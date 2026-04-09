Съёмки байопика Басты в Ростове-на-Дону и основной конкурс Канн: что обсуждали 9 апреля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

Объявлены фильмы — участники основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля

Стал известен список фильмов — участников основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля, сообщается на официальном сайте смотра. В число претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» вошла 21 картина. Среди них — «Минотавр» Андрея Звягинцева, «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Фьорд» Кристиана Мунджиу, «Трус» Лукаса Донта. Киносмотр пройдёт на Лазурном берегу с 12 по 23 мая 2026 года.

В Ростове-на-Дону стартовали съёмки байопика «Баста. Начало игры»

В родном городе рэпера Басты (Василия Вакуленко) Ростове-на-Дону стартовали съёмки байопика «Баста. Начало игры», сообщается в пресс-релизе компании «Атмосфера кино», поступившем в редакцию «Рамблера». Роль самого музыканта исполнит Слава Копейкин, возлюбленную Басты сыграет Ксения Трейстер, также в фильме заняты Юрий Насонов, Егор Кенжаметов и Александра Урсуляк. Режиссёром будущего фильма стал Стас Иванов. Съёмки в Ростове-на-Дону продлятся до середины мая. Завершится съёмочный процесс летом в Москве.

Названы даты проведения театрального фестиваля «Коляда-Plays»

19-й Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» состоится с 20 по 30 июня в Екатеринбурге, рассказала в беседе с ТАСС заместитель директора «Коляда-театра» Эка Вашакидзе. Она отметила, что организаторы завершили приём заявок 1 апреля, а отобранные участники станут известны в середине этого месяца. Итоговый список спектаклей объявят во второй половине мая.

Интерес россиян к книгам о космосе вырос на 83% за месяц

За последний месяц спрос российских читателей на книги о космонавтике увеличился на 83%, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес». По данным сервиса, самым популярным изданием стало «Руководство астронавта по жизни на Земле» Криса Хэдфилда, за ним следуют «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки» Стивена Уокера и «Голубая точка» Карла Сагана.

«Союзмультфильм» разрабатывает около 20 полнометражных игровых картин

В разработке киностудии «Союзмультфильм» находится около 20 полнометражных игровых фильмов, рассказала ТАСС председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По её словам, большинство кинолент создаются на основе персонажей «золотой коллекции». Конкретные детали проектов Слащева не раскрыла.

