Лента вряд ли подойдёт людям, которые не могут смотреть на сцены насилия и кровопролития, а также тем, кто ищет традиционное голливудское развлекательное кино.

Другие экранизации жизни Христа

В кинематографе насчитывается десятки экранизаций жизни и распятия Христа. Среди них: «Царь царей» — немая историческая драма 1927 года, созданная режиссёром Сесилом Б. Де Миллем, о последних днях жизни Спасителя. «Величайшая история, когда-либо рассказанная» (1965) Джорджа Стивенсона, итальянский драматический мини-сериал «Иисус из Назарета» (1977) с Робертом Паулем. А также нашумевшая драма Мартина Скорсезе 1988 года «Последнее искушения Христа» с Уиллемом Дефо в главной роли.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

