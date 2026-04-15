«Король и Шут. Навсегда»: что стоит знать о фэнтези про легендарную панк-группу

19 февраля 2026 года в российский прокат вышло полнометражное фэнтези «Король и Шут. Навсегда» — продолжение нашумевшего сериала 2023 года о легендарной российской панк-группе. Картина, созданная той же командой, что и сериал, во главе с режиссёром Рустамом Мосафиром, вызвала неоднозначную реакцию: одни зрители назвали её «шикарной панк-сказкой», другие — «больными фантазиями сценаристов». Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», за первый уикенд проката фильм собрал около 90 миллионов рублей в России и странах СНГ.

Сюжет

Сказочная вселенная, созданная в песнях «Короля и Шута», оказывается на грани уничтожения. Злодей Некромант воскрешает армию мертвецов, чтобы завершить таинственный ритуал. Горшок, существующий теперь только в фэнтезийном мире, похищает Князя из реальности, чтобы вместе спасти родных и друзей. Попав в сказку, Князь сталкивается с искажённой реальностью, где песни группы начинают забываться, а грань между живыми и мёртвыми стирается. Вместе героям предстоит не только сразиться с Некромантом и его зомби-приспешниками, но и пережить личную трагедию, чтобы наконец отпустить друг друга.

Страна производства

Россия

Хронометраж

118 минут (1 час 58 минут)

Создатели фильма

Сценарий написали режиссёр Рустам Мосафир и сценарист Александр Бузин. История основана на песнях и вымышленной вселенной группы «Король и Шут».

В главных ролях

Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса), Илья Гришин (Некромант), Гоша Куценко (психоаналитик), Илья Хвостиков (Кочерыжка) .

Интересные факты о фильме

Съёмки натурных сцен проходили на полуострове Рыбачий в Мурманской области.

Создатели практически отказались от компьютерной графики, используя сложный грим, костюмы и аниматроников. Одна из самых масштабных декораций — трёхэтажный фэнтезийный кабак диаметром 30 метров — строилась больше двух месяцев.

По словам исполнителя роли Князя Влада Коноплёва, чьи слова приводил «Пятый канал», во время работы над проектом команде приходилось самостоятельно выполнять множество трюков и участвовать в экшен-сценах. По словам артиста, члены актерского состава нередко получали травмы.

Музыкальное сопровождение для фильма оформил Алексей Горшенёв, младший брат создателя группы Михаила Горшенева.

Рейтинги и критика

На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 6,5 баллов из 10. На портале Кино-Театр.Ру — 5,7 баллов из 10.

Кинокритик Максим Ершов в рецензии для портала Film.ru отмечал, что «Король и Шут. Навсегда» убедительнее смотрелся бы как спецэпизод сериала, а не как полнометражное кино. По его словам, на большом экране видны многочисленные технические огрехи. «С другой стороны, Мосафира и компанию хочется похвалить за смелость. В век сказок и безопасных комедий создатели продолжают пытаться развивать неочевидную панк-вселенную», — отмечает критик.

Обозреватель «Рамблера» Алиса Курманаева писала, что «Король и Шут. Навсегда» — зрелище столь же шумное и неистовое, каким были концерты самой группы на пике её карьеры. «Создатели решили сосредоточиться в большей степени на сказочной вселенной и сделали это с фантазией, которой не видно конца и края», — говорит автор. При этом большую часть времени герои сражаются с персонажами из придуманной вселенной, поэтому зрителям, которые плохо знакомы с творчеством «Короля и Шута» будет сложно разобраться в сути картины.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма составил 400 миллионов рублей. По состоянию на 29 марта 2026 года, согласно данным Бюллетеня кинопрокатчика, кассовые сборы в России и странах СНГ составляют 188,6 миллионов рублей. Фильм посетили больше 387 миллионов зрителей. В некоторых кинотеатрах картину ещё показывают.

Приквелы и сиквелы

Этот фильм является прямым продолжением сериала «Король и Шут», вышедшем в 2023 году. Действие в нём разворачивается в двух направлениях. В реальности показана история панк-группы: знакомство Горшка и Князя, взлёты, борьба с зависимостями и распад. В фэнтезийной линии события происходят в придуманной Горшком и Князем вселенной. Также 7 августа 2023 года, ко дню рождения Михаила Горшенёва, был выпущен специальный эпизод сериала — «Сказка о Горшке и Князе».

Кому понравится фильм

Картина будет интересна, прежде всего, поклонникам творчества группы «Король и Шут». А также зрителям, которые ценят необычное фэнтези с элементами панк-эстетики, аниматроников и ручной работы вместо компьютерной графики. Фильм не подойдёт тем, кто ожидает документального байопика или дословного следования реальным событиям из жизни музыкантов.

