Названы самые брутальные актёры и даты «Оскара-2027» — хорошие новости недели

Названы самые брутальные российские актёры

Онлайн-кинотеатр «Кион» совместно с системой мониторинга и анализа СМИ Brand Analytics провели исследование и выяснили, кого из российских артистов аудитория считает наиболее мужественными. Лидером рейтинга стал Максим Матвеев, второе место занял Павел Прилучный, а замкнул тройку Владимир Машков.

© Рамблер

Коротко «Рамблер» отобрал события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

В пятёрку также попали Юра Борисов и Юрий Колокольников, а в расширенный список вошли Денис Шведов и Антон Васильев.

Исследование проводилось с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года на основе упоминаний актёров в соцсетях и СМИ с характеристиками «мужественности», включая слова «брутальный», «сильный» и «маскулинный».

Стали известны фильмы основной программы Каннского кинофестиваля

Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля на официальном сайте объявили программу основного конкурса. В неё вошла 21 картина. Смотр пройдёт на Лазурном Берегу с 12 по 23 мая, жюри возглавит южнокорейский режиссёр Пак Чхан Ук («Олдбой»).

В основном конкурсе представлены работы признанных мастеров. Педро Альмодовар поборется за главный приз с драмеди «Горькое Рождество», Хирокадзу Корээда — с лентой «Барашек в ящике» об ИИ и детстве. Андрей Звягинцев покажет «Минотавра» о богатстве и воинской повинности. Также в список вошли картины Павла Павликовского («1949»), Кристиана Мунджиу («Фьорд»), Асгара Фархади («Параллельные истории»), Рюсукэ Хамагути («Внезапно») и На Хон Джина («Надежда»).

Ранее также стало известно, что вне конкурса в Каннах покажут режиссёрский дебют Джона Траволты — фильм «Propeller One‑Way Night Coach», который является экранизацией его собственной детской книги о путешествии юного энтузиаста в Голливуд. Николас Виндинг Рефн покажет новый триллер «Её личный ад», который сам описывает как историю с «блёстками, сексом и насилием». Также зрители увидят документальные фильмы: ленту о последнем интервью Джона Леннона и Йоко Оно от Стивена Содерберга и картину о жизни фотографа Ричарда Аведона от Рона Ховарда.

Фильмом открытия фестиваля станет комедия «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори, а Барбра Стрейзанд и Питер Джексон получат почётные «Золотые пальмовые ветви».

В Ростове-на-Дону стартовали съёмки фильма о молодом Басте

В родном городе Василия Вакуленко, известного как Баста, стартовали съёмки картины о его жизни и творческом пути — «Баста. Начало игры», сообщает «Российская газета». Режиссёром картины выступает режиссёр Стас Иванов, главную роль молодого исполнителя сыграет Слава Копейкин («Слово Пацана. Кровь на асфальте»). Роль его возлюбленной досталась Ксении Трейстер.

Съёмки в родном городе артиста продлятся до середины мая. Создатели стремятся показать подлинную историю жизни персонажей: в фильме будут задействованы реальные квартиры и места, где музыкант рос, сочинял тексты и переживал успехи и неудачи. В кадрах появится тот самый поезд, на котором Вакуленко в 1999 году объездил более 20 городов с гастролям. Также в ДК «Энергетик» создали атмосферу клуба «Команчерро».

«Союзмультфильм» перейдёт на гибридную модель создания мультфильмов

Генеральный директор киностудии имени М. Горького и председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью ТАСС сообщила, что в ближайшее время киностудия перейдёт на гибридную модель создания мультфильмов: в работе будут задействованы как традиционные технологии, так и искусственный интеллект.

Слащева отметила, что для сохранения позиций студиям необходимо активно внедрять новые решения и пересматривать процессы, а также присутствовать в нескольких цифровых средах, так как современные дети постоянно переключаются между форматами.

Также спикер рассказала, что «Союзмультфильм» разрабатывает цифровую платформу для пользовательского контента, запуск которой ожидается уже в этом году.

Названы даты проведения «Оскара» в 2027 и 2028 годах

Академия кинематографических искусств и наук назвала даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения премии «Оскар». 99-я церемония пройдёт 14 марта 2027 года, а 100-я — 5 марта 2028 года. Оба шоу состоятся в театре Dolby в Голливуде и будут транслироваться на канале ABC. Как отмечает американское издание Variety, затем права на трансляцию перейдут YouTube и церемонии переедут в Peacock Theater.

Приём заявок на 99-й «Оскар» завершится 12 ноября 2026 года. Короткие списки объявят 15 декабря, имена номинантов станут известны 21 января 2027 года, а финальное голосование членов жюри пройдёт с 25 февраля по 4 марта. Ведущие церемонии пока не объявлены.

Особняк Оззи Осборна в Лос-Анджелесе выставили на продажу

Шерон Осборн, вдова рок-музыканта Оззи Осборна, продаёт их поместье в районе Хэнкок-Парк в Лос-Анджелесе, сообщает американское издание The Wall Street Journal. Цена дома составляет 17 миллионов долларов.

Особняк 1920-х годов площадью около 948 квадратных метров вместе с гостевым флигелем был куплен в 2015 году за 11,85 миллионов долларов. Супруги уже пытались продать его летом 2022 года за 18 миллионов, затем снизили цену до 17,5 миллионов. Семья восстановила особняк, сохранив винтажный интерьер. В домашнем кинотеатре остались автографы звёзд, включая Элвиса Пресли и Натали Вуд, — традицию оставлять автографы завёл прежний владелец Фрэнк Бреси.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет от острого инфаркта миокарда.

Милла Йовович написала программу для нейросетей

Известная голливудская актриса актриса Милла Йовович, звезда фильмов «Обитель зла» и «Пятый элемент», написала программу для искусственного интеллекта, которая улучшает память нейросетей. Проект под названием MemPalace, опубликованный на сайте GitHub — всего за сутки он собрал 2100 лайков, пишет Афиша Daly.

Как сообщила актриса, идея пришла к ней после нескольких месяцев сортировки файлов: её не устроил поиск по ключевым словам, который используется во всех существующих системах. Йовович предложила альтернативу на основе древнегреческого метода «Чертоги разума». Актриса пояснила, что разработала логичную архитектуру с разделением пространства на разные комнаты. Работа над системой заняла у неё несколько месяцев.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

Фильм с Серебряковым и мероприятия к Пасхе: куда пойти в Москве 11–12 апреля