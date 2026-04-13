«Алиса в стране чудес» 2025: рассказываем о сюжете, актёрах и критике

23 октября 2025 года на российские экраны вышла новая киноадаптация классической сказки Льюиса Кэрролла 1895 года — фильм «Алиса в Стране чудес». Проект, с самого начала вызвавший неоднозначную реакцию из-за смелого кастинга и использования стихов Владимира Высоцкого, собрал в прокате более 1,2 миллиарда рублей, следует из данных Бюллетеня кинопрокатчика. При этом картина была прохладно встречена как профильными кинокритиками, так и широкой аудиторией.

Сюжет

15-летняя московская школьница Алиса Королёва проваливает экзамен по ОГЭ и становится свидетельницей ссоры родителей. Убежав в парк вместе с молодым человеком, она встречает Белого Кролика, который крадёт её часы. Следуя за ним, Алиса попадает в Страну чудес — мир, где остановилось время. Там она сталкивается с «антиподами» — странными версиями её знакомых, родных и друзей в реальном мире, которые её не узнают. Чтобы вернуться домой и «запустить» время заново, Алисе предстоит пройти череду испытаний.

Страна производства

Россия.

Хронометраж

108 минут (1 час 48 минут)

Создатели картины

Сценарий написала Карина Чувикова. В основе сюжета лежит не только оригинальная книга Льюиса Кэрролла, но и культовый советский аудиоспектакль Олега Герасимова на стихи Владимира Высоцкого. Он был выпущен фирмой «Мелодия» на двух грампластинках в 1976 году. Многие песни с пластинки вошли в фильм, сделав из него яркий мюзикл.

Режиссёром выступил Юрий Хмельницкий.

В главный ролях

Анна Пересильд (Алиса), Милош Бикович (Шляпник/отец Алисы), Ирина Горбачёва (Червонная Королева/мама Алисы), Паулина Андреева (Герцогиня), Сергей Бурунов (Синяя Гусеница), Андрей Федорцов (Белый Кролик).

Интересные факты о фильме

Масштабные декорации для ленты были построены в павильонах «Мосфильма». Команда также работала в живописных локациях Сочи, Абхазии и даже в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы передать сюрреалистическую атмосферу Страны чудес.

В документальном фильме о съёмках картины создатели говорили, что сложнее всего было соединить поэзию Высоцкого с современными визуальными эффектами и трюками, включая съёмки под водой и танцы на подвесах. Как признавался продюсер Данила Шарапов, чьи слова приводит «Российская газета», сюжет фильма основан на песне Высоцкого «Антиподы», смысл которой в том, что Алиса встречает в Стране чудес антиподов людей, с которыми она знакома в обычной жизни.

Рейтинги и мнения критиков

У фильм невысокие рейтинги. На «Кинопоиске» рейтинг составляет 6,3 балла из 10, на международной платформе IMDb — 3,9 баллов из 10. На портале Кино-Театр.ру — всего 2,9 баллов из 10.

Обозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсаков в своей рецензии указал, что сверхзадачей авторов, по-видимому, было переплюнуть Бёртона (речь о картине 2010 года с Джонни Деппом в главной роли, — Примечание «Рамблера»). По его словам, фильм Хмельницкого «нафарширован разными чудесами и персонажами, от которых сам Кэрролл бы только крякнул».

Как отмечала в своей рецензии автор «Рамблера» Алиса Курманаева, визуально «Алиса в стране чудес» сделана безупречно: яркие костюмы, пейзажи и спецэффекты, динамичные передвижения Алисы покорят многих современных детей. Но у взрослых, особоенно тех, кто слушал радиоспектакль 1976 года, экранизация вызовет вопросы: например, музыкальные номера на стихи Высоцкого временами выглядят инородно в общем контексте, поскольку сценаристы либо убрали из сюжета важные для понимания детали, либо урезали сами песни. Не раскрыты в фильме некоторые знаковые персонажи, а антиподы порой выглядят абсурдно. «Но если закрыть глаза на все эти несуразицы и оставить на входе в кинотеатр культурный багаж — “многие знания, многие печали”, — на выходе охватывает приятное ощущение, что сказка удалась», — пишет автор.

Бюджет и кассовые сборы

Точный бюджет фильма не уточняется. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, кассовые сборы в России и странах СНГ превысили 1,2 миллиарда рублей. Картину посмотрели более 3 миллионов зрителей. Также лента вошла в десятку российских фильмов, преодолевших отметку в 1 миллиард рублей.

Кому понравится фильм

Фильм рекомендуется к семейному просмотру с детьми школьного возраста, которые оценят яркую визуальную картинку и спецэффекты. Также современное поколение сможет познакомиться с музыкой Владимира Высоцкого в современной обработке. Взрослая аудитория, выросшая на советском аудиоспектакле, может остаться разочарованной вольной трактовкой классического сюжета.

Другие экранизации

По мотивам сказки Льюиса Кэрролла сняли десятки фильмов, мультфильмов и мюзиклов. Среди самых известных — дилогия Тима Бёртона «Алиса в стране Чудес (2010) и «Алиса в Зазеркалье» (2014) с Джонни Деппом, Мией Васиковска и Энн Хэтуэй в главных ролях. Среди самых известных мультфильмов — советский мультсериал Ефрема Пружанского, вышедший в 1981 году и знаменитый мультфильм Уолта Диснея (1951).

«Страсти Христовы»: самый жестокий фильм о Христе, о котором спорят 20 лет