В апреле выйдет документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?»

17 апреля в онлайн-кинотеатре Okko выйдет документальный фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Новый проект расскажет о секретах Паши Техника и покажет его истинное лицо — как музыканта и человека.

© Okko

Для кого-то Паша Техник олицетворял мемного персонажа и человека на обочине общества, тогда как другие видели в нём метаироничного интеллектуала, одиозный талант на стыке авангарда и музыки. Его жизнь оборвалась на трагической ноте именно тогда, когда, по всем признакам, он окончательно смог справиться с многолетним пристрастием.

© Okko

О Паше говорили люди из совершенно разных возрастных категорий, а проститься с ним на похоронах пришли тысячи. Рок-музыкант без тормозов, гуляка и балагур — окружённый фанатами с одной стороны, но при этом невероятно несчастный человек — с другой. Даже сейчас его внутренний мир остаётся загадкой не только для слушателей, но и для самых родных людей. Авторы фильма на протяжении полутора часов экранного времени попробуют разобраться, кем же в действительности являлся Паша Техник и почему его помнят даже те, кто совершенно не знаком с его творчеством.

Главными продюсерами проекта и его идейными вдохновителями стали Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссёрское кресло и креативный продюсинг взял на себя Владислав Кузнецов, а сценарий написал один из ведущих музыкальных критиков Даня Порнорэп (настоящее имя — Даниил Башта). В качестве продюсеров выступили Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв и Михаил Бородин.

Картина охватывает временной промежуток с начала нулевых до 2025 года и в трёх частях демонстрирует, как яркий представитель отечественного рэп-андеграунда трансформировался в интернет-мема, который так и не сумел обуздать собственные слабости.

© Okko

Фундаментом документальной ленты стали эксклюзивные, ранее нигде не показывавшиеся материалы из частных архивов, записанные специально для фильма интервью, а также эпатажные анимационные вставки, переносящие в сознание самого героя.

В новом документальном проекте также поднимаются темы:

— С чего стартовала творческая биография Техника и как появилась легендарная команда Kunteynir?

— Каково происхождение его узнаваемой маски обезьяны?

— Зачем артист на концертах целенаправленно провоцировал публику на агрессию?

— Каким образом Паша Техник повлиял на развитие русскоязычной музыки?

— Благодаря чему участие в Versus Battle сделало его прижизненной легендой?

— Как музыкант боролся с зависимостью от наркотиков и почему врачи не смогли его спасти во время отпуска в Таиланде?

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

