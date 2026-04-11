«Пророк. История Александра Пушкина»: сюжет картины и отзывы критиков

14 февраля 2025 года на большие экраны вышел музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Картина, которую режиссёр Феликс Умаров назвал попыткой «стереть грань» между современным зрителем и поэтом, вызвала неоднозначную реакцию: одни критики обвинили её в излишней вольности, другие похвалили за свежий взгляд. Несмотря на споры, лента стала кассовым хитом, собрав в российском прокате 1,63 миллиарда рублей, следует из данных Бюллетеня кинопрокатчика.

Сюжет

Сюжет фильма охватывает жизненный путь Александра Пушкина от Царскосельского лицея до роковой дуэли на Чёрной речке. В лицейские годы юный поэт демонстрирует бунтарский нрав и читает дерзкие стихи. Повзрослевший Пушкин покоряет петербургские салоны и пускается в любовные приключения. За вольнодумные стихи его отправляют в ссылки. Пережив восстание декабристов, он пытается найти общий язык с императором Николаем I, чтобы ослабить цензуру. Встреча с Натальей Гончаровой становится судьбоносной: семейное счастье оказывается недолгим, и ревность к Жоржу Дантесу приводит поэта к трагической дуэли.

Страна производства

Россия

Хронометраж

2 часа 17 минут

Сценарий и сюжет

Авторами сценария выступили Василий Зоркий и Андрей Курганов. Идея создания музыкального байопика родилась у продюсера Петра Анурова после посещения музея-квартиры Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге. Режиссёром выступил Феликс Умаров, для которого этот проект стал одним из значимых работ в полном метре.

В главный ролях

Юра Борисов (Александр Пушкин), Кай Гетц (молодой Пушкин), Алёна Долголенко (Наталья Гончарова), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилёв (Александр Бенкендорф).

Интересные факты о съёмках

Съёмочный процесс длился около четырех месяцев. Создатели получили доступ в уникальной локации, где ранее не работали киногруппы: музей-квартиру Пушкина на Мойке. Также съёмки проходили в Царскосельском лицее, особняке Половцова и других исторических зданиях Петербурга.

Чтобы передать «дух» эпохи, актёры жили в атмосфере времени, в котором происходили события фильма. Например, после съёмок они собирались вместе и играли в покер при свечах.

Чтобы исполнять в кадре музыкальные партии, Юра Борисов специально обучался вокалу.

Рейтинг и мнения критиков

Критики и профессиональное сообщество оценили проект по-разному. Кинокритик «Коммерсанта» Юлия Шагельман отмечала, что авторы картины, пытаясь «дерзко, модно, молодёжно» подать материал в погоне за хрестоматийным глянцем, по сути, стерли с экрана живого поэта.

Заведующая мемориальным Музеем-квартирой Пушкина Галина Седова, напротив, высоко оценила работу создателей. В интервью газете «Вечерний Петербург» она признавалась, что хоть фильм и не является классической биографией поэта, он представляет собой увлекательную историю, где Пушкин в исполнении Юры Борисова «ожил» и стал чрезвычайно убедительным.

На платформе «Кинопоиск» у фильма оценка 7,1 баллов из 10, на международной киноплатформй IMDb — 6,1 баллов. Рейтинг на портале Кино-Театр.Ру — 4,8 баллов.

Бюджет и сборы

Бюджет фильма составил 800 миллионов рублей. За первые три недели проката он собрал в России и странах СНГ более 1 миллиарда рублей, став одним из самых кассовых отечественных фильмов года. Общие сборы за всё время проката превысили 1,63 миллиарда рублей.

Награды

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» получил множество престижных кинонаград. Национальная премия «Золотой орел» принесла картине семь статуэток: в том числе за лучшую режиссуру (Феликс Умаров), лучший сценарий (Василий Зоркий, Андрей Курганов), лучшие женскую и мужскую роли второго плана (Аня Чиповская и Сергей Гилёв).

Национальная академия киноискусств удостоила фильм премии «Ника» в четырёх категориях: «Лучшая музыка к фильму» (композитор Райан Оттер), Феликсу Умарову присудили приз в категории «Открытие года», также картину отметили за лучшие костюмы и лучшую работу режиссёра монтажа.

Международное признание картина получила на Пекинском кинофестивале, где стала лауреатом в секции «Фокус на будущее» и получила специальный приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».

Кому понравится

Фильм придётся по душе молодой аудитории, которая готова к нестандартному прочтению классики, а также поклонникам актёра Юры Борисова. Тем же, кто ждёт от кино документальной точности и привычного портрета «солнца русской поэзии», стоит быть готовыми к смелому музыкальному эксперименту.

Другие фильмы о Пушкине

О Пушкине снято несколько фильмов. Среди других известных экранизаций жизни поэта: советская лента «Последняя дорога» (1986) с Александром Калягиным в главной роли, основанная на пьесе Михаила Булгакова «Александр Пушкин». В ней говорится о последних днях жизни поэта. А также фильм «Пушкин: Последняя дуэль» (2006) режиссёра Натальи Бондарчук, в котором роль поэта сыграл Сергей Безруков. Сюжет также рассказывает о последних днях жизни поэта и проливает свет на обстоятельства, которые могли привести к смертельной дуэли: заговор высшего общества, анонимные письма и интриги приближённых Пушкину людей, а также расследование, назначенное Николаем I.

