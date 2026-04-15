«Вечность»: о чём сюжет комедии про загробный мир с Элизабет Олсон

Премьера романтической комедии «Вечность» от студии A24 состоялась в сентябре 2025 года на Международном фестивале в Торонто. В широкий мировой прокат фильм о загробном любовном треугольнике вышел в ноябре того же года, а в декабре картину начали показывать в России. Лента получила смешанные оценки критиков и зрителей, хотя на агрегаторах рецензий и киноплатформах у неё высокие рейтинги. При бюджете около 12 миллионов долларов мировые сборы фильма превысили 35 миллионов долларов, следует из данных Кинопоиска.

Сюжет

Пожилой мужчина Ларри умирает во время семейного праздника и попадает на «Перекрёсток» — загробную станцию, где душам даётся неделя, чтобы выбрать где и с кем провести вечность. Он решает дождаться своей смертельно больной жены Джоан, с который прожил 65 лет в браке. Когда она прибывает, выясняется, что на «Перекрёстке» в специальных «Архивах» её уже 67 лет ждёт Люк — первая муж Джоан, погибший на Корейской войне. Женщине предстоит сделать невозможный выбор между мужем, с которым прожила жизнь, и первой любовью.

Страна производства

США.

Хронометраж

114 минут (1 час 54 минуты).

Создатели картины

Автором сценария выступил Пэт Куннан. Сценарий он написал ещё в 2022 году, работа попала в «Чёрный список» лучших нереализованных сценариев Голливуда. Позже картину заметили на студии 24 и пригласили реализовать её ирландского режиссёра Дэвида Фрейна, известного по комедии о подростках и их проблемах «Свидание с Эмбер» (2020). Фрейн также участвовал в доработке сценария.

В главный ролях

Элизабет Олсен (Джоан), Майлз Теллер (Ларри), Каллум Тёрнер (Люк), Давайн Джой Рэндольф (координатор Анна).

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили в канадском Ванкувере с мая по июль 2024 года.

Декорации для «Перекрёстка» были сделаны по мотивам отеля TWA в Нью-Йорке, построенного в ретро-футуристическом стиле.

Незадолго до премьеры фильма в Торонто, у режиссёра Дэвида Фрейна обнаружили опухоль головного мозга. Он смог посетить премьеру в Торонто в сентябре 2025 года, а после отправился на сложную операцию по удалению опухоли.

Элизабет Олсен и Майлз Теллер выступили не только исполнителями главных ролей, но и стали исполнительными продюсерами проекта.

Рейтинги и критика

На «Кинопоиске» картина имеет рейтинг 7,4 балла из 10, такой же показатель фигурирует на международной киноплатформе IMDb. На портале Film.ru у ленты рейтинг 7 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 77% из всех рецензий критиков оказались положительными.

Критик Ричард Лавсон для американского издания The Hollywood Reporter подчёркивал, что картина получилась очень качественной и любопытной. При этом, по его мнению, несмотря на то, что это комедия, мощная волна грусти пронизывает почти каждый разговор в фильме.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма оценивается примерно в 12 миллионов долларов, согласно данным Кинопоиска. Мировые сборы картины составили 35,8 миллионов долларов. По данным Бюллетеня кинопрокатчика, в России и странах СНГ картина собрала 55,5 миллионов рублей, её посмотрели более 108 тысяч зрителей.

Кому понравится фильм

Лента придётся по душе поклонникам нестандартных романтических комедий с философским подтекстом, зрителям, которые любят фильмы о вечных вопросах любви, выбора и потери.

Картину можно смело рекомендовать для вечернего просмотра или свидания — она оставляет после себя приятные и грустные эмоции. Фильм вряд ли заинтересует тех, кто ищет динамичное развитие сюжета или дословное следование общепринятым законам загробного мира — создатели намеренно оставляют многие вопросы без ответов.

